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Kral kripto para birimi bugün Türkiye saatiyle 06:00 civarında hızla düşmeye başladı. Bitcoin yeniden 27.000 dolar altında. Pek heyecan verici değil çünkü yaklaşık 3 haftadır Bitcoin fiyatının yaklaşık bin dolarlık aralıkta sıkıştığını görüyoruz. Peki düşüşün gerekçesi neydi? Yatırımcılar ilerleyen saat ve günlerde hangi seviyelere hazırlıklı olmalı?

Kripto Paralar Neden Düşüyor?

Temelde ana nedeni hacimsizlik ve bunu tetikleyen birçok olay var. Örneğin şu an devam eden borç limiti görüşmeleri bunlardan biri, Genesis’in iflas sürecini eline yüzüne bulaştırma ihtimali, Fed üyelerinin bir kısmının daha fazla faiz artışı iması ve daha onlarcası. Eğer hacim zayıfsa sebepsiz yere de kripto paralar bir grup satıcı tarafından böyle aşağı çekilebiliyor. Günün özelinde düşüş sebebi olarak Fed tutanaklarında yatırımcıların istediği detayları bulamama ihtimali de yatıyor olabilir.

Birleşik Krallık enflasyonu düşüşten sonra açıklanmış olsa da dipten toparlanmayı engellemiş görünüyor. Dolar endeksiyle ters korelasyona sahip olan Bitcoin fiyatı dolaylı yoldan AB, Japonya, Birleşik Krallık gibi ülkelerin ekonomik görünümlerini de fiyatlıyor. Dolar endeksini oluşturan para birimleri zayıflarsa bu doların onlara karşı güç kazanması ve BTC’nin düşmesi anlamına gelir.

Bitcoin ve Kripto Para Yorumları

Sebepleri bir kenara bırakmadan önce düşüşün teknik analiz cephesindeki gerekçesini hızlıca ele alalım. Kripto paraların kümülatif değeri 17 Nisan’dan bu yana alçalan bir paralel kanal içinde düşmektedir. Azalan paralel kanal bir düşüş formasyonu olarak kabul edilir. Bu nedenle, fiyatın eninde sonunda bu kanaldan çıkması beklenmektedir. 24 Mayıs’ta TOTALCAP kanalın orta çizgisinin üzerine çıktı. Ancak, direnç çizgisine doğru yükselmek yerine, TOTALCAP 24 Mayıs’ta tekrar orta çizgiye geriledi.

Eğer bu bölge kaybedilirse 1,03 trilyon dolara düşüş sürebilir. Bu senaryoda altcoinleri çift haneli kayıplar bekleyecek.

15 Mayıs’ta Bitcoin fiyatı alçalan bir direnç çizgisinden çıktı. Hemen ardından düşüşe geçerken, direnç çizgisinde sıçradı ve 18 Mayıs’ta bir başka yukarı yönlü hareket başlattı. Fakat 23 Mayıs’ta 27.500 tarafından reddedildi. Sorun şu ki BTC fiyatı 26.500 dolar ile 27.400-500 dolar arasındaki bölgede zigzaglar çiziyor. Yakında yönünü tayin etmesi bekleniyor çünkü 2022 Aralık döneminden beri volatilite bu kadar düşmemişti.

Düşüş devam ederse, BTC fiyatı 26.000 dolar destek alanının altına düşecek ve 25.000 doları hedefleyecek. Tersi senaryoda direnç aşılır ve 28.300 dolara hareket devam edebilir.