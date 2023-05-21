Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para yatırımcılarının kendi sorunları bitmiş olsa da yoğun gündeminde herhangi bir durulma yok. Şimdi de piyasalar ABD’nin sorunları nedeniyle baskılanıyor. Üstelik makro gurusuna göre bu sorunlar gelecekte çok daha ciddi boyutlara taşınacak. Peki neler olacak? Neden paranızı çekin imasında bulunuyor?

Amerika’da Ekonomik Kriz

Makro gurusu Hugh Hendry, finans sektöründe devam eden kargaşanın ortasında ABD bankacılık sistemi hakkındaki görüşlerini paylaştı. Bu ayın başında 1934 yılındaki altın kısıtlamasına dikkat çektiğini söylemiştik. Şimdi Hugh çok daha ileriye gidiyor. Stansberry Research’te Daniela Cambone ile yaptığı yeni bir söyleşide hedge fon yöneticisi, Fed’in sıkı para politikasının, bankacılık müşterilerinin günlük para çekim limitini etkileyebileceğini söylüyor.

Ona göre bankalar günlük çekime önemli bir sınırlama getirebilir.

“Bir yıl öncesine dönecek olursak, bu olasılığı neredeyse sıfır olarak görürdünüz. Tek söylediğim, bu olasılığın tıpkı cıva gibi yükselmekte olduğu. Neden yükseliyor? Yükseliyor çünkü ben buna Fed çılgınlığı diyorum. Gerçekçi olmak gerekirse bu Fed artışının en hızlı ve en büyük boyutta olduğunu söyleyebiliriz. Bunu daha önce hiç yapmadılar. Artık tüm paranızın bankacılık sisteminde olmasının ve kesinlikle tek bir borç veren etrafında toplanmamasının akıllıca göründüğü bir ortamda yaşamıyoruz.”

Onun ima ettiği şey insanların bu kısıtlama gelmeden ABD bankalarından parasını çekmesi yönünde. Nitekim bankalardan çıkan nakit miktarı ciddi seviyelere ulaştı ve yatırımcılar daha fazla bakanın batması ihtimaline karşın birikimlerini korumak için en kötü senaryoya hazırlanıyor.

Banka Çekim Sınırlaması

ABD‘de bankadan para çekme işlemlerine genel sınırlamalar getirilmesi bilinmese de, 2010’ların ortalarında yaşanan borç krizi sırasında Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ta bu tür kısıtlamalar uygulanmıştı. Nakit para çekme limitleri şu anda bireylerin haftada yaklaşık 43 dolar değerinde 20.000 naira çekmesine izin verilen Nijerya’da uygulanıyor. Ekonomik açıdan sorunlu ülkenin liderleri bu hamlenin, tamamen dijital bir ekonomiye geçme planları öncesinde nakit parayı sistemden çekmek için tasarlandığını söylüyor.

Hendry, artık müşterilerin bir düğmeye basarak paralarını çekebildiği bir dünyada yaşadığımız için Amerika’nın bankacılık sektörünün muhtemelen daha fazla mevduat kaçışına tanık olacağını söylüyor.

Bu yazının yazıldığı sırada, tasarruf hesapları için ortalama yıllık yüzde getiri (APY) %0,25’tir. Bu arada, para piyasası fonları %4,75’e varan bir yıllık getiri oranı sunarak Federal Rezerv‘in %5 ila %5,25’lik gösterge oranına yaklaşıyor.

Son olarak bugün borç tavanı konusunda bir duyuru yapılması bekleniyor. Kripto paralar bu gelişmenin ardından hareketlenebilir.