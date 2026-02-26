ABD Piyasaları ve Kripto Paralarda Son Durum 26 Şubat

NVIDA kazanç raporunun beklentisiyle dün akşam saatlerinde başlayan BTC yükselişi 70 bin sınırına kadar devam etti. Ancak kilit 70 bin dolarlık eşik aşılamadı ve bu durum kısa vadeli de olsa trend değişimi görmeyebileceğimizi söylüyor. Şimdi ABD piyasa öncesi işlemlerde son durum ne, bugün neler bekleniyor bunlara göz atalım.

ABD Piyasaları ve Kripto Paralar

70 bin dolar alelade bir fiyat bölgesi değil. Şubat ayı boyunca BTC bu kilit bölgenin üzerinde kalamadığı için diplere koştu. Daha önce kaybedilen 80.500 dolar eşiyle benzer olan bu seviye 60 bin dolar altında kapanışların önüne geçmek için boğaların koruması gereken nihai savunma hattı. Eğer altında kapanışlar devam ederse 56 bin dolar test edilebilir.

İran müzakerelerinde yazı hazırlandığı sırada ilk duyuru geldi. İran Nuances şunları yazdı;

“Cenevre’de İran-ABD görüşmeleri şu anda ara verildi. İran Nuances’ın edindiği bilgiye göre, müzakereler bugün ilerleyen saatlerde yeniden başlayacak.”

Önceki müzakerelere göre uzun sürdü ve anlaşma imzalanırsa bu kripto paraları epey rahatlatır. Temel senaryo nükleer fikrinden vazgeçmeyen İran’ın saldırıya uğrayacağı yönünde.

Nvidia’nın kazançlarının teknoloji hisselerinde daha fazla artışa yol açmaması ve ABD ile İran arasında yüksek riskli nükleer görüşmelerin başlamasıyla hisse senedi kazançları duruldu. S&P 500 ve Nasdaq 100 vadeli işlemleri, iki günlük yükselişin ardından bugün sakin. En büyük 7 teknoloji şirketinin çoğu değer kaybetti. Salesforce ise ortalama büyüme tahminleri nedeniyle %3,2 düşüş yaşadı.

Brent ham petrol varil başına 70 dolar civarında işlem görürken İran gerilimi grafikte halen hissediliyor. Trump Tahran’a nükleer programları konusunda bir anlaşmaya varmak için verdiği son tarihi açıkladı. 1-6 Mart arasında anlaşma olmazsa saldırı başlayacak.

Kriptoda Neler Olacak?

16:30’da işsizlik başvuru rakamları gelecek ancak son istihdam raporları o kadar iyi geldi ki bu başvuruların artık pek bir önemi kalmadı. Piyasalar enflasyonda keskin bir düşüş veya istihdamda daralma olmadığı sürece mevcut koşullarda faiz indirimini Temmuz ayına kadar erteledi. Bir de Warsh eliyle QE gecikirse 2026 kripto paralar için iyice boğucu bir yıl olacak.

İran konusunda ilerleyen saatlerde gelecek açıklamalar önemli. Yarın ÜFE verisi enflasyonda rotayı teyit edeceğinden yatırımcılar haftanın son gününe biraz daha temkinli girmek isteyebilir. 02:30’da Tokyo TÜFE gelecek burada anormal rakamlar görürsek yine faiz artırım senaryoları havada uçuşacak. Şu an ihtiyacımız olan en son şey carry trade tartışmalarının hortlaması.

ABD ÜFE’de yarın 0,3 puan düşüş bekleniyor ve eğer daha sert düşüş görürsek bu kripto paraların hafta sonuna daha iyi girmesini sağlar. Trump’ın planlı bir açıklaması yok ve borsanın büyük ölçüde yatay hareket etmesi öngörülüyor BTC ise İran hakkındaki açıklamalara kilitlenmiş durumda akşam saatlerinde hareketlilik artabilir.