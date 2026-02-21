ABD Spot Kripto ETF’lerinde Yüksek Giriş: Bitcoin İlgisi Sürerken Diğer Varlıklar Sınırlı Kaldı

ABD’de işlem gören spot kripto para borsasında işlem gören fonlarda 20 Şubat 2026 tarihinde toplam 91,82 milyon dolarlık net giriş kaydedildi. Talebin büyük kısmı Bitcoin ürünlerine yönelirken, Ethereum ve Solana’ya olan ilginin daha sınırlı kaldığı dikkat çekti.

Kurumsal İlgi ve Bitcoin Odaklı Yatırım

Kurumsal yatırımcılar, taze sermaye girişlerini ağırlıklı olarak Bitcoin odaklı spot ETF’lerde değerlendirdi. Söz konusu seansta Bitcoin ürünleri yaklaşık 1.320 BTC ekleyerek 88,1 milyon doları aşan bir girişe sahne oldu. Böylece, günlük toplam girişlerin neredeyse tamamı Bitcoin bağlantılı ürünlere yöneldi. Bu eğilim, kurumsal dünyada Bitcoin’in hâlen birincil portföy aracı olarak görüldüğünü teyit ediyor.

Ethereum ve Solana ETF’lerinde Pozitif Seyir

Ethereum tabanlı spot ETF’lerde de pozitif hareketlilik gözlendi. Gün içinde 1.284 ETH’lik giriş gerçekleşirken, bu rakam yaklaşık 17.210 dolara karşılık geldi. Ethereum’a yönelen ilginin, hacim olarak Bitcoin’in oldukça gerisinde kalmasına rağmen, bu varlıktaki yatırımcı ilgisinin sürdüğü ifade ediliyor.

Solana ürünleri ise 44.876 SOL’lük bir eklemeyle 3,7 milyon dolarlık giriş kaydetti. Solana’ya olan talep, Bitcoin’e kıyasla daha sınırlı seyretse de, çeşitlenen kurumsal portföylerin dikkatini çekmeye devam etti.

Diğer Kripto Varlıklarda Durağanlık

XRP, LINK, DOGE, LTC, AVAX ve HBAR gibi diğer takip edilen kripto varlık ETF’lerinde ise herhangi bir net giriş ya da çıkış izlenmedi. Bu durum, kurumsal fonların ağırlıklı olarak birkaç büyük üründe yoğunlaştığının göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Piyasa hareketlerinde öne çıkan bir diğer unsur, çeşitli kripto paralar arasında dağılmış geniş tabanlı bir satın alma yerine, sermayenin çoğunlukla Bitcoin’e yönelmiş olması.

Günün işlem hacminde öne çıkan BlackRock’ın ETF’si oldu. Şirket, seans sırasında 963 BTC (yaklaşık 64,5 milyon dolar) ile 924 ETH (yaklaşık 1,8 milyon dolar) satın aldı. Böylece BlackRock, günlük bazda en yüksek katkı sağlayan kurumsal yatırımcılardan biri olarak öne çıktı. BlackRock, küresel varlık yönetimi alanında faaliyet gösteriyor ve dünya genelinde büyük ölçekli fon yönetimiyle biliniyor.

Açıklanan son veriler, ABD’de spot kripto ETF’lerinde sermaye akışının özellikle Bitcoin merkezli seyrettiğini ve kurumsal katılımın genel olarak sınırlı sayıda üründe yoğunlaştığı bir tabloyu ortaya koydu. Diğer ana kripto varlıklarda ise ciddi bir hareketlilik gözlenmedi.