Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Büyük Başarı! SHIB’de 4 Kritik Gelişme! Analistten Müjde Geldi! İşte Beklenen Seviye!

Büyük Başarı! SHIB’de 4 Kritik Gelişme! Analistten Müjde Geldi! İşte Beklenen Seviye!

Shiba Inu (SHIB) yatırımcının odak noktası olmaya devam ederken, güncel gelişmeler ve veriler heyecan yarattı. 
11:30
18 Aralık 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Shiba Inu (SHIB) yatırımcının odak noktası olmaya devam ederken, güncel gelişmeler ve veriler heyecan yarattı.

SHIB: CoinEx ve Guarda!

Kripto para piyasası yeni bir satış dalgasından geçerken, Shiba Inu 0.0000082 dolardaki direnç noktasını geçmeyi başararak piyasaya meydan okudu. SHIB, balinaların ilk tercihleri olmaya devam ederken ortaya çıkan alım baskısı, SHIB fiyatını ayakta tutan en büyük etkenlerden bir tanesi. SHIB, ayrıca yine Tweeter’da tren olan en iyi kripto para olmayı başardı. Önde gelen gözetimsiz cüzdan Guarda, SHIB’i ön ödemeli Visa kart destekli varlıklar listesine ekleyerek Shiba Inu’nun ödemelerde kullanımını desteklediğini açıkladı. Hong Kong merkezli kripto para borsası CoinEx, borsanın rezervlerinde 14,3 milyon dolar değerinde 1,690,695,495,491,76 (1,6 trilyon) SHIB olduğunu gösteren denetlenmiş Rezerv Kanıtını (PoR) resmen yayınladı.

SHIB, son 24 saate  %7 artışla an itibariyle 0.0000090 dolardan işlem görüyor. SHIB’de işlem hacmi son dönemlerde ivme kaybetmişti. Son ralli ile SHIB metrikleri yeniden yeşile dönmeye başladı. An itibariyle SHIB‘de işlem hacmi 204 milyon dolar civarında. 0.0000082 doların desteğe çevrilmesi, fiyatın artmaya devam edeceği anlamına geliyor. Önde gelen analistlerden Brian Bollinger’e göre, SHIB 0,00000966 dolar ile 0,0000084 dolar arasında bir dikdörtgen aralığı oluşturdu. SHIB’in bu dar alandan çıkması fiyatı ileriye taşıyabilir.

SHIB, İvme Kazanacak!

Ayrıca, SHIB’de yakımlarda hız kesmeden devam ediyor. 17 Aralık’ta Shibburn topluluğu bir işlemde toplam 1.500.000 SHIB  yakarak toplam arzın önemli bir bölümünü azalttı. Uzmanlara göre, yakımlar büyük oranda katalizör olmaya devam ediyor. SHIB’de konsolidasyon süreci uzun zamandır devam ediyor. SHIB‘deki ilk direnç seviyesi 0,00000966 dolarda yer alıyor. Bollinger’e göre, bu seviyenin geçilmesi SHIB’i 0,0000105 dolara taşıyabilir.  Göreceli güç endeksi (RSI), şu anda iyi durumda ve SHIB’deki rallinin devam edeceğine işaret ediyor.

