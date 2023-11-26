Popüler NFT Pazar Yeri İçin Son Saatler: LooksRare Token Kilit Açılışı

Kripto para piyasasında yatırımcıların dikkatle takip ettiği verilerden biri token kilit açılış etkinlikleridir. Token kilit açılışlarını yakından takip eden Token Unlocks platformuna göre önümüzdeki yedi gün içerisinde 674.92 milyon dolar değerinde token kilidi açılacak. Yarın ise Ethereum ekosisteminde faaliyet gösteren NFT pazar yeri LooksRare’in yerel token’ı LOOKS kilit açılışı dikkatle takip edilmesi gereken bir etkinlik.

LooksRare İçin Son Saatler

Token kilit etkinliklerini kullanıcıları ile paylaşan Token Unlocks tarafından sağlanan verilere göre önümüzdeki hafta 674.92 milyon dolar değerinde token kilit açılışı gerçekleşecek ve son dönemin en büyük token kilit açılış etkinlikleri gerçekleşecek. Bu kilit açılışları arasında Ethereum ekosisteminde yer alan ve önemli bir NFT pazar yeri olan LooksRare’in yerel token’ı olan LOOKS da yer alıyor.

Yarın (27 Kasım) saat 02:00’de gerçekleşecek olan etkinlikte söz konusu token miktarı LOOKS token toplam arzının %6,88’ine denk geliyor ve piyasa değeri 4.59 milyon dolar. Saatler kalan etkinlik için yatırımcılar süreci merakla takip ederken yazının yazıldığı sırada LOOKS token 0,1140 dolar seviyesinden işlem görüyordu. LOOKS token kilit açılış etkinliği önümüzdeki günlerin en dikkat çeken token kilit açılışlarından biri.

LOOKS Grafik Analizi

LOOKS dört saatlik grafikte dikkat çeken ilk oluşum daralan kanal formasyonu oluyor. 22 Kasım’da gerçekleşen düşüş ile birlikte fiyat destek trendinin altında kapanış yaptı ancak ilerleyen süreçte EMA 200 (kırmızı çizgi) üzerinde çıkılması ile birlikte LOOKS ciddi bir ivme kazandı. Bu hareket ise ayı tuzağı olarak kaldı.

LOOKS için dört saatlik grafikte takip edilmesi gereken en önemli destek seviyeleri sırasıyla; 0,1092 / 0,0996 ve 0,0914 dolar seviyeleridir. Özellikle son yükselişin ardından gerçekleşen düzeltme hareketinde önemli bir rol oynayan 0,1092 dolar seviyesinin altında bar kapanışının gerçekleşmesi LOOKS’un ivme kaybetmesine neden olacaktır.

LOOKS için dört saatlik grafikte dikkat edilmesi gereken en önemli direnç seviyeleri ise sırasıyla; 0,1223 / 0,1284 ve 0,1341 dolar seviyeleridir. Özellikle son yükseliş hamlesinde ikili tepe gerçekleşen ve önemli bir engel olarak karşımıza çıkan 0,1341 dolar seviyesinin üzerinde bar kapanışının gerçekleşmesi LOOKS fiyatında ciddi bir ivme kazanılmasına yardımcı olacaktır.