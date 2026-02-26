ABD’de Spot Kripto Para ETF’lerine Günlük 700 Milyon Doların Üzerinde Giriş

ABD merkezli spot kripto para borsa yatırım fonları (ETF), 25 Şubat 2026 tarihinde önemli ölçüde giriş kaydetti. Gün içinde spot kripto ETF’lerine toplamda yaklaşık 697,79 milyon dolar aktarıldı. Yatırımcı ilgisinin devamı, son dönemlerde kripto piyasasındaki kurumsal katılımın arttığına işaret ediyor.

En Büyük Pay Bitcoin ETF’lerinde

Günlük girişlerin büyük bir bölümü Bitcoin ETF’lerine yöneldi. ABD’de işlem gören Bitcoin spot ETF’leri, bu dönemde toplamda 7.910 BTC alımı gerçekleştirdi. Bu miktar, yaklaşık 506,60 milyon dolar piyasa değerine karşılık geliyor. Bitcoin’deki bu giriş, kurumsal yatırımcıların ilgisinin sürdüğünü gösterdi.

Ethereum, Solana ve XRP Ürünleri de Yatırım Aldı

Bitcoin’in ardından en çok giriş Ethereum spot ETF’lerinde izlendi. Bu ürünlere 84.923 ETH karşılığında 157,20 milyon dolar yatırıldı. Solana spot ETF’lerinde 391.540 SOL ile 30,90 milyon dolar, XRP spot ETF’lerinde ise 2,29 milyon XRP ile 3,09 milyon dolar yatırım gerçekleşti. Buna karşılık LINK, DOGE, LTC, AVAX ve HBAR ile bağlantılı ürünlerde herhangi bir giriş kayıtlara geçmedi.

ETF ürünlerini yöneten şirketler arasında öne çıkanlardan BlackRock, gün içinde 4.640 BTC satın alarak 297,40 milyon dolarlık işlem hacmine ulaştı. BlackRock aynı zamanda 16.909 ETH alımıyla Ethereum ürününde de önemli bir giriş sağladı ve bu miktar 31,30 milyon dolara denk geliyor.

Fidelity, 470 BTC ve 33.440 ETH ile sırasıyla 30,10 milyon ve 61,90 milyon dolarlık yatırım yaptı. Kripto varlık ürünleri alanında faaliyet gösteren Bitwise, 615 BTC alarak 39,40 milyon dolarlık giriş bildirdi. Grayscale ise 1.902 BTC alımıyla 121,80 milyon dolarlık değer açıkladı ve ayrıca 32.143 ETH toplayarak 59,50 milyon dolarlık bir hacim elde etti.

Kurumsal Talepte Süreklilik Dikkat Çekti

Girişlerin hem hacmi hem de dağılımı, başta Bitcoin ve Ethereum olmak üzere ana akım kripto varlık ETF’lerinde kurumsal ilginin sürdüğüne işaret etti. Tek bir günde neredeyse 700 milyon dolarlık taze sermaye ile spot kripto ETF’lerine yönelen fonlar, piyasa için yapısal bir destek rolü üstlenmiş durumda.

ABD’nin öncü varlık yönetimi şirketlerinden BlackRock, “Toplulaştırılmış veriler ETF’lerdeki talebin ağırlıklı olarak Bitcoin ve Ethereum ürünlerinde toplandığını gösteriyor” bilgisini paylaştı.

Sektör uzmanları, özellikle son dönemde spot ETF onaylarının artmasının kurumsal yatırımcıların daha aktif tutum benimsemelerinde etkili olduğu görüşünde. Piyasaya giren fonların büyüklüğü, kripto varlıkların geleneksel finans dünyasındaki yerini güçlendirme potansiyeliyle ön plana çıkıyor.

Kripto piyasa dinamiklerindeki bu gelişmeler, yatırım ürünlerine olan yoğun talebin yakın dönemde de sürebileceği yönünde gösterge teşkil ediyor.