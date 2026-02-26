Circle’ın USDC Getirisinde Dağıtım Maliyeti Dikkat Çekiyor

Dolaşımdaki USDC miktarının son bir yılda 72 oranında artarak 75,3 milyar dolara ulaşması, Circle’ın dördüncü çeyrek sonuçlarında öne çıkan başlıklardan biri oldu. Şirketin rezerv geliri 69 artışla 733,4 milyon dolara yükselirken, toplam gelir ise 770,2 milyon dolar seviyesine çıktı. Ancak bu finansal büyümeye rağmen, gelir tablosu şirketin elde ettiği getirinin büyük bölümünü kullanıcıya erişim sağlayan platformlara aktardığını gösteriyor.

USDC Getirisinin Paylaşımı

Circle, rezerv gelirlerinden elde ettiği tutarın 460,6 milyon dolarını dağıtım ve işlem maliyetlerine ödedi. Bu rakam, şirketin müşteri mevduatlarını değerlendirmesiyle sağladığı her 1 doların yaklaşık 63’ünün platformlara gittiğini ortaya koydu. Rezerv portföyünün yıllık getiri oranı ise dördüncü çeyrekte 3,8 olarak gerçekleşti. Bu oran, Fed’in politikalarına bağlı olarak geçen yıla kıyasla 68 baz puan düşerken, dolaşımdaki ortalama USDC miktarının iki katına çıkması şirketin gelirlerinin yükselmesini sağladı.

Dağıtım Maliyetleri ve Pazar Dinamikleri

Dağıtım maliyetlerinde yaşanan 52’lik yıllık artış, sektörün ölçek büyürken sahip olduğu temel yapısal gerilimi işaret ediyor. Circle, beyanlarında artışın özellikle partnerlere yapılan dağıtım ödemelerinden kaynaklandığına yer verdi. Şirket, gelirlerinin geri kalan kısmını “dağıtım maliyetleri sonrası gelir” olarak her çeyrek açıklıyor ve bunu temel performans göstergelerinden biri olarak sunuyor. Kısacası, Circle brüt rezerv gelirinin yüzde 37’sini elinde tutarken, kalanı dağıtım ortaklarının payı olarak ayrılıyor.

Dağıtımda Güç Dengesinin Rolü

Circle’ın risk bildirimlerinde, finansal kuruluşlar ve benzeri firmalarla olan ilişkilerini korumada yaşanabilecek zorluklar ve daha az avantajlı finansal koşullarla karşılaşma olasılığına dikkat çekiliyor. Şirket özellikle “az sayıda anahtar partnerin” dağıtımdaki yapısal etkisine vurgu yapıyor ve USDC bakiyelerinin platformlar üzerinde toplanma oranını yakından izliyor. 2025 sonu itibarıyla USDC’nin 12,5 milyar dolarlık kısmı önemli partnerlerde bulunuyor ve bu durum Circle’ın dağıtım platformlarına olan bağımlılığını güçlendiriyor.

Sektörde rekabet teknik yenilikten çok, kullanıcıya erişimi kontrol eden platformlarla yapılan anlaşmalara dayanıyor. Büyük dağıtımcılar, kullanıcı tabanlarının büyüklüğüne göre daha iyi finansal şartlar talep edebiliyor.

Circle’ın elde ettiği gelirin önemli kısmı platformlarla yapılan pazarlıklardan sonra şirkette kalıyor. Büyük platformlardan birinin başka bir sabit kripto parayı öne çıkarması ya da teşvikleri değiştirmesi durumunda şirketin marjı doğrudan etkileniyor. Sonuç olarak, pazar hem dağıtıcıların hem de ihraççıların pazarlık gücüne göre şekilleniyor.

Düşen Faiz ve Gelecekteki Marjlar

Rezerv portföylerinin mevcut faiz oranları ile çalışabilir durumda olması, hem ihraççıların hem de dağıtımcıların payını sürdürebilmelerini sağlıyor. Ancak Fed’in önümüzdeki dönemde faiz indirimine gitmesi ihtimali, özellikle dağıtım maliyetlerinin sabit kaldığı senaryolarda, Circle’ın marjlarını baskı altına alıyor. Şirketin kendi açıklamalarında da, dağıtım maliyetlerinin rezerv gelirlerine kıyasla daha az orantılı azalması halinde marjların ek baskı altında kalabileceği belirtiliyor.

Sektördeki Politik ve Ekonomik Tartışmalar

Circle’ın rezerv geliri büyük oranda dağıtım platformlarına aktarılırken, kullanıcılar stabilcoin mevduatlarından doğrudan getiri elde etmiyor. ABD’de yeni kabul edilen düzenlemeler, ödeme odaklı stablecoinler için çerçeve sunarken, düzenleyici gelişmelerle beraber elde edilen gelirin kimin hakkı olduğu tartışmaları da büyüyor. Sektörde, kullanıcıların mevduat yerine geçen sabit kripto paralardan getiri payı alıp almaması konusu gündeme gelmiş durumda.

Circle, finansal yapısını ve partnerlerle olan ilişkilerini dikkatle izlemeye devam ediyor. Şirketin bilançosunda bir “çıkış riski” değil, partnerlerin dağıtım ilişkisini değiştirmesi veya farklı bir sabit kripto para öne çıkarması öncelikli bir risk faktörü olarak öne çıkıyor.