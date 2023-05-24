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En büyük kripto para Bitcoin (BTC) son dönemde bir miktar satış baskısıyla karşı karşıya ve bir süredir 26 bin 500 dolar ila 27 bin 500 dolar gibi oldukça dar bir aralıkta işlem görüyor. Bitcoin’in işlem hacmi ve likiditesi, kripto para borsalarına olan BTC girişlerinin yeni dip seviyelere gerilemesiyle birlikte adeta kurudu. Bitcoin’in durağan fiyat hareketleri yapıyor oluşu, köpekbalıkları ve balinalar olarak adlandırılan büyük kripto para yatırımcılarının altcoin ve stablecoin biriktirmeye itti.

Büyük Yatırımcılar Stablecoin Alıyor

Zincir üzeri veri sağlayıcısı Santiment, köpekbalıkları ve balinalar olarak adlandırdığı büyük kripto para yatırımcıların altcoin ve stablecoin biriktirmeye başladığını bildirdi. Veri sağlayıcısı yaptığı son bildirimde “Bitcoin fiyatı sabit kaldıkça, köpekbalıklarının ve balinaların stablecoin biriktirdiklerini ve gelecek için satın alım güçlerini artırdıklarını görüyoruz.” dedi.

Büyük yatırımcıların ağırlıklı olarak biriktirdikleri stablecoin’ler arasında başı USD Coin (USDC), Binance USD (BUSD) ve Dai (DAI) çekiyor. Cüzdanında 100 bin ila 10 milyon dolar arasında varlık tutan büyük yatırımcıların yüzde 37’si USDC, yüzde 6’sı BUSD ve yüzde 39’u DAI almış durumda.

Büyük Yatırımcıların Biriktirdiği 4 Altcoin

Öte yandan, birçoğuna göre daha az bilinen bazı altcoin’lerin de balinaların radarına girdiği görülüyor. Mayıs ayı boyunca, büyük yatırımcıların Porspoer (PRO), Banqi (QI) ve Maker (MKR) gibi görece daha az bilinen birkaç altcoin biriktirdikleri tespit edildi. Zincir üzeri veri sağlayıcısı Santiment’e göre, bu altcoin’leri cüzdan bakiyesi 100 bin ila 1 milyon dolar arasında olan yatırımcılar aldı.

Son zamanlarda sağlam bir ralli yapan Render Token (RNDR) da büyük yatırımcıların radarında. Sadece son iki hafta içinde RNDR fiyatının yüzde 63 yükseldiği ve piyasa değerine göre 45’nci en büyük kripto para haline geldiği görüldü.

23 Mayıs’ta 2,785 dolara kadar yükselen RNDR fiyatı, ardından bir tür kar alım sürecine girdi. Santiment, Render Token için balina işlemlerinin geçtiğimiz ayın en yüksek üçüncü seviyesine yükseldiğini göz önünde bulundurarak altcoin’deki yatırımcıların dikkatli olmaları gerektiğini bildirdi: