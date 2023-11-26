BITCOIN (BTC)

Bitcoin İçin Önümüzdeki Süreçte Neler Var? Ünlü Analistten Dikkat Çeken 39.300 Dolar Uyarısı

Özet

  • Hafta sonu Bitcoin fiyatı dar bir alanda sıkıştı ve volatilite seviyesi düşük kaldı.
  • Ancak Bitcoin tarafında veriler yatırımcıların umutlu olduğunu gösteriyor.
  • Ünlü analistler ise yakın zamanda Bitcoin fiyatının yükseleceğine inanıyor.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Alperen Turgan
Alperen Turgan

Son döneme damgasını vuran Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı ve Binance arasında yaşanan sürecin ardından yatırımcıların özellikle Bitcoin spot EFT başvurularına yönelik fiyat iyimserliklerini artırması ile birlikte Bitcoin, 26 Kasım haftalık kapanışına saatler kala 38.000 dolar bölgesinde tutunmaya çalışıyor. Peki yazının yazıldığı sırada 37.204 dolar seviyesinden işlem gören Bitcoin’de neler bekleniyor?

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Veriler Bitcoin İçin Neler Söylüyor?Ünlü İsimden Bitcoin İçin Hedef Geldi

Veriler Bitcoin İçin Neler Söylüyor?

TradingView üzerinden alınan verilere göre Bitcoin için sıradanlaşan ve fiyatın yatay seyrettiği bir hafta sonu geçiyor ve haftalık kapanış yaklaşırken klasik volatilite bu süre zarfında henüz yaşanmadı.

Son günlerde Bitcoin cephesinde 18 ayın en yüksek seviyelerini görüldükten sonra, bazı yatırımcılar kripto para kralının yukarı yönlü hareketine devam için dikkat çeken gelişmelere işaret etti. Bu düşünceyi savunanalar arasında popüler yatırımcı ve analist Credible Crypto da yer aldı ve Bitcoin yatırımcıların yerel zirvelere yakın satış hacimlerini egale ettiğini savundu.

Vadeli işlem piyasasında dikkatle takip edilen açık ilgi (OI) verisinin düşük kalması ve spot alım emirlerinin sabit kalması ile birlikte Bitcoin için bir sonraki yükseliş için zemin hazır gibi gözüküyor. Ünlü isim, X üzerinden paylaştığı bir gönderide şu yorumda bulundu:

“Genel olarak, likit akışını tetikleyecek OI eksikliği ve bu seviyelerde gördüğümüz net spot talep nedeniyle buradaki düşüşlerin başlangıçta beklenenden daha sığ olabileceğini düşünüyorum. 38.000 dolar üzerinde ve 37.500 dolar altında bazı potansiyel likidasyonlarımız var ancak buradaki açık pozisyon miktarı nispeten düşük. Bu nedenle spot akışlar dramatik bir şekilde değişmedikçe kırılmamıza kadar her iki yönde de büyük bir volatilite beklemiyoruz.”

Ünlü İsimden Bitcoin İçin Hedef Geldi

İlerleyen süreçte Bitcoin fiyatının yükseleceği konusunda aynı derecede olumlu düşüncelerini paylaşan bir diğer piyasa analisti Titan of Crypto oldu. Ichimoku Bulut verisini kullanan bir analizde Titan of Crypto, Bitcoin haftalık grafiği için nadir görülen bir olayda temel dirençlerin dikkat çeken bir şekilde kırıldığını açıkladı.

Ichimoku’nun gecikmeli aralığı olarak bilinen Chikou 26 hafta önce görüldüğü gibi hem fiyatın üzerinde hem de Kumo Bulutunun tepesinde yer aldı. Titan of Crypto; Tenkan-sen ve Kijun-sen’in güncel bir yükseliş trendi sergilemesi ile birlikte ilerleyen süreçte yukarı yönlü devam için oldukça umut verici göründüğü sonucuna vardı.

“Fiyat hareketi akıllıca son iki haftalık mumlara dikkat edin. Fitiller boğaların geri çekildiğini gösteriyor. Momentum yükseldi sırada 39.300 dolar direnci var.”

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Alperen Turgan
By Alperen Turgan
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Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Mezunu, İçerik Editörü
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