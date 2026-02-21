Robert Kiyosaki, Bitcoin Düşüşünde Yeni Alım Gerçekleştirdi

Kiyosaki, finans dünyasında yatırım kitapları ve yorumlarıyla tanınan bir yazar olarak biliniyor. Kripto paralara ve özellikle Bitcoin’e ilişkin görüşleriyle sık sık gündeme gelen Kiyosaki, piyasanın sert dalgalandığı dönemde yaklaşık 67.000 dolar seviyesinden tam bir Bitcoin daha satın aldığını açıkladı.

ABD Doları ve Para Politikası Beklentisi

Kiyosaki, ABD’de artan borç yükünün dolar üzerinde baskı yarattığını ve ilerleyen süreçte tüm piyasalarda ciddi miktarda dolar basılabileceğini öngördü. Yazar, bu duruma “Büyük Baskı” adını vererek, ABD Merkez Bankası’nın ileride trilyonlarca dolar basabileceğini ifade etti. Kendi perspektifine göre, piyasadaki para arzının hızla artmasının enflasyon baskısını ve doların değer kaybını beraberinde getirebileceği düşünülüyor.

Kiyosaki, “ABD borcu doların çöküşüne yol açtığında ve Merkez Bankası trilyonlarca sahte dolar basmaya başladığında, bu süreç başlayacak” değerlendirmesinde bulundu.

Kiyosaki, geleneksel para birimlerinin yaşadığı değer kaybına karşı kripto paralara, özellikle de sınırlı arza sahip Bitcoin’e uzun süreli bir koruma gözüyle bakıyor. Daha önceki açıklamalarında da altın, gümüş ve Bitcoin gibi varlıkların hükümetlerin uyguladığı agresif para politikalarına karşı alternatif bir değer deposu sunduğunu belirtmişti.

Bitcoin’in Sınırlı Arzı ve Fırsat Arayışı

Kiyosaki’nin yeni Bitcoin alımındaki ikinci gerekçesi ise kripto paranın toplam arzının kesin olarak sınırlandırılmış olması. Bitcoin protokolü gereği, üretilebilecek toplam coin sayısı 21 milyonla sınırlı tutuluyor. Yazar, bu özelliğin Bitcoin’i uzun vadede potansiyel bir değer koruma aracı haline getirdiğini vurguladı.

Kiyosaki, “21 milyonuncu Bitcoin üretildiğinde artık yeni Bitcoin olmayacak, bu da onu tamamen sınırlı ve taşınabilir bir dijital varlık haline getirecek. Bu özellik, onu altından daha iyi kılabilir” değerlendirmesine yer verdi.

Bitcoin’in toplam arzı, merkeziyetsiz blokzinciri yazılımı sayesinde kesin olarak sınırlandırıldığı için piyasada zamanla daha kıt hale geleceği, Kiyosaki tarafından vurgulanan bir başka başlık oldu. Bu noktanın, özellikle uzun vadeli yatırımcılar için önemli olduğu belirtiliyor.

Piyasa Düşüşlerinde Alım Stratejisi

Kiyosaki’nin satın alımı, piyasa geri çekilirken değerli varlıklara yatırım yapma stratejisine uygun gerçekleşti. Piyasalardaki kısa vadeli dalgalanmalara karşı genellikle uzun vadeli bakış açısıyla hareket eden yazar, mevcut fiyat düşüşlerinin yatırım açısından bir fırsat sunduğunu savundu.

Kiyosaki, yaşanan düşüşlerde panik satışı yerine sabırlı davranılarak uzun vadeli pozisyonların artırılmasını öne çıkardı. Gelecekteki rolünü korurken geleneksel paraların değer kaybı yaşaması ihtimaline karşı Bitcoin’in uzun vadeli bir koruma aracı olabileceğini belirtti.