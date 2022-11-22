YouTube ve bu kripto para yakında büyük bir açıklama yapabilir. Sadece saatler kaldı, işte detaylar.

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Kripto para yatırımcıları devam eden birçok olumsuzluk nedeniyle ciddi kayıplar yaşıyor ancak istisnalar olabilir. Geçtiğimiz birkaç ayda çok büyük ortaklıklar duyuran bir altcoinin yeni müjdesi YouTube olabilir. Kurumsal şirketlerin birlikte çalışmak için can attığı projenin duyurusu bugün gelecek. Peki tüm bu dedikodular nereden çıktı? Gerçeklik payı olabilir mi?

YouTube Altcoin Ortaklığı

Dün Polygon (MATIC) projesinin resmi Twitter hesabından bugün için önemli bir müjde verilebileceğini ima eden bir paylaşım yapıldı. Aynı gün YouTube resmi hesabından da Polygon’un rengi olan Mavi bir kalp paylaşıldı. Aşağıdaki görsel paylaşımları görüyorsunuz. İkisinin de zamanlamasının denk gelmesi ve Polygon’un bir süredir büyük ortaklıkları duyurmaya devam ediyor oluşu yatırımcılara “acaba mı?” dedirtti.

MATIC kısa süre önce bu beklentiyle 0,81 dolara kadar tırmanmış olsa da yazı hazırlandığı sırada 0,79 dolardan alıcı bulmaya devam ediyor. Büyük ortaklı haberleriyle 1,25 doları aşan MATIC fiyatı son FTX çöküşü ve Genesis’in içinde bulunduğu durum nedeniyle psikolojik destek bölgesi olan 1 doları kaybetti. Yatırımcılar ayı piyasalarının bu zor günlerinde pozitif ayrışan projeleri yakından izliyor. Eğer YouTube ile resmi bir ortaklık açıklanırsa bu durum fiyatın yeniden 1 doları aşmasını sağlayabilir. Üstelik FOMO’nun devamı FIDA ve SRM gibi altcoinlerde gördüğümüz son rallilere benzer büyük bir hareketi de tetikleyebilir.

MATIC ve YouTube

Sosyal medya devleri artık Web3 dünyasına giriş yapmaya hazırlanıyor. Facebook bu konuda erken davrandı ve onu Microsoft gibi devler izliyor. Şimdilik kripto paralardaki olumsuz duygu durumu sektörün henüz erken aşamada olması nedeniyle girişimlerinin yoğun ilgi gördüğünü söyleyemeyiz. Ancak bu devlerin 5-10 yıllık hedefler doğrultusunda bu tarz riskler aldığını düşünürsek cesur adımlarının ciddi bir temeli olabilir.

Peki Polygon ve YouTube nasıl bir iş birliğine girişebilir. Bu yılın başlarında YouTube platformunun NFT’ler konusunda bazı adımlar atacağı ortaya çıktı. Polygon’un önceki anlaşmalarında da NFT çözümleri öne çıkıyor. Eğer böyle bir ortaklık açıklanırsa dünyanın en büyük video platformu NFT’leri yayına alabilir.