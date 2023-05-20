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Yan Yattı Çamura Battı! ABD Neden Kıvranıyor? Kripto Nasıl Etkilenecek?

Özet

  • ABD gelirleri düştüğü için borç tavanını daha erken tarihte artırılması gerekti.
  • Doğal afetler ABD'nin vergi gelirlerini düşürdü.
  • Önümüzdeki hafta içinde Cumhuriyetçilerin ikna edilmesi gerek.
01:30
20 Mayıs 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bugün Fed Başkanı nispeten iyimser açıklamalarda bulundu hatta Haziran’da artırım olmayabilir imasında da bulundu. Tüm bunlar harika derken bankalar güvenli dedi ve ABD Hazine Bakanı’nın “daha fazla banka iflası olabilir” mesajı ortaya çıktı. Tüm bunların eş zamanlı gerçekleşmesi enteresandı.

Kripto Nasıl Etkilendi?

Olumsuz, banka iflasları olabilir açıklamasının peşine borç tavanı görüşmelerinin duraklatıldığı haberi geldi. Tüm bunlar 15 dakika içinde oldu. Bitcoin fiyatı Powell’ın açıklamalarıyla 27.100 doları aşarken borç tavanı görüşmelerinin duraklaması onu yeniden düşürdü. 1 Haziran tarihine kadar ABD’nin borç tavanını yukarı çekmesi lazım çünkü para bitiyor. Peki bu neden oldu? İkinci bölümde nedenlerine değineceğiz.

ABD’nin borçlarını ödeyemeyecek duruma düşmesi ve 1 Haziran’ın son tarih olması yatırımcıları endişelendiriyor. Çünkü bu senaryoda hisse senetleri ve kripto paraların negatif performans göstermesi bekleniyor. Önümüzdeki haftanın en sıcak konusu bu olacak ve anlaşma gelmezse Bitcoin cephesinde (hisse senetleriyle korelasyonu nedeniyle) daha fazla düşüş görebiliriz.

Yan Yattı Çamura Battı

ABD için durum tam olarak böyle, önümüzdeki hafta bir sürpriz olmazsa borç tavanı 79’uncu kez yukarı taşınacak. ABD hükümeti, Kongre borç tavanını yükselten bir yasa çıkarmadığı takdirde ödeme yapamayacağı güne doğru hızla ilerliyor. Bu yılın başlarında, Kongre Bütçe Ofisi borç tavanı artırılmasına ihtiyaç duyulacak tahmini tarihin (X-date) Temmuz ve Eylül ayları arasında olacağını söylemişti.

Fakat Hazine Bakanı Janet Yellen bu ay Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy’ye yazdığı bir mektupta “son federal vergi gelirlerini gözden geçirdikten sonra, en iyi tahminimiz hükümetin tüm yükümlülüklerini Haziran ayı başlarında ve muhtemelen 1 Haziran’a kadar yerine getirmeye devam edemeyeceğimizdir” dedi.

Peki bu tahmin neden şaştı? Çünkü vergi gelirleri beklenenin altında kaldı. Wells Fargo’da kıdemli bir ekonomist olan Michael Pugliese’ye göre, yatırımların satışından elde edilen karlar üzerinden borçlanılan para olan sermaye kazancı vergileri, bu yıl yetersiz kalan vergi bulmacasının önemli bir parçasıydı. Pugliese, geçen yıl devlete ödenen (2021) sermaye kazancı vergilerinin piyasadaki patlama nedeniyle “alışılmadık derecede güçlü” olduğunu söyledi.

“Hisse senedi fiyatları oldukça yükseldi, kripto patlaması, tüm bu farklı şeyler. Bu da sermaye kazancı vergisi gelirlerinde gerçekten güçlü artışlara yol açtı”.

Ancak, hisse senetleri ve kripto para birimleri ve konut piyasası gibi diğer varlıkların değerlerinde geçtiğimiz yıl düşüşler görüldü. Üstelik tek sorun bu değildi. Hortumlar, kış fırtınaları ve heyelanlar milyonlarca vergi mükellefi için son ödeme tarihlerini zorladı. Bu yıl federal hükümetin vergi gelirini düşürmüş olabilecek bir başka faktör de beklenmedik doğal afetlerdi.

Tennessee, Alabama ve Georgia gibi birçok eyalette doğal afetler nedeniyle vergi ödemeleri ertelendi. ABD İç Gelir Servisi geçtiğimiz yıl sonu ve bu yıl başında yaşanan afetler nedeniyle Kaliforniya sakinleri için vergi ödeme süresini 16 Ekim’e kadar uzattı.

Moody’s Analytics’in baş ekonomisti Mark Zandi, Kaliforniya’nın ödemelerinin federal hükümetin vergi geliri açığı üzerinde büyük bir etkisi olabileceğini söyledi.

Zandi, sermaye kazancı açığının ve vergi ödemesi ertelemelerinin ABD hükümeti için “gerçek bir sürpriz” olduğunu ve muhtemelen temerrüt tarihinin erkene alınmasının temel sebebi olduğunu söylüyor.

Tüm bunlar olurken Cumhuriyetçiler hükümete daha az harcamaya yaparak süreci bir süre daha idare edebileceğini söylüyor. Ancak tavsiye ettikleri kesintiler Demokratlara özellikle 2024 seçimleri öncesinde son derece ağır geliyor. Özetle şu an Demokratlar borç tavanının yukarı çekilmesi için Cumhuriyetçileri ikna etmek için tam anlamıyla kıvranıyor.

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