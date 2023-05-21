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Dünyanın her yerinde geçen bir kağıt var o da ABD doları, peki onun geleceğiyle ilgili tahminler neler? Doğu ülkeleri çeşitli adımlar atıyor ve dolara alternatif oluşturmaya çalışıyor. Ancak yerel para birimlerinin üçüncü ülkelerle ticarette kullanılmasının önündeki engeller, enflasyon farkları gibi sorunlar bunu pek mümkün kılmıyor. En büyük altcoinlerden birinin CEO’su bu konuya değiniyor.

ABD Dolarının Geleceği

En büyük ikinci stablecoin olan USDC’nin ihraççısı Circle’ın CEO’su Jeremy Allaire bugünlerde yüksek sesle bir şeyler dillendiriyor. Amerikalı şirket diğer kripto şirketlerine devam eden baskıya isyan ediyor. Birçok kez ülkenin bu tutumunun inovasyonu engellediğini ve ABD’nin geleceğini tehdit ettiğini söyleyen Jeremy yalnız değil. Ülkedeki en büyük kripto para borsası Coinbase’in CEO’su da benzer şeyler söylüyor.

Foreign Policy dergisi tarafından düzenlenen Currency in the Crossfire etkinliğinde yeni bir röportaj veren Allaire, ulusların rezerv para birimi ve ticari değişim aracı olarak ABD dolarından uzaklaşmak için geçmişe kıyasla daha kararlı adımlar atıldığını söylüyor.

“Uzun zamandır dolarsızlaşma teması var ve insanlar her 10 yılda bir bundan bahsediyor. Ve insanlar bunun gerçekten gerçekleşmeyeceğini söylüyor. Bence şu anda gerçekten farklı bir yerdeyiz. Her gün haberlerde farklı ticaret türlerini alternatif para birimleriyle ifade etmeye yönelik farklı girişimleri ya da yeni alternatif ödeme sistemleri kurma çabalarını duymamanız mümkün değil. Bence bu, ortaya çıkmakta olan çok kutuplu dünyanın bir parçası; doların dışında bir özerkliğe sahip olma arzusu var. Silahlanma konusunda endişeler var. Amerika Birleşik Devletleri’nin doğru tarafında olmazsanız neler olabileceğine dair endişeler var. Bu da bazı şeyleri yönlendiren bir endişe. Birleşik Devletler hükümetinin borçluluğuna ilişkin endişeler var ve bu da çok uzun vadede T-bono ve benzerlerini tutan insanlar için bir endişe kaynağı. Dolayısıyla bu değişimlerden bazılarını görüyorsunuz. Rezerv durumunun değiştiğini ve benzerlerini görüyorsunuz.”

Circle’ın CEO’su Jeremy Allaire bu çalışmaların uzun vadede doların kaderini etkileyebileceğini düşünüyor.

ABD İçin Kriptonun Faydası

USD Coin (USDC) stablecoin ihraççısının CEO’su, dolarsızlaşmanın on yıllar alabilecek bir şey olmasına rağmen, göz ardı edilecek bir şey olmadığını söylemeye devam ediyor.

“Bunu abartmamak önemli çünkü bunlar on yıllar içinde gerçekleşen şeyler. Ancak bence bu aynı zamanda çok da kritik çünkü her şeyin çok farklı hissedildiği bir dönemden geçiyoruz. Dünya genelinde yaşanan yeniden yapılanma gerçek. Bu siyasi ve ekonomik bir durum ve gerçek. Dolayısıyla bu alternatif sistemleri yaratmaya yönelik çabalar geçmişte hiç olmadığı kadar gerçek… “Eh, buna uzun süre meydan okunmayacak” diyebilirsiniz. Ama bu kaynar sudaki kurbağa gibidir ve bence ne zaman çıkacağınıza karar vermelisiniz. Ve bu konuda ne yapacağınıza.”

ABD için doların daha da yaygın kullanılması ve sonraki yüzyılda sağlam kalabilmesi için kripto oldukça önemli. Stablecoinler bugün dünyanın dört bir yanında fiziksel dolara erişimi olmayan insanların elinde sanal bir varlık olarak duruyor. Bugün fiziksel doları olmayan çoğu insanın cüzdanında USDT veya USDC var. O halde stablecoinlerin ABD tarafından kucaklayıcı bir şekilde düzenlenmesi rezerv para biriminin geleceği için hayati öneme sahip olacak.

Allaire tam olarak böyle düşünüyor;