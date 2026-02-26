Gate.io, Malta’da Aldığı Lisansla AB’de Stablecoin Hizmetlerini Genişletiyor

Kripto para borsası Gate.io, Malta Finansal Hizmetler Otoritesi’nden (MFSA) aldığı Ödeme Kurumu (PI) lisansı ile Avrupa Birliği’nde düzenlemelere uygun ödeme hizmetleri sunma hakkı kazandı. Bu lisans, Gate Technology Ltd isimli bağlı ortaklığı üzerinden alındı ve AB’de “pasaport” hakkıyla faaliyet imkânı sağladı.

Avrupa’daki Düzenleyici Altyapı Güçleniyor

Söz konusu belgeyle beraber Gate.io, özellikle şirketin sunduğu USDG stabilcoini için Avrupa’daki yasal entegrasyonun önünü açmış oldu. ABD dolarıyla bire bir oranlı ve Paxos tarafından ihraç edilen USDG, tamamıyla likit varlıklarla destekleniyor. Lisans sayesinde Gate.io, bu stabilcoini Avrupa’nın banka ve ödeme altyapılarına uyumlu şekilde sunabilecek.

PSD2 ve MiCA Uyumuyla Web3’e Köprü

Avrupa Birliği’nin ikinci ödeme hizmetleri direktifine (PSD2) uygun şekilde alınan lisans, dijital varlıklarla geleneksel finans kurumları arasında daha sıkı bir köprünün kurulmasına olanak tanıdı. Gate.io, daha önce 2025 yılında aldığı Markets in Crypto-Assets (MiCA) lisansıyla AB ülkelerinde borsa ve saklama hizmetleri verebiliyordu. Artık ödeme hizmetlerini de yasal zemin üzerinden büyütme şansı yakaladı.

Gate Technology Ltd CEO’su Giovanni Cunti, bu lisansa ilişkin değerlendirmesinde:

“Lisans, geleneksel finans ile merkeziyetsiz finans arasında güvenli ve ölçeklenebilir bir köprü sağlıyor.”

ifadelerini kullandı. Bu gelişme, Gate.io’nun AB düzenlemelerine tam uyumlu iş modeli kapsamında dikkat çekici bir adım olarak öne çıktı.

Yeni Dönemde PayFi ve Sektördeki Trendler

Gate.io’nun Global Dollar Network platformuna birinci katman ortak olarak katılması, “PayFi” başlığıyla anılan ve stabilcoinlerin gerçek zamanlı ödemelerde kullanıldığı alana stratejik geçiş yaptığını gösterdi. Şirket hem MiCA hem de PSD2 izinlerine sahip olarak, bireysel ve kurumsal müşteri tabanına düzenlenmiş hesap ve işlem altyapısıyla yeni ödeme seçenekleri sunabilecek.

Kripto piyasasında düzenleyici uyumluluk ve şeffaflık son dönemde ön plana çıkıyor. Diğer büyük borsalardan OKX de hızlıca Malta’da benzer bir lisans alarak yeni ödeme ve kart servislerini devreye aldı. Birliğin dijital finans stratejileri, perakende yatırımcıların korunmasını önceliklendiriyor.

Sektörde Proof of Reserves gibi şeffaflık uygulamaları ve sıkı uyum süreçleri giderek yaygınlaşıyor. MiCA yönetmeliğinin 2026 ortasında tam anlamıyla yürürlüğe girmesi beklenirken, stablecoin alanında yasal gereklilikleri tamamlayan oyuncular öne çıkıyor.

Gate.io, yeni lisansla birlikte AB’de düzenlenmiş stablecoin altyapısı kurma yolunda önemli bir eşiği geçti. Şirketin attığı adım, dijital finans ekosisteminde güven ve sürdürülebilirliğe katkı sunacak girişimlerin artabileceğine işaret ediyor.