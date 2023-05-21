Okuma Süresi: 2 Dakika

Güzel şeyler de oluyor, özellikle 2024 yılı yaklaştıkça muhtemelen daha büyük adımlar da göreceğiz. Kripto paraların siyasileştirilmesi son derece kötü bir fikir ve ABD Başkanı Biden bu ay yaptığı paylaşımda buna sebep oldu. Peki bunun sonuçlarına katlanabilecek mi?

Kripto Paralar ve Seçim

Mayıs ayındaki paylaşımında ABD Başkanı Biden borç tavanı sorununu gündeme getirerek Cumhuriyetçilere yüklendi. O gün bunu sıcak gelişme olarak duyurmuş gelecekte çok yaşanacak büyük gelişmelerin öncü sinyali olarak tanımlamıştık. Tam da böyle oluyor, Biden belki de en büyük hatalarından birini yaptı. Kripto paraları siyasi slogan haline getirerek Cumhuriyetçilere zarar verebileceğini düşündü.

Cumhuriyetçilerse mecliste gittikçe daha kripto yanlısı bir duruş belirliyor. Bu oldukça önemli, önümüzdeki yıl seçimleri kazanma ihtimalini düşünürsek Cumhuriyetçilerin kripto cephesinde Biden eliyle itiliyor olması önümüzdeki yıl piyasaların yükselişi için iyi bir fiyat katalizörü olabilir. Peki Biden bunu neden yaptı?

FTX çöküşünün ardından Sam’in Demokratlara yaptığı cömert bağışlar ülkede fazlasıyla gündem oldu. Bu suçluluk psikolojisi kriptoya karşı daha sert bir duruş sergilemesine neden oldu.

Kripto paraların seçmen üzerindeki etkisinin halen farkına varabilmiş değil.

Kripto paralar aracılığıyla toplayacağı bağışların ünlü milyarderlerden gelecek desteği aşabileceğini de göremiyor.

Amerika’daki genç nüfusun önemli bir kısmı kripto paralarla yakından ilgileniyor. Üstelik son araştırmalar adayların kripto politika ve vaatlerinin oy yönelimi noktasında da etkisi olabileceğini gözler önüne seriyor.

Seçimlere Kripto Bağışı

Trump çıkardığı NFT’ler ile ciddi kazanç elde etti. Şimdi de diğer Başkan adayları kripto paralarla bağış toplamaya başladı. Üstelik Demokratların adayı olmak için mücadele eden Robert F. Kennedy Jr bunu Biden’a rağmen duyurdu. Şimdi de Cumhuriyetçilerin başkan adayı olmak için çabalayan Vivek Ramaswamy müjdeyi verdi.

Vivek Ramaswamy, Amerika Birleşik Devletleri’nde kampanyası için Bitcoin bağışlarını resmi olarak kabul eden ikinci 2024 başkan adayı oldu. Bu açıklama, Robert F. Kennedy Jr’ın ABD tarihinde kampanya bağışlarını Bitcoin olarak kabul eden ilk başkan adayı olmasından sadece iki gün sonra geldi. Miami, Florida’daki Bitcoin 2023’te sahnede konuşan Ramaswamy, “2024 seçimlerini itibari para birimi üzerine bir referandum yapalım” dedi.

Ramaswamy, Bitcoin bağışlarını almak için BitPay’in ödeme hizmetini tercih etti. Uygun ABD vatandaşları ve daimi ikamet edenler, kampanya için federal gelir vergisi amaçları için hayırsever katkılar olarak düşülemeyen 6.600 dolara kadar bağışta bulunabilecek. Üstelik bağışçılara bunun karşılığında bir NFT de verilecek.