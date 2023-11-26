Altcoin Yatırımcıların Gözdeleri Blur ve ApeCoin Neden Yükseliyor? Detaylı Grafik Analizleri

Kripto para piyasasında teknik analiz, özellikle vadeli işlem piyasasında işlem yapan yatırımcıların devamlı takip etmesi gereken bir gösterge olarak karşımıza çıkıyor. Peki yazının yazıldığı sırada 1,720 dolar seviyesinden işlem gören ApeCoin ve 0,5984 dolar seviyesinden işlem gören Blur için teknik analiz bize ne gibi ipuçları veriyor? Detaylı grafik incelemesi ve önemli destek ve direnç seviyeleri ile birlikte inceliyoruz.

ApeCoin Grafik Analizi

ApeCoin dört saatlik grafikte dikkat çeken ilk oluşum yükselen kanal formasyonu oluyor. Bu formasyonda destek ve direnç çizgilerine temaslar önemli bir yapı oluşmasını sağlamış ve özellikle vadeli işlem piyasasında yer alan yatırımcıların ciddi bir strateji uygulamasını sağlamış. Yaşanan son gelişmelerle birlikte 25 Kasım’da başlayan yükseliş ile birlikte APE, formasyon yapısında direnç kırılımının gerçekleşmesiyle yatırımcısının yüzünü güldürmeyi başardı.

APE için dört saatlik grafikte dikkat çeken en önemli destek seviyeleri sırasıyla; 1,682 / 1,644 ve 1,608 dolar seviyeleridir. Özellikle 1,682 dolar seviyesinin altında dört saatlik bar kapanışının gerçekleşmesi APE’nin formasyon bölgesi içerisine girmesini ve yükseliş ivmesinin kaybedilmesine neden olacaktır.

APE için dört saatlik grafikte takip edilmesi gereken en önemli direnç seviyeleri ise sırasıyla; 1,752 / 1,801 ve 1,847 dolar seviyeleridir. Özellikle son yükseliş hamlelerinde iki kere önemli bir engel olarak karşımıza çıkan 1,752 dolar seviyesinin üzerinde dört saatlik bar kapanışının gerçekleşmesi APE fiyatının ivme kazanmasını sağlayacaktır.

Blur Grafik Analizi

Son dönemde adından sıkça söz ettiren işlere imza atan ve kullanıcıların 2. sezon airdrop ödülü olarak 200 milyon token tahsis eden BLUR ekibi bu yolda emin adımlar ile yürümeye devam ediyor. Saatlik grafikte dikkat çeken bir yükselen kanal formasyonu son bar kapanışları ile destek çizgisine temas etti ve BLUR fiyatı için kısa vadeli bir süreç başladı.

BLUR için saatlik grafikte dikkat edilmesi gereken en önemli destek seviyeleri sırasıyla; 0,5915 / 0,5723 ve 0,5531 dolar seviyeleridir. Özellikle 0,5915 dolar seviyesinin altında saatlik bar kapanışının gerçekleşmesi formasyon yapısının bozulmasına ve kısa vadede satış baskısı oluşmasına neden olacaktır.

BLUR için saatlik grafikte takip edilmesi gereken en önemli direnç seviyeleri ise sırasıyla; 0,6248 / 0,6460 ve 0,6661 dolar seviyeleridir. Özellikle son bar oluşumlarında dar bir alanda sıkışan BLUR için ilk adım olarak 0,6248 dolar seviyesinin üzerinde bar kapanışının gerçekleşmesi kısa vadede fiyatın ivme kazanmasını sağlayacaktır.