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Bitcoin fiyatı bugün Birleşik Krallık enflasyon verisinin beklentiden farklı gelmesiyle yönünü aşağı çevirdi. Dün 27.400 dolar seviyelerinde bulunan fiyat erken saatlerde 26.613 dolar seviyesine düştü. Fiyat 2 haftadan uzun süredir dar bir aralıkta işlem görüyor bu da yakında büyük bir hareketin gerçekleşebileceğini söylüyor.

Uzmanların Bitcoin Yorumu

QCP analistleri piyasada devam eden dar volatiliteye dikkat çekiyor. Yıllık bazda volatilite yılın en düşük seviyelerine ulaştı. Aralık ayındaki volatilite dibi sonrasında Ocak yükselişini beraberinde getirmişti, uzmanların görüşü böyle bir hareketin tekrar gerçekleşebileceği yönünde.

“Bu kez, pek çok altcoin desteklerde tutunmaya çalışırken spottaki herhangi bir kırılmanın hacim piyasasının hızla zirveleri test etmesine yol açacağına inanıyoruz. Bu nedenle, bu hafta bekleyen açığa satış pozisyonlarından kar almanın doğru olabileceğini düşünüyoruz. Cuma taktiksel bir işlem olarak yükselişe geçeceğiz”.

Bir İhtimal Daha Var

Borç tavanı konusu fiyatın yönüyle ilgili ciddi sonuçlar doğurabilir. Bir anlaşmayı çöpe atacak 2 kilit isim olan Biden ve Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy, temerrüdün kesinlikle masada olmadığını sürekli olarak vurguladılar. 1 Haziran kesin olarak son tarih kabul ediliyor. Önümüzdeki saat ve günlerde tarafların sık sık bir araya gelmesi muhtemel ve bu yönde açıklamalar da geliyor.

Son 2 borç tavanında anlaşma ancak mümkün olan son dakikada sağlanmıştı ve piyasalar bu mevcut müzakerede de başarı bekliyor.

“Bu arada, piyasalar, bu konuda çok az kanıt olmasına rağmen, bir anlaşmanın yapılacağından çok emin görünüyor ve anlaşma sonrası hemen ne olacağına dair mekaniği fiyatlamaya başladı. Biden ve McCarthy bir anlaşmaya vardıklarında (umarım bu hafta sonuna kadar), bunu önümüzdeki hafta Temsilciler Meclisi ve Senato’da oylamaya sunacaklar (ki bu iki partinin de desteğini gerektiriyor). Kongre’nin anlaşma yönünde oy kullanması halinde (muhtemelen borç tavanını 2025’e kadar uzatacak), Hazine’nin bir ton tahvil ihraç ederek TGA nakit rezervlerini hızla yeniden inşa etmesi gerekecektir. Kısa sürede 500 milyar dolarlık nakit rezervinden bahsediyoruz”.

Analistlere göre BTC fiyatının diğer piyasalara göre nispeten güçlü kalmasının arkasında anlaşma olmaması ihtimali yatıyor. Bu senaryoyu hedgelemek isteyen yatırımcılar cılız da olsa BTC alımları yapıyor.