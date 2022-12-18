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Shiba Inu (SHIB) yatırımcının odak noktası olmaya devam ederken, güncel gelişmeler ve veriler heyecan yarattı.

SHIB: CoinEx ve Guarda!

Kripto para piyasası yeni bir satış dalgasından geçerken, Shiba Inu 0.0000082 dolardaki direnç noktasını geçmeyi başararak piyasaya meydan okudu. SHIB, balinaların ilk tercihleri olmaya devam ederken ortaya çıkan alım baskısı, SHIB fiyatını ayakta tutan en büyük etkenlerden bir tanesi. SHIB, ayrıca yine Tweeter’da tren olan en iyi kripto para olmayı başardı. Önde gelen gözetimsiz cüzdan Guarda, SHIB’i ön ödemeli Visa kart destekli varlıklar listesine ekleyerek Shiba Inu’nun ödemelerde kullanımını desteklediğini açıkladı. Hong Kong merkezli kripto para borsası CoinEx, borsanın rezervlerinde 14,3 milyon dolar değerinde 1,690,695,495,491,76 (1,6 trilyon) SHIB olduğunu gösteren denetlenmiş Rezerv Kanıtını (PoR) resmen yayınladı.

SHIB, son 24 saate %7 artışla an itibariyle 0.0000090 dolardan işlem görüyor. SHIB’de işlem hacmi son dönemlerde ivme kaybetmişti. Son ralli ile SHIB metrikleri yeniden yeşile dönmeye başladı. An itibariyle SHIB‘de işlem hacmi 204 milyon dolar civarında. 0.0000082 doların desteğe çevrilmesi, fiyatın artmaya devam edeceği anlamına geliyor. Önde gelen analistlerden Brian Bollinger’e göre, SHIB 0,00000966 dolar ile 0,0000084 dolar arasında bir dikdörtgen aralığı oluşturdu. SHIB’in bu dar alandan çıkması fiyatı ileriye taşıyabilir.

SHIB, İvme Kazanacak!

Ayrıca, SHIB’de yakımlarda hız kesmeden devam ediyor. 17 Aralık’ta Shibburn topluluğu bir işlemde toplam 1.500.000 SHIB yakarak toplam arzın önemli bir bölümünü azalttı. Uzmanlara göre, yakımlar büyük oranda katalizör olmaya devam ediyor. SHIB’de konsolidasyon süreci uzun zamandır devam ediyor. SHIB‘deki ilk direnç seviyesi 0,00000966 dolarda yer alıyor. Bollinger’e göre, bu seviyenin geçilmesi SHIB’i 0,0000105 dolara taşıyabilir. Göreceli güç endeksi (RSI), şu anda iyi durumda ve SHIB’deki rallinin devam edeceğine işaret ediyor.

Uzmanlara göre, SHIB fiyatının artması için öncelikle mevcut ayı piyasasının sona ermesi gerekiyor. SHIB’in bu süreçte proje ve ortaklıklarına devam etmesi de büyük önem taşıyor. Kullanım durumları ve benimsenme oranı da yeni zirveye ulaşma da etkili olabilir. Shiba Inu fiyatına ivme kazandıran önemli bir faktör Shiboshi olarak bilinen NFT serisinin piyasaya sürülmesiydi. Bu süreçte, NFT çılgınlığının yeniden başlaması da önemli. En önemlisi de yatırımcı ilgisi ve sosyal medyadaki hareketliliğin devam etmesi. SHIB’in farklı borsalarda listelenmesi ve ünlü isimlerden destek alması da fiyatı etkileyebilir. SHIB fiyatını artıran diğer bir unsur OKEx, FTX ve Huobi dahil olmak üzere birden fazla borsadaki vadeli işlemlerdeki açık pozisyon miktarındaki (OI) artıştı.