Kripto para yatırımcıları son bir aydır azalan hacimler nedeniyle sıkıcı günler yaşıyor. Biden ise G7 zirvesinde. Zirvenin son gününde ABD Başkanının gündeminde kripto paralar vardı. 10 Mayıs tarihinde yaptığı açıklamaya benzer bir duruş sergiledi ve kripto paralar için adeta rest çekti. Peki bu ne anlama geliyor?
Başkan Joe Biden G7 zirvesinin son gününde konuştu. 10 Mayıs tarihinde Cumhuriyetçileri borç tavanı anlaşması için teklif ettiği kemer sıkma politikalarından dolayı eleştirmişti. Hatta onları kripto paralara getirecek katı vergilerle elde edilecek 18 Milyar dolarlık geliri engellemekle suçladı. Anlaşıla o ki Biden borç tavanı anlaşmazlığının ortasında kripto paraları siyasi argüman olarak kullanmaya devam edecek. Yaklaşık yarım saat önce yaptığı açıklamada şunları söyledi;
“Zengin vergi dolandırıcılarını ve kripto traderlarını korurken gıda güvenliğini riske atan bir anlaşmayı kabul etmeyeceğim.”
Cumhuriyetçilerin önerisi Biden’a oy kaybettirecek bazı sosyal harcamaların kısılması yönündeydi. Ancak bunu yaparken kripto paralara ek vergi yükünü yine Cumhuriyetçiler karşı çıktı. Şimdi Biden 1 Haziran tarihine kadar borç tavanını yukarı çekmek için onlarla anlaşmak zorunda. Bunu yaparken 2024 seçimleri için propaganda zeminini de oluşturuyor. Cumhuriyetçileri kripto dostu olmakla suçluyor.
Nasıl oluyor da bu gelişme kripto paralar için olumlu görülüyor? Bitcoin açıklamanın yayılmasıyla birkaç dakika önce 27.000 doları kaybetmiş olsa da Biden duruşunun sonuçlarını kestiremiyor. Şu anda FTX çöküşü nedeniyle tüm Amerikalıların kripto paralara düşman olduğu varsayımıyla biraz da oy devşirebilmek için kripto paralarla Cumhuriyetçileri yan yana getiriyor.
Fakat bazı sorunlar var;
Bu duruş Biden’a hem kripto yatırımcısı seçmenlerin oyunu kaybettirecek hem de Cumhuriyetçileri kripto odaklı daha fazla olumlu adım atmaya itecektir. O halde Biden tarihi hatalarından birini yapıyor olabilir. Uzun süredir dillendirdiğimiz “ABD seçimleri ve kripto paralar” konusu uçuk bir hedeften öte gerçeğe dönüşüyor. Peki bir sonraki aşamada Cumhuriyetçiler kripto yatırımcısı seçmenin seçime etkisini daha iyi kavrarsa ne olur? Muhtemelen seçim kampanyalarında Bitcoin teknik incelemesinin en iyi hatipleri tarafından okunduğunu görürüz 🙂