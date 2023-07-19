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  •   Piyasaya Güncel Bakış: Bitcoin (BTC) ve Altcoin’lerde Son Durum!

Piyasaya Güncel Bakış: Bitcoin (BTC) ve Altcoin’lerde Son Durum!

Özet

  • Gün içerisinde 29.900 dolar seviyelerine kadar gerileyen Bitcoin (BTC), kaydettiği son fiyat hareketleri ile birlikte 30.000 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı.
  • Maker (MKR), Stellar (XLM) ve XRP ise kaydettikleri son değer artışlarının ardından günün öne çıkan kripto para birimlerinin başında yer aldı.
  • Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri ise CoinMarketCap verilerine göre 1,2 trilyon dolara ulaştı.
  • Piyasa etkisi: Nötr
13:11
19 Temmuz 2023
Yazar: Ali Eren Girişken

Haftaya düşüş ile başlayan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde de düşük oranlarda değer kayıpları kaydederek gün içerisinde kısa bir süreliğine 30.000 dolar fiyat seviyelerinin altına geriledi ve 29.900 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Piyasadaki çoğu kripto para birimi sabah saatlerinden bu yana çeşitli oranlarda değer kaybetse de Stellar (XLM), XRP, Maker (MKR) başta olmak üzere gün içinde piyasadan pozitif ayrışan ve yükselişlere devam eden kripto para birimleri de oldu.

Bitcoin (BTC), 30.000 Dolar Seviyesinin Altına Geriledi

Geçen hafta 13 Temmuz tarihinde Ripple davasında çıkan tarihi kararın etkisiyle günler içerisinde güçlü bir yükseliş yaşayan kripto para piyasası, yeni haftaya düşüş ile başladı. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), geçen hafta 31.500 dolar fiyat seviyelerine ulaşmasına karşın haftanın ilk gününden bu yana kaydettiği değer kayıpları ile birlikte gün içerisinde yeniden 30.000 dolar fiyat seviyelerinin altına geriledi ve 29.900 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Lider kripto para birimi BTC, yazının yazıldığı zaman dilimi içerisinde ise 30.000 dolar seviyelerinde seyrediyor.

Lider kripto para birimi güne düşüş ile başlasa da Stellar (XLM), XRP, Maker (MKR) başta olmak üzere çok sayıda altcoin gün içerisinde değer artışlarına hız kazandırarak yükseliş yönlü bir ivme yakaladı.

Kripto Para Piyasasında Güncel Bakış

Öte yandan lider kripto para birimi Bitcoin’in sabah saatlerinde 30.000 doların altına gerilemesine karşın gün içerisinde yükselişlere devam eden çok sayıda kripto para birimi oldu. Ethereum (ETH), %0,4 gibi düşük oranlı bir değer artışı ile 1908 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başlarken kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri ise %0,11’lik artış ile 1,2 trilyon dolar seviyelerinde seyretmeye devam etti.

Maker (MKR), Stellar (XLM) ve XRP, kaydettikleri son yükselişlerin ardından CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatte yüzdelik olarak en çok yükselen kripto para birimlerinin başında yer aldı.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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