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  •   Bu Altcoin 1 Haziran’da Alev Alabilir! 100 Katrilyonu Yakılacak!

Bu Altcoin 1 Haziran’da Alev Alabilir! 100 Katrilyonu Yakılacak!

Özet

  • Baby Doge Coin (BabyDoge) ekibi arzın 100 katrilyonunun yakılması için bir yönetişim teklif sundu.
  • Teklifin kabul edilmesiyle Ethereum ağındaki BabyDoge işlem ücretleri de yüzde 0'a düşürülecek.
  • Baby Doge Coin ekibi, token yakma işlemi ile projenin güvenliğini artırmayı hedefliyor.
13:25
24 Mayıs 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Popüler memecoin’ler arasında yer alan Baby Doge Coin (BabyDoge), resmi Twitter hesabından attığı bir tweet’te arzın 100 katrilyonunun yakılması için çığır açan bir yönetişim teklifi duyurdu. Yönetişim teklifi, projeyi yöneten merkeziyetsiz özerk organizasyonda (DAO) oylamaya sunuldu.

Teklif Onaylanırsa 100 Katrilyon Token Yakılacak

Baby Doge Coin, ağın güvenliği artırmak ve projenin bütünlüğünü güçlendirmek için arzın 100 katrilyonunu yakacak. Token yakma işlemi için planlanan tarih 1 Hazira 2023. Bunu takiben, yaklaşık 85 katrilyon Baby Doge Coin ise Ethereum ağında köprüleme için kullanılabilir durumda kalacak.

DAO’da oylamaya sunulan yönetişim teklifine yeşil ışık yakılması durumunda, altcoin‘in arzının 100 katrilyonunun yakılmasıyla birlikte Ethereum ağındaki BabyDoge işlem ücretleri yüzde 0’a düşürülecek.

Yönetişim teklifinin arkasındaki temel motivasyon, Baby Doge Coin’in Ethereum ağı üzerinde piyasaya sürülmesinden beri atıl durumdaki 100 katrilyonun token ile ilişkili potansiyel istismar riskine ilişkin endişeleri ele alarak gidermek.

Baby Doge Coin ve Kilometre Taşları

Öte yandan teklifin potansiyel bir dezavantajı söz konusu. Binance Smart Chain (BNB) ile ilgili herhangi bir sorun ya da aksaklık yaşanması durumunda, toplam 155 katrilyon Baby Doge Coin’den yalnızca 85 katrilyonu Ethereum ağına geçiş için uygun olacak.

CoinMarketCap’in verilerine göre BabyDoge, bu yazının hazırlandığı sırada 300.78 milyon dolar piyasa değeri ile en büyük 210’ncu kripto para. BabyDoge topluluğu, 24 saat içinde bağışladıkları en fazla evcil hayvan maması ile Guinness Dünya Rekoru’nu kırmayı başarmış, rekor sahibi olarak konumlarını sağlamlaştırmış ve projeye olan bağlılıklarını en üst perdeden göstererek dikkate değer bir başarı elde etmişlerdi. Buna ek olarak topluluk, NOOT coin ile olan işbirliklerinin sonucunda altcoin’in fiyatının yüzde 60’nın üzerinde yükselmesi ve her iki projenin işbirliğine dayalı başarısını vurgulamasıyla bir kilometre taşına daha ulaşmıştı.

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