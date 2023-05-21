Hemen
Başla!
Hemen  Başla!


  • CoinTürk
  •   Seçimlere Kripto Damga Vuruyor! 2 Adaya da Kripto ile Bağış Yapılabilecek!

Seçimlere Kripto Damga Vuruyor! 2 Adaya da Kripto ile Bağış Yapılabilecek!

Özet

  • ABD Başkan adayı Vivek Ramaswamy de Bitcoin ile bağışları kabul edecek.
  • Ramaswamy BTC bağışı kabul edeceğini açıklayan ikinci aday oldu.
13:20
21 Mayıs 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Güzel şeyler de oluyor, özellikle 2024 yılı yaklaştıkça muhtemelen daha büyük adımlar da göreceğiz. Kripto paraların siyasileştirilmesi son derece kötü bir fikir ve ABD Başkanı Biden bu ay yaptığı paylaşımda buna sebep oldu. Peki bunun sonuçlarına katlanabilecek mi?

Kripto Paralar ve Seçim

Mayıs ayındaki paylaşımında ABD Başkanı Biden borç tavanı sorununu gündeme getirerek Cumhuriyetçilere yüklendi. O gün bunu sıcak gelişme olarak duyurmuş gelecekte çok yaşanacak büyük gelişmelerin öncü sinyali olarak tanımlamıştık. Tam da böyle oluyor, Biden belki de en büyük hatalarından birini yaptı. Kripto paraları siyasi slogan haline getirerek Cumhuriyetçilere zarar verebileceğini düşündü.

Cumhuriyetçilerse mecliste gittikçe daha kripto yanlısı bir duruş belirliyor. Bu oldukça önemli, önümüzdeki yıl seçimleri kazanma ihtimalini düşünürsek Cumhuriyetçilerin kripto cephesinde Biden eliyle itiliyor olması önümüzdeki yıl piyasaların yükselişi için iyi bir fiyat katalizörü olabilir. Peki Biden bunu neden yaptı?

  • FTX çöküşünün ardından Sam’in Demokratlara yaptığı cömert bağışlar ülkede fazlasıyla gündem oldu. Bu suçluluk psikolojisi kriptoya karşı daha sert bir duruş sergilemesine neden oldu.
  • Kripto paraların seçmen üzerindeki etkisinin halen farkına varabilmiş değil.
  • Kripto paralar aracılığıyla toplayacağı bağışların ünlü milyarderlerden gelecek desteği aşabileceğini de göremiyor.

Amerika’daki genç nüfusun önemli bir kısmı kripto paralarla yakından ilgileniyor. Üstelik son araştırmalar adayların kripto politika ve vaatlerinin oy yönelimi noktasında da etkisi olabileceğini gözler önüne seriyor.

Seçimlere Kripto Bağışı

Trump çıkardığı NFT’ler ile ciddi kazanç elde etti. Şimdi de diğer Başkan adayları kripto paralarla bağış toplamaya başladı. Üstelik Demokratların adayı olmak için mücadele eden Robert F. Kennedy Jr bunu Biden’a rağmen duyurdu. Şimdi de Cumhuriyetçilerin başkan adayı olmak için çabalayan Vivek Ramaswamy müjdeyi verdi.

Vivek Ramaswamy, Amerika Birleşik Devletleri’nde kampanyası için Bitcoin bağışlarını resmi olarak kabul eden ikinci 2024 başkan adayı oldu. Bu açıklama, Robert F. Kennedy Jr’ın ABD tarihinde kampanya bağışlarını Bitcoin olarak kabul eden ilk başkan adayı olmasından sadece iki gün sonra geldi. Miami, Florida’daki Bitcoin 2023’te sahnede konuşan Ramaswamy, “2024 seçimlerini itibari para birimi üzerine bir referandum yapalım” dedi.

Ramaswamy, Bitcoin bağışlarını almak için BitPay’in ödeme hizmetini tercih etti.  Uygun ABD vatandaşları ve daimi ikamet edenler, kampanya için federal gelir vergisi amaçları için hayırsever katkılar olarak düşülemeyen 6.600 dolara kadar bağışta bulunabilecek. Üstelik bağışçılara bunun karşılığında bir NFT de verilecek.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Nesnelerin İnterneti Nedir? Her Şeyiyle IoT Teknolojisi!
Nesnelerin İnterneti Nedir? Her Şeyiyle IoT Teknolojisi!
Güvende Misiniz? Ledger Kripto Donanım Cüzdanı Neden Tehlikeli Görülüyor?
Güvende Misiniz? Ledger Kripto Donanım Cüzdanı Neden Tehlikeli Görülüyor?
10-12 Mayıs’ı Herkes Unuttu! Siz Unutmayın, Kripto Paralarda Tarihi Ders!
10-12 Mayıs’ı Herkes Unuttu! Siz Unutmayın, Kripto Paralarda Tarihi Ders!
BTC Günlük Kapanış Saati! Bitcoin ve Kripto Paralarda Açılış Kapanış Saatleri
BTC Günlük Kapanış Saati! Bitcoin ve Kripto Paralarda Açılış Kapanış Saatleri
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
İlgili Yazılar
Milyonlarca Token’ın Kilidi Açılacak! Binance’in Desteklediği Altcoin’de Bugün Saat 03.00’a Dikkat!
Milyonlarca Token’ın Kilidi Açılacak! Binance’in Desteklediği Altcoin’de Bugün Saat 03.00’a Dikkat!
Ne Luna Ne XRP! Herkes Elinde Bu Altcoin’in Binlercesini Tutuyor! Peki Fiyatı Yükselecek Mi?
Ne Luna Ne XRP! Herkes Elinde Bu Altcoin’in Binlercesini Tutuyor! Peki Fiyatı Yükselecek Mi?
Tone Vays 2023 ve 2025 Bitcoin Hedeflerini İlan Etti! Ünlü Kripto Yorumcusunun Piyasa Tahminleri!
Tone Vays 2023 ve 2025 Bitcoin Hedeflerini İlan Etti! Ünlü Kripto Yorumcusunun Piyasa Tahminleri!
Binance Araştırması: Yapay Zeka ve Kripto Paraların Geleceği!
Binance Araştırması: Yapay Zeka ve Kripto Paraların Geleceği!
Dünyaca Ünlü 5 Kripto Para Yorumcusu Şimdi Konuştu! Neler Olacak?
Dünyaca Ünlü 5 Kripto Para Yorumcusu Şimdi Konuştu! Neler Olacak?
Son Dakika: Biden Kripto Paralara Rest Çekti!
Son Dakika: Biden Kripto Paralara Rest Çekti!
Uyarı: Boğa Alarmları Çalıyor! Kripto Para İçin Vakit Daralıyor!
Uyarı: Boğa Alarmları Çalıyor! Kripto Para İçin Vakit Daralıyor!
Dev Altcoin CEO’sunun Tahminleri! ABD Dolarının Geleceği!
Dev Altcoin CEO’sunun Tahminleri! ABD Dolarının Geleceği!
OKUYUCU YORUMLARI

Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023