Uzmanlara göre, SHIB fiyatının artması için öncelikle mevcut ayı piyasasının sona ermesi gerekiyor. SHIB’in bu süreçte proje ve ortaklıklarına devam etmesi de büyük önem taşıyor. Kullanım durumları ve benimsenme oranı da yeni zirveye ulaşma da etkili olabilir. Shiba Inu fiyatına ivme kazandıran önemli bir faktör Shiboshi olarak bilinen NFT serisinin piyasaya sürülmesiydi. Bu süreçte, NFT çılgınlığının yeniden başlaması da önemli. En önemlisi de yatırımcı ilgisi ve sosyal medyadaki hareketliliğin devam etmesi. SHIB’in farklı borsalarda listelenmesi ve ünlü isimlerden destek alması da fiyatı etkileyebilir. SHIB fiyatını artıran diğer bir unsur OKEx, FTX ve Huobi dahil olmak üzere birden fazla borsadaki vadeli işlemlerdeki açık pozisyon miktarındaki (OI) artıştı.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
İlgili Yazılar
Sıcak Gelime! Dünya Kupasının Kaybedeni Bu Kripto Token Oldu!
Sıcak Gelime! Dünya Kupasının Kaybedeni Bu Kripto Token Oldu!
Müjde! ABD’li Yatırım Şirketi Kanıt ve Tarih Verdi: 3 Altcoin 2023’te İmkansızı Başaracak!
Müjde! ABD’li Yatırım Şirketi Kanıt ve Tarih Verdi: 3 Altcoin 2023’te İmkansızı Başaracak!
Nihayet! Shib Coin Artık SAAT Sayıyor! Büyük Müjde Kapıda!
Nihayet! Shib Coin Artık SAAT Sayıyor! Büyük Müjde Kapıda!
Açıklandı! Yapay Zekadan Yıl Sonu İçin DOGE Tahmini! İşte 4 İndikatör ve En Güvenilir Veriler!
Açıklandı! Yapay Zekadan Yıl Sonu İçin DOGE Tahmini! İşte 4 İndikatör ve En Güvenilir Veriler!
Macro Gurusu: MATIC ve 2 Altcoin 2023’te Durdurulamayacak!
Macro Gurusu: MATIC ve 2 Altcoin 2023’te Durdurulamayacak!
Dikkat! Terra Classic’te (LUNC)En Gerçekçi Tablo ve Tahmin Açıklandı! İşte Bilmeniz Gerekenler!
Dikkat! Terra Classic’te (LUNC)En Gerçekçi Tablo ve Tahmin Açıklandı! İşte Bilmeniz Gerekenler!
Bomba Liste Açıklandı! DOGE ve 4 Altcoin 2023’te Ay’a Çıkacak! İşte Analistlerin Özel Raporu!
Bomba Liste Açıklandı! DOGE ve 4 Altcoin 2023’te Ay’a Çıkacak! İşte Analistlerin Özel Raporu!
Terra Luna Classic’de (LUNC) Kritik Gelişme! 1 Dolar Hedefi Gelecek Mi?
Terra Luna Classic’de (LUNC) Kritik Gelişme! 1 Dolar Hedefi Gelecek Mi?
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Tek Başına Yeterli Mi: Bitcoin ve Altcoin’lerde Teknik Analiz!
ApeCoin Bu Hafta Herkesi Şaşırtabilir! APE Alınır Mı?
Dogecoin Fiyat Tahmini: Boğa Formasyonu Var!
Aralık Ayında Popüler Altcoin Düşmeye Devam Edecek!
Bitcoin 2 Kritik Seviyeyi Aşmalı! Kısa Vadeli Kripto Hedefleri!
Güncel NFT Haberleri
Filmlere Konu Olacak NFT Soygunu! 1 Ayda 1 Milyon Doları Cepledi!
Ünlü Girişimci Kripto Para Piyasasının O Tarafı İçin Verdi Veriştirdi: Malumun İlanı!
Veriler Bu Altcoin’in Potansiyel Gücüne İşaret Ediyor! Ethereum Kadar Popüler!
Dev NFT Platformu Opensea Piyasaya Meydan Okuyor! Bakın Neler Değişiyor!
Bir Dönemin Efsanesiydi, Kripto Para Desteği Kazandı! Hedefte Bu 2 Altcoin Var!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Kripto Paralarda Kırmızı Alarm! Bu Değer Şubat 2021’den Bu Yana İlk Kez 40 Milyar Doların Altında!
İflas Söylentisiyle Eriyordu! Yeni Hamleyle Altcoin Şimdi Yükseliyor!
Veriler Bu Altcoin’in Potansiyel Gücüne İşaret Ediyor! Ethereum Kadar Popüler!
Önde Gelen Kripto Şirketi Bu 3 DeFi Altcoin’ine Odaklandı!
Büyük DeFi Depremi! Kripto Şirketi Boyun Eğdi!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022