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Dünyanın hacim bakımından en büyük kripto para borsası olan Binance’ın CEO’su yeni açıklamalarda bulundu. Kripto paraları düzenleyen yasalar söz konusu olduğunda Binance geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğine kadar iyi bir duruş sergileyemedi. Agresif biçimde her ülkenin pazarına giriş yapan Binance buradaki düzenleyicilerle sıcak ilişkiler kurmuyordu. Ancak birçok ülkenin takındığı sert tavır bunu değiştirdi.

Binance Açıklama

Binance borsası geçtiğimiz yıl birçok ülkenin düzenleyicileriyle sorunlar yaşadı ve artık doğru olanı yapıyor. Hükümetler ve bürokratlarla ilişkilerini güçlendiriyor. Hizmetlerini yasal zemine oturtmak için lisans başvuruları yapıyor. Hatta bunu bir adım daha öteye götürüp devletlerle eğitim, teknoloji gibi alanlarda iş birlikleri kuruyor. Bunun son örneğini Fransa da görüyoruz.

Binance CEO‘su “CZ” Fransa Dijital Geçiş Bakanı Jean-Noël Barrot ile yaptığı görüşmede kripto paraların tanıtımı, eğitim, Web3 ve blockchain geliştirme konularına odaklandı. Binance, Paris’i Avrupa merkezi olarak kullanmayı, Fransa’daki yetenek havuzundan yüzlerce kişiyi işe almayı hedefliyor. Bunun da ötesinde blockchain ve Web3 odaklı uygulamaların geliştirilmesi konusunda iş birliğine hazır olduğunu açıklıyor.

Fransa ve Binance

Mayıs ayında Fransa’da faaliyet gösterebilmek için lisans alan Binance borsası çok daha fazlası için çalışacak. Binance CEO’su bugün yaptığı açıklamada şunları söyledi;

“Fransa’nın blockchain topluluğu için stratejik bir merkez olduğuna inanıyoruz. Fransa’nın güçlü mühendislik ve matematik geçmişine sahip geniş yetenek havuzu, bizim bu ülkeye olan ilgimizin en büyük nedenidir”.

Binance borsasının ülkede yaklaşık 150 çalışanı var ve gelecekte yüzlerce kişiyi daha işe almayı planlıyor. Fransa hükümeti de kripto ve blockchain alanının ülkedeki büyümeye potansiyel katkılarını artık anlıyor. Binance Fransa’daki en büyük kripto merkezine sahip ve Avrupa operasyonlarının çoğunu Paris ofisi aracılığıyla yönetiyor.

Fransa Dijital Geçiş Bakanı Jean-Noël Barrot şunları söyledi;

“Hükümetimiz merkezi olmayan finans (DeFi), Web3 ve diğer ilgili alanlara odaklanacak”.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Web3 ekosistemini, özellikle de kripto ekosistemini güçlü bir şekilde destekledi. Fransa, Ledger ve Sorare gibi büyüyen fintech ve kripto şirketlerine sahiptir. Şu anda amaç, yabancı girişimleri ve kripto borsalarını çekmektir.