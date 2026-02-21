Winvest — Bitcoin investment
Kripto Para

ABD Spot Kripto ETF’lerinde Yüksek Giriş: Bitcoin İlgisi Sürerken Diğer Varlıklar Sınırlı Kaldı

Özet

  • ABD spot kripto ETF’lerinde net sermaye girişi büyük oranda Bitcoin’e yöneldi.
  • Ethereum ve Solana ürünlerinde de olumlu, ancak daha düşük hacimli girişler kaydedildi.
  • BlackRock’ın yatırımları günlük girişlere önemli ölçüde katkı sağladı.
COINTURK
COINTURK

ABD’de işlem gören spot kripto para borsasında işlem gören fonlarda 20 Şubat 2026 tarihinde toplam 91,82 milyon dolarlık net giriş kaydedildi. Talebin büyük kısmı Bitcoin ürünlerine yönelirken, Ethereum ve Solana’ya olan ilginin daha sınırlı kaldığı dikkat çekti.

İçindekiler
1 Kurumsal İlgi ve Bitcoin Odaklı Yatırım
2 Ethereum ve Solana ETF’lerinde Pozitif Seyir
3 Diğer Kripto Varlıklarda Durağanlık

Kurumsal İlgi ve Bitcoin Odaklı Yatırım

Kurumsal yatırımcılar, taze sermaye girişlerini ağırlıklı olarak Bitcoin odaklı spot ETF’lerde değerlendirdi. Söz konusu seansta Bitcoin ürünleri yaklaşık 1.320 BTC ekleyerek 88,1 milyon doları aşan bir girişe sahne oldu. Böylece, günlük toplam girişlerin neredeyse tamamı Bitcoin bağlantılı ürünlere yöneldi. Bu eğilim, kurumsal dünyada Bitcoin’in hâlen birincil portföy aracı olarak görüldüğünü teyit ediyor.

Ethereum ve Solana ETF’lerinde Pozitif Seyir

Ethereum tabanlı spot ETF’lerde de pozitif hareketlilik gözlendi. Gün içinde 1.284 ETH’lik giriş gerçekleşirken, bu rakam yaklaşık 17.210 dolara karşılık geldi. Ethereum’a yönelen ilginin, hacim olarak Bitcoin’in oldukça gerisinde kalmasına rağmen, bu varlıktaki yatırımcı ilgisinin sürdüğü ifade ediliyor.

Solana ürünleri ise 44.876 SOL’lük bir eklemeyle 3,7 milyon dolarlık giriş kaydetti. Solana’ya olan talep, Bitcoin’e kıyasla daha sınırlı seyretse de, çeşitlenen kurumsal portföylerin dikkatini çekmeye devam etti.

Diğer Kripto Varlıklarda Durağanlık

XRP, LINK, DOGE, LTC, AVAX ve HBAR gibi diğer takip edilen kripto varlık ETF’lerinde ise herhangi bir net giriş ya da çıkış izlenmedi. Bu durum, kurumsal fonların ağırlıklı olarak birkaç büyük üründe yoğunlaştığının göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Piyasa hareketlerinde öne çıkan bir diğer unsur, çeşitli kripto paralar arasında dağılmış geniş tabanlı bir satın alma yerine, sermayenin çoğunlukla Bitcoin’e yönelmiş olması.

Günün işlem hacminde öne çıkan BlackRock’ın ETF’si oldu. Şirket, seans sırasında 963 BTC (yaklaşık 64,5 milyon dolar) ile 924 ETH (yaklaşık 1,8 milyon dolar) satın aldı. Böylece BlackRock, günlük bazda en yüksek katkı sağlayan kurumsal yatırımcılardan biri olarak öne çıktı. BlackRock, küresel varlık yönetimi alanında faaliyet gösteriyor ve dünya genelinde büyük ölçekli fon yönetimiyle biliniyor.

Açıklanan son veriler, ABD’de spot kripto ETF’lerinde sermaye akışının özellikle Bitcoin merkezli seyrettiğini ve kurumsal katılımın genel olarak sınırlı sayıda üründe yoğunlaştığı bir tabloyu ortaya koydu. Diğer ana kripto varlıklarda ise ciddi bir hareketlilik gözlenmedi.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Robert Kiyosaki, Bitcoin Düşüşünde Yeni Alım Gerçekleştirdi

Trump’ın Küresel Yüzde 10 Gümrük Vergisi Kararı Sonrası Kripto Piyasaları Sakinliğini Korudu

Bitcoin Türev Piyasasında Açık Pozisyonlar Yüzde 54 Azaldı

Missouri’da Bitcoin Rezerv Fonu Tasarısı Komiteye Taşındı

Bitcoin, Altın ve S&P 500 Performansında Geride Kaldı

Bitcoin Ağı’nda Düşen Aktivite, Olgunlaşan Piyasa Yapısını Gösteriyor

Kripto Kahini: 8 Gün İçinde Bitcoin Buraya Ulaşacak

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Robert Kiyosaki, Bitcoin Düşüşünde Yeni Alım Gerçekleştirdi
Bir Sonraki Yazı Kiyosaki’den Yeni Bitcoin Hamlesi: Altına Meydan Okudu!
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Kiyosaki’den Yeni Bitcoin Hamlesi: Altına Meydan Okudu!
BITCOIN (BTC)
Robert Kiyosaki, Bitcoin Düşüşünde Yeni Alım Gerçekleştirdi
Kripto Para
ASTER İçin Kritik Eşik: 0,81 Dolar Hedefi Masada
ASTER
Aave’de Yönetim Krizi Derinleşiyor: BGD Labs Ayrılığı Ekosistemi Sarsabilir
ALTCOIN
Kripto Piyasasında Ocak 2026’da 370 Milyon Dolarlık Saldırı: Güvenlikte Alarm Zilleri
Güvenlik
Lost your password?