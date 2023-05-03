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Türklerin Favori Altcoin’i İçin Heyecanlandıran Ortalık! Kurucusu Paylaştı!

Türk kripto para yatırımcılarının favori altcoin'leri arasında yer alan Chiliz'in (CHZ) güç verdiği Socios.com platformu, yeni Spider-Man macerasını tanıtmak üzere Sony Pictures ile ortaklık kurdu.
13:15
3 Mayıs 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Türk kripto para yatırımcılarının favori altcoin’leri arasında yer alan Chiliz‘in (CHZ) güç verdiği Socios.com platformu, yeni Spider-Man macerasını tanıtmak üzere Sony Pictures ile ortaklık kurdu. Ortaklığın duyurusunu Socios.com kurucusu ve CEO’su Alexandre Dreyfus paylaştı.

Sony Pictures İle Socios Ortaklığının Detayları

Dünyanın en büyük spor kulüpleri ile dijital topluluklarını inşa etmek, güçlendirmek ve harekete geçirmek üzere iş birliği yapan önde gelen taraftar etkileşim platformu Socios.com ile Sony Pictures arasındaki ortaklık sayesinde Spider-Man de bir “Süper Taraftar”a dönüşüyor.

Kurulan ortaklık sayesinde Spider-Man, bir yandan takımların maç öncesi ısınma seanslarına katılmaktan oyuncuların soyunma odalarına sızmaya ve stadyumdaki VIP locasından maç izlemeye dek, Socios.com’un kullanıcılarına her hafta sağladığı türden deneyimlerin keyfini çıkarırken, diğer yandan da örümcek süper güçlerini sergileyecek.

Socios.com kurucusu ve CEO’su Alexandre Dreyfus, Sony Pictures ile kurulan ortaklık için şunları söyledi:

Socios.com kullanıcıları dünyayı kurtarmak için kötülerle savaşmasa da, fan token’lar sayesinde takım kararlarına etki etmek, promosyonlara, özel ürün ve deneyimlere erişmek gibi, diğer taraftarlarda olmayan bazı özel güçlere sahiptirler. Sony Pictures’a bizim canlı global taraftar topluluğumuzla bağ kurma fırsatı verecek, bize de vizyonumuzu ve platformumuzu daha geniş bir izleyici kitlesine taşıyacak, fan token sahiplerine yeni ve heyecan verici fırsatlar sunacak bu işbirliğinden büyük memnuniyet duyuyoruz.

Sony Pictures Pazarlama ve Dağıtım Başkan Yardımcısı Alessia Garulli ise ortaklığa ilişkin şunları söyledi:

Spor ve eğlence endüstrilerinin ne kadar benzeştiklerini tasdikleyen bu yenilikçi işbirliği ile ilgili son derece istekliyiz. Spider-Man: Across the Spider-Verse filmindeki çoklu Spider-Man evreni ile Blockchain teknolojisinin taraftarlara sunduğu yeni etkileşim fırsatlarını birbirlerine destek çıkacak biçimde konumlandıran bir ortak tanıtım projesi bu.

Socios.com ve Chiliz Nedir?

Socios.com, spor Blockchain’i ve fan token’ların yaratıcısı Chiliz tarafından desteklenmektedir. Dokuz ayrı ülkedeki (Türkiye, Brezilya, Fransa, İtalya, Malta, İspanya, İsviçre, İngiltere ve ABD) ofislerinde 300’den fazla çalışanı bulunan Chiliz, 10 Mayıs’ta spor ve eğlence dünyasının ilk Layer 1 Blockchain’i olan yeni Chiliz Chain’in ana ağ lansmanı için hazırlanıyor. Chiliz Chain, inşa edilecek spor oyunlarının Web2’den Web3’e dönüşeceği ürünler, hizmetler ve deneyimlerin ana adresi olacak.

CHZ coin ise Chiliz ağının yerel varlığı olarak hizmet etmektedir.

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