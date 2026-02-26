Winvest — Bitcoin investment
Sygnum, 100 Milyar Dolarlık Kripto Hazinesi Pazarını Hedefleyen Yönetim Servisini Başlattı

Özet

  • Sygnum, kripto varlık yönetiminde kurumsal düzeyde yeni bir hizmet başlattı.
  • Yeni servis, özellikle büyük ölçekli kripto hazine yönetimi ihtiyacını hedefliyor.
  • Şirket, portföy çeşitliliği ve aktif yönetim imkanı sunmayı amaçlıyor.
Kripto varlık bankacılığı alanında faaliyet gösteren Sygnum, kurumsal düzeyde yeni bir dijital varlık yönetim servisi sunmaya başladığını duyurdu. Sygnum Select adını taşıyan bu hizmet, şirketlerin hızla büyüyen kripto hazine piyasasını hedef alıyor. Şirket, portföy yönetimi ve yatırım mandası teknolojilerini geleneksel İsviçre bankacılığı standartlarına uygun şekilde kripto varlık sektörüne uyarladığını açıkladı.

Kurumsal Kripto Hazineleri İçin Yeni Model

Sygnum’un tanıttığı Select hizmetiyle birlikte, özellikle kurumsal ve tüzel dijital varlık hazine yönetimine yönelik ciddi bir açığın kapatılmasını amaçladığı belirtildi. BitcoinTreasuries verilerine göre, halka açık şirketler şu anda toplam 1,13 milyon BTC tutarken, özel sektörün kontrol ettiği BTC miktarı ise 288 bin olarak kaydedildi. Bu iki grubun toplam portföy büyüklüğünün 97 milyar dolar civarında olduğu dikkat çekiyor.

Ancak şirket, çoğu hazine sahibinin profesyonel portföy yönetimi ve kurumsal düzeyde altyapıdan yoksun olduğuna işaret etti. Son dönemde ETHZilla’nın Forum ismini alarak doğrudan kripto varlık tutmayı bırakması ve CEA Industries’in yaşadığı dalgalanmalar, kurumsal yönetişim ihtiyacını öne çıkardı.

Yatırım Yetkisi ve Çeşitli Stratejiler

Sygnum Select yatırımcılarına, daha önce belirlenen sınırlar çerçevesinde bankaya tam uygulama yetkisi veriyor. Portföylerde spot varlıklar, staking, türev işlemleri, riskten korunma stratejileri ve tokenize menkul kıymetler gibi farklı araçlar yer alıyor. Ayrıca, hem geleneksel varlıklar hem de dijital varlıklar portföylerde bir arada yönetiliyor.

Yönetilen portföylerin şimdiden 200 milyon doları aştığı aktarıldı. Sygnum’un yatırım sorumlusu Fabian Dori, kurumsal müşterilerin artık yalnızca saklama ve basit alım-satım hizmetleriyle yetinmediğini, aktif yönetim talebinin arttığını ifade etti.

Servisin ilk etapta İsviçre merkezli müşterilere açık olduğu, uluslararası genişlemenin ise planlandığı bildirildi.

Sygnum, bu yılın başlarında market nötr Bitcoin fonu için 750’den fazla BTC toplamış ve 2025’in son çeyreğinde fonun yıllıklandırılmış getirisi yüzde 8,9 olarak gerçekleşmişti. Ocak 2025’te düzenlenen sermaye artırımı turunda ise 58 milyon dolarlık yatırım alarak değerini 1 milyar doların üzerine çıkarmıştı.

Sygnum, Singapur ve İsviçre’de tam lisanslı bir dijital varlık bankası olarak faaliyet gösteriyor. Şirket, başta kurumsal yatırımcılar olmak üzere, yüksek net değerli bireysel müşterilere, dijital varlık yönetimi ve saklama hizmetleri sunuyor.

Sygnum’un yaptığı açıklamada, birçok kuruluşun profesyonel portföy yönetimi ve düzenli risk kontrolüne duyduğu ihtiyacın her geçen gün arttığına işaret edildi.

Sygnum’un yeni girişimi, dijital varlık piyasasında kurumsal yönetim seçeneklerine yönelik artan talebe cevap vermek üzere tasarlandı. Portföy kombinasyonları ve uzman yönetim imkanları ile Select servisi, dijital varlık yatırımlarında daha yüksek kurumsal standardın önünü açmayı hedefliyor.

