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Kripto para yatırımcıları son bir aydır azalan hacimler nedeniyle sıkıcı günler yaşıyor. Biden ise G7 zirvesinde. Zirvenin son gününde ABD Başkanının gündeminde kripto paralar vardı. 10 Mayıs tarihinde yaptığı açıklamaya benzer bir duruş sergiledi ve kripto paralar için adeta rest çekti. Peki bu ne anlama geliyor?

Kripto Paralar Son Dakika

Başkan Joe Biden G7 zirvesinin son gününde konuştu. 10 Mayıs tarihinde Cumhuriyetçileri borç tavanı anlaşması için teklif ettiği kemer sıkma politikalarından dolayı eleştirmişti. Hatta onları kripto paralara getirecek katı vergilerle elde edilecek 18 Milyar dolarlık geliri engellemekle suçladı. Anlaşıla o ki Biden borç tavanı anlaşmazlığının ortasında kripto paraları siyasi argüman olarak kullanmaya devam edecek. Yaklaşık yarım saat önce yaptığı açıklamada şunları söyledi;

“Zengin vergi dolandırıcılarını ve kripto traderlarını korurken gıda güvenliğini riske atan bir anlaşmayı kabul etmeyeceğim.”

Cumhuriyetçilerin önerisi Biden’a oy kaybettirecek bazı sosyal harcamaların kısılması yönündeydi. Ancak bunu yaparken kripto paralara ek vergi yükünü yine Cumhuriyetçiler karşı çıktı. Şimdi Biden 1 Haziran tarihine kadar borç tavanını yukarı çekmek için onlarla anlaşmak zorunda. Bunu yaparken 2024 seçimleri için propaganda zeminini de oluşturuyor. Cumhuriyetçileri kripto dostu olmakla suçluyor.

Kripto Paralar İçin Olumlu

Nasıl oluyor da bu gelişme kripto paralar için olumlu görülüyor? Bitcoin açıklamanın yayılmasıyla birkaç dakika önce 27.000 doları kaybetmiş olsa da Biden duruşunun sonuçlarını kestiremiyor. Şu anda FTX çöküşü nedeniyle tüm Amerikalıların kripto paralara düşman olduğu varsayımıyla biraz da oy devşirebilmek için kripto paralarla Cumhuriyetçileri yan yana getiriyor.

Fakat bazı sorunlar var;

Cumhuriyetçilerin kripto paralarla aynı safa itilmesi katı regülasyonları engeller.

Cumhuriyetçiler, Demokratları FTX kurucusundan aldığı cömert bağışlar nedeniyle eleştirip Amerikalıların kayıplarından yine onları sorumlu tutuyor.

Önümüzdeki yıl sonunda başkanlık seçimleri var ve Cumhuriyetçiler eğer Biden’ın gazına gelip kripto dostu politikalar açıklarsa bu piyasalar için ciddi fiyat katalizörü olabilir.

Biden seneye 81 yaşına girecek ve insanların 86 yaşına kadar ona başkanlık koltuğunu emanet etmesi pek mantıklı görünmüyor. Nitekim halk desteği de önemli ölçüde azaldı.

Cumhuriyetçiler bu açıklamalara karşı kripto yatırımcılarının desteğini almak için kripto vergi muafiyeti veya düşük vergiler önerebilir bu da ABD’de kriptonun yayılmasına yardımcı olur.

Bu duruş Biden’a hem kripto yatırımcısı seçmenlerin oyunu kaybettirecek hem de Cumhuriyetçileri kripto odaklı daha fazla olumlu adım atmaya itecektir. O halde Biden tarihi hatalarından birini yapıyor olabilir. Uzun süredir dillendirdiğimiz “ABD seçimleri ve kripto paralar” konusu uçuk bir hedeften öte gerçeğe dönüşüyor. Peki bir sonraki aşamada Cumhuriyetçiler kripto yatırımcısı seçmenin seçime etkisini daha iyi kavrarsa ne olur? Muhtemelen seçim kampanyalarında Bitcoin teknik incelemesinin en iyi hatipleri tarafından okunduğunu görürüz 🙂