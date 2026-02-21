Aave’de Yönetim Krizi Derinleşiyor: BGD Labs Ayrılığı Ekosistemi Sarsabilir

DeFi dünyasının köklü projelerinden biri olan Aave, son günlerde ciddi bir yönetim kriziyle gündemde. Ekosistemin önemli hizmet sağlayıcılarından BGD Labs, Nisan ayı başına kadar projeden ayrılacağını duyurdu. Bu gelişme, merkeziyetsizlik iddiasıyla büyüyen Aave DAO içinde güç dengesi tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

BGD Labs, yaptığı açıklamada ayrılık kararının arkasında ekosistem içindeki güç yoğunlaşmasının bulunduğunu belirtti. Şirket, özellikle Aave Labs’in giderek daha merkezi bir kontrol kurmaya çalıştığını savundu. Açıklamada, Aave Labs’ın tüm katkı sağlayıcıları kendi vizyonu doğrultusunda hareket etmeye zorladığı ve mevcut uzmanlıkların yeterince dikkate alınmadığı iddia edildi.

V3–V4 Gerilimi ve Merkeziyet Tartışması

BGD Labs, Aave ekosisteminin en kritik teknik bileşenlerinden biri olan V3 sürümünün geliştirilmesinde kilit rol oynamıştı. 2022’den bu yana bakım ve destek süreçlerini yöneten ekip, V3’ün eleştirilmesinin arkasında yeni sürüm olan V4’ün pazarlanması olabileceğini ima etti. Dikkat çeken nokta ise V4’ün büyük ölçüde Aave Labs tarafından geliştiriliyor olması.

Bu iddialar, DeFi topluluğunda merkeziyet tartışmalarını yeniden gündeme getirdi. Çünkü Aave Labs’ın marka hakları ve oylama gücü gibi kritik unsurlar üzerindeki etkisi, DAO modelinin ruhuna aykırı bulunuyor. Proje içindeki bazı isimler, bu durumun uzun vadede yönetişim mekanizmasını zayıflatabileceğini düşünüyor.

Aave Labs cephesinden ise daha sakin bir ton hakim. Projenin kurucusu Stani Kulechov, topluluğa yaptığı açıklamada BGD ayrılığının ekosistemi sarsmayacağını söyledi. Kulechov, gerekirse V3 bakımını üstlenebileceklerini ve DAO’nun uygun görmesi halinde BGD ile güvenlik odaklı iş birliklerinin sürebileceğini belirtti.

Geçmiş Krizler ve Piyasa Tepkisi

Aslında Aave’deki yönetim krizi yeni değil. Geçtiğimiz yılın sonlarında Marc Zeller liderliğindeki Aave Chan Initiative, Aave Labs’ı DAO’nun gelir akışlarını kendi lehine yönlendirmekle suçlamıştı. Bu iddialar yatırımcı güvenini sarsmış, AAVE token fiyatında sert düşüşe yol açmıştı.

Benzer şekilde, kripto piyasa yapıcılarından Wintermute’un kurucusu Evgeny Gaevoy da son gelişmeleri yorumladı. Gaevoy, Kulechov’un gücü konsolide ediyor olabileceğini ancak iç bölünmelerin token fiyatı üzerinde baskı yaratabileceğini dile getirdi.

Nitekim son açıklamaların ardından AAVE fiyatı kısa süreliğine yaklaşık yüzde 8 geriledi. Kısmi toparlanma görülse de yönetim belirsizliğinin devam etmesi, piyasa oyuncularını temkinli olmaya itiyor. DeFi ekosisteminde benzer krizlerin daha önce MakerDAO ve Uniswap gibi projelerde de yaşandığı düşünüldüğünde, yönetişim tartışmaları sektörün kronik sorunlarından biri olmaya devam ediyor.

Bu noktada dikkat çeken bir diğer gelişme ise DeFi projelerinde DAO yapılarının yeniden tasarlanmasına yönelik artan çağrılar. Son dönemde bazı protokoller, yönetişimde daha şeffaf ve denetlenebilir hibrit modelleri tartışmaya başladı. Uzmanlara göre Aave’deki kriz, bu dönüşümün hızlanmasına neden olabilir.