Winvest — Bitcoin investment
Kripto Para

Bu Kripto Yükselişi Kalıcı Olacak Mı? Bugün Belli Olacak, Buna İyi Bakın

Özet

  • Coinbase Premium Endeksi toparlanırken ETF girişleri hızlandı. ABD piyasa açılışından sonraki durum kripto için belirleyici olacak.
  • Michael Poppe Mart başında Bitcoin'in 75 bin dolara ulaşacağını söylüyor.
  • Vitalik Buterin son 1 ayda yaklaşık 16.400 ETH (34 milyon dolar) sattı.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Bitcoin 68 bin dolar üzerinde ve altcoinler güne yüzde 7’yi aşan kazançla devam ediyor. İran müzakereleriyle ilgili yazı hazırlandığı sırada henüz yeni açıklamalar yok. BTC dün heyecan verici biçimde yükselse de işlerin yine 24 saat geçmeden tersine dönüp dönmeyeceği belirsiz. Peki bu sefer kripto para yükselişi kalıcı olur mu?

İçindekiler
1 Kripto Yükselişi Sürecek Mi?
2 Ethereum (ETH)

Kripto Yükselişi Sürecek Mi?

Güney Koreli yatırımcıları geçen sene kaybettik. Son 4-5 aydır da ABD yatırımcıları satıcı konumundaydı ve kriptodan uzaklaştılar. Bu yüzden kripto paralar bir türlü belini doğrultamadı. Fakat bu son yükselişte ABD yatırımcılarının oyuna dönmeye istekli olabileceğine işaret eden bazı detaylar @anlcnc1’in dikkatini çekti. Türk on-chain analisti bugünkü piyasa açılışına işaret ediyor.

“Dün, ABD borsaları ve spot ETF’ler açıldıktan sonra, Bitcoin Coinbase Premium endeksi önemli bir pozitif prim gördü ve bu da ETF tarafında 507 milyon dolarlık net girişle sonuçlandı.

ETF’ler kapalıyken primin zayıflaması normaldir, ancak çok daha önemli olan, primin hızla negatife dönmemiş olmasıdır.

Piyasalar açıldığında prim tekrar yükselirse, bu istikrarlı bir eğilimin başladığının işareti olacaktır. Her zaman olduğu gibi, prim çok önemlidir.”

Michael Poppe kendinden çok daha emin ve yıllardır devam eden iyimserliğinden bir şey kaybetmeden 75 bin dolara ilerlediğimizi söylüyor.

“İşte başlıyoruz, Bitcoin tekrar yukarı doğru tırmanıyor. Güçlü bir hareket ve daha düşük zaman diliminde yükseliş trendine geri döndü. Bundan yola çıkarak, Mart ayı başında 75.000 dolar seviyesine doğru bir yükseliş göreceğimizi tahmin ediyorum.”

Ethereum (ETH)

2.100 doları halen geri alamayan ETH altcoin yatırımcılarının cesaretini kırıyor. Yazı hazırlandığı sırada ABD piyasa açılışına birkaç saat kalmıştı ve ETH 2.054 dolarda alıcı buluyor. Üstelik Arkham tarafından derlenen on-chain verilere göre Vitalik Buterin son 1 ayda yaklaşık 16.400 ETH sattı. Mevcut fiyatla 34 milyon doları bulan bu satış Buterin’in zorlu ayı piyasaları için hazırlık yaptığı yorumlarına neden oldu.

Mart ayı eğer düşüşün devam ettiği dönem olursa 2026 için yatırımcıların umutları oldukça törpülenecek ve Buterin’in gerçekten ayı piyasalarına hazırlandığı teyit edilmiş olacak.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

ABD’de Spot Kripto Para ETF’lerine Günlük 700 Milyon Doların Üzerinde Giriş

ABD Piyasaları ve Kripto Paralarda Son Durum 26 Şubat

Pump.fun Ekibi 21 Milyon Dolarlık PUMP Tokenını Kraken’e Aktardı

Bitcoin’e Olan İlgi Yeniden Artıyor: “Bitcoin Satın Al” Aramaları 5 Yılın Zirvesinde

Jimmy Wales’ın Bitcoin Hakkındaki Şüpheci Yorumları, Piyasa Beklentileriyle Çelişiyor

Indiana’da Bitcoin’i Destekleyen Yasa Tasarısı Valinin Onayına Sunuldu

Milyonluk Cüzdanlar Bu Altcoin’lere Akıyor: İşte Sosyal Medyada En Çok Konuşulan 4 Altcoin ve Hedefleri

TAGGED: , , ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı Gate.io, Malta’da Aldığı Lisansla AB’de Stablecoin Hizmetlerini Genişletiyor
Bir Sonraki Yazı ABD’de Spot Kripto Para ETF’lerine Günlük 700 Milyon Doların Üzerinde Giriş
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

ABD’de Spot Kripto Para ETF’lerine Günlük 700 Milyon Doların Üzerinde Giriş
Kripto Para
Gate.io, Malta’da Aldığı Lisansla AB’de Stablecoin Hizmetlerini Genişletiyor
STABILCOIN
Circle’ın USDC Getirisinde Dağıtım Maliyeti Dikkat Çekiyor
Kripto Para Hukuku STABILCOIN
ABD Piyasaları ve Kripto Paralarda Son Durum 26 Şubat
Kripto Para
Pump.fun Ekibi 21 Milyon Dolarlık PUMP Tokenını Kraken’e Aktardı
Kripto Para
Lost your password?