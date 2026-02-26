Bu Kripto Yükselişi Kalıcı Olacak Mı? Bugün Belli Olacak, Buna İyi Bakın

Bitcoin 68 bin dolar üzerinde ve altcoinler güne yüzde 7’yi aşan kazançla devam ediyor. İran müzakereleriyle ilgili yazı hazırlandığı sırada henüz yeni açıklamalar yok. BTC dün heyecan verici biçimde yükselse de işlerin yine 24 saat geçmeden tersine dönüp dönmeyeceği belirsiz. Peki bu sefer kripto para yükselişi kalıcı olur mu?

Kripto Yükselişi Sürecek Mi?

Güney Koreli yatırımcıları geçen sene kaybettik. Son 4-5 aydır da ABD yatırımcıları satıcı konumundaydı ve kriptodan uzaklaştılar. Bu yüzden kripto paralar bir türlü belini doğrultamadı. Fakat bu son yükselişte ABD yatırımcılarının oyuna dönmeye istekli olabileceğine işaret eden bazı detaylar @anlcnc1’in dikkatini çekti. Türk on-chain analisti bugünkü piyasa açılışına işaret ediyor.

“Dün, ABD borsaları ve spot ETF’ler açıldıktan sonra, Bitcoin Coinbase Premium endeksi önemli bir pozitif prim gördü ve bu da ETF tarafında 507 milyon dolarlık net girişle sonuçlandı. ETF’ler kapalıyken primin zayıflaması normaldir, ancak çok daha önemli olan, primin hızla negatife dönmemiş olmasıdır. Piyasalar açıldığında prim tekrar yükselirse, bu istikrarlı bir eğilimin başladığının işareti olacaktır. Her zaman olduğu gibi, prim çok önemlidir.”

Michael Poppe kendinden çok daha emin ve yıllardır devam eden iyimserliğinden bir şey kaybetmeden 75 bin dolara ilerlediğimizi söylüyor.

“İşte başlıyoruz, Bitcoin tekrar yukarı doğru tırmanıyor. Güçlü bir hareket ve daha düşük zaman diliminde yükseliş trendine geri döndü. Bundan yola çıkarak, Mart ayı başında 75.000 dolar seviyesine doğru bir yükseliş göreceğimizi tahmin ediyorum.”

Ethereum (ETH)

2.100 doları halen geri alamayan ETH altcoin yatırımcılarının cesaretini kırıyor. Yazı hazırlandığı sırada ABD piyasa açılışına birkaç saat kalmıştı ve ETH 2.054 dolarda alıcı buluyor. Üstelik Arkham tarafından derlenen on-chain verilere göre Vitalik Buterin son 1 ayda yaklaşık 16.400 ETH sattı. Mevcut fiyatla 34 milyon doları bulan bu satış Buterin’in zorlu ayı piyasaları için hazırlık yaptığı yorumlarına neden oldu.

Mart ayı eğer düşüşün devam ettiği dönem olursa 2026 için yatırımcıların umutları oldukça törpülenecek ve Buterin’in gerçekten ayı piyasalarına hazırlandığı teyit edilmiş olacak.