Web3 Oyun Sektörünün Dev İsmi İçin Önemli Etkinlik: YGG Token Kilit Açılışına Saatler Kaldı

Kripto para piyasasında yatırımcıların dikkatle takip ettiği verilerden biri token kilit açılış etkinlikleridir. Token kilit açılışlarını yakından takip eden Token Unlocks platformuna göre önümüzdeki yedi gün içerisinde 674.92 milyon dolar değerinde token kilidi açılacak. Yarın ise Ethereum ekosisteminde önemli bir oyun projesi olan Yield Guild Games’in yerel token’ı YGG için kilit açılışı dikkatle takip edilmesi gereken bir etkinlik.

Yield Guild Games İçin Son Saatler

Token kilit etkinliklerini kullanıcıları ile paylaşan Token Unlocks tarafından sağlanan verilere göre önümüzdeki hafta 674.92 milyon dolar değerinde token kilit açılışı gerçekleşecek ve son dönemin en büyük token kilit açılış etkinlikleri gerçekleşecek. Bu kilit açılışları arasında Ethereum ekosisteminde yer alan ve önemli bir oyun projesi olarak karşımıza çıkan Yield Guild Games’in yerel token’ı olan YGG de yer alıyor.

Yarın (27 Kasım) saat 17:00’de gerçekleşecek olan etkinlikte söz konusu token miktarı YGG token toplam arzının %5,84’üne denk geliyor ve piyasa değeri 6.68 milyon dolar. Saatler kalan etkinlik için yatırımcılar süreci merakla takip ederken yazının yazıldığı sırada YGG token 0,40 dolar seviyesinden işlem görüyordu. YGG token kilit açılış etkinliği önümüzdeki günlerin en dikkat çeken token kilit açılışlarından biri.

YGG Grafik Analizi

YGG için dört saatlik grafikte dikkat çeken ilk oluşum EMA 200 (kırmızı çizgi) ile kesişen destek çizgisi oluyor. 19 Eylül’de oluşan bu trend çizgisinde destek altına kırılım gerçekleşmemesi özellikle vadeli işlem piyasasında işlem yapan yatırımcılar için önemli bir kazanç kaynağı oldu. Son bar oluşumda gerçekleşen düzeltme hareketi ise fiyatın EMA 7 (mavi çizgi) seviyesinin altına düşmesine neden oldu. Bu durum kısa vadede YGG için olumsuz bir senaryoya işaret ediyor.

YGG için dört saatlik grafikte takip edilmesi gereken en önemli destek seviyeleri sırasıyla; 0,3779 / 0,3617 ve 0,3441 dolar seviyeleridir. Özellikle son bar oluşumlarında dikkat çeken dar bölge nedeniyle fiyatın 0,3779 dolar seviyesinin altına düşmesi YGG fiyatının ivme kaybetmesine neden olacaktır.

YGG için dört saatlik grafikte dikkat edilmesi gereken en önemli direnç seviyeleri sırasıyla; 0,4039 / 0,4214 ve 0,4435 dolar seviyeleridir. Özellikle 12 Kasım’da gerçekleşen yükseliş sırasında önemli bir engel olarak karşımıza çıkan 0,4435 dolar seviyesinin üzerinde bar kapanışının gerçekleşmesi fiyatın önemli bir ivme kazanmasını sağlayacaktır.