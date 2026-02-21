Kiyosaki’den Yeni Bitcoin Hamlesi: Altına Meydan Okudu!

Ünlü finans yazarı ve yatırımcı Robert Kiyosaki, sosyal medyada yaptığı son paylaşımla yeniden gündeme oturdu. “Zengin Baba Yoksul Baba” kitabının yazarı, yaklaşık 67 bin dolardan bir adet daha Bitcoin aldığını açıklarken, kripto paranın uzun vadede altından daha iyi bir yatırım olacağı iddiasını yineledi. Ancak Kiyosaki’nin son dönemdeki açıklamaları yalnızca destek görmüyor; tutarsızlık iddiaları nedeniyle eleştiriler de büyüyor.

Kiyosaki, satın alma kararını iki ana gerekçeyle açıkladı. İlk olarak, ABD borç krizinin doları zayıflatacağı ve merkez bankasının para basımını hızlandıracağı görüşünü dile getirdi. İkinci neden olarak ise Bitcoin’in maksimum arz sınırına yaklaşıldığını vurguladı. Ona göre, 21 milyonluk arzın tamamlanmasıyla birlikte Bitcoin, kıtlık avantajı nedeniyle altına karşı daha güçlü bir değer saklama aracı haline gelebilir.

“21 Milyon Bitcoin” Argümanı Ne Kadar Gerçekçi?

Kiyosaki’nin en dikkat çekici savı, son Bitcoin çıkarıldığında kripto paranın altından üstün hale geleceği yönünde. Gerçekten de bugüne kadar yaklaşık 20 milyona yakın Bitcoin çıkarıldı. Ancak Bitcoin ağının yapısı gereği kalan son milyonluk arzın çıkarılması çok daha uzun sürecek. Her dört yılda bir gerçekleşen “halving” (yarılanma) mekanizması, yeni Bitcoin üretim hızını yarıya indirerek süreci dramatik şekilde uzatıyor.

Uzmanlara göre son Bitcoin’in çıkarılacağı tarih yaklaşık 2140 yılına işaret ediyor. Bu da söz konusu dönüm noktasının bugünkü yatırımcıların büyük kısmı için teorik bir eşik olduğunu gösteriyor. Kiyosaki’nin altın yerine Bitcoin’i tercih etmesi yeni değil; yatırımcı daha önce de sınırlı arzın, enflasyonist para sistemlerine karşı en güçlü savunma olduğunu savunmuştu.

Tutarsızlık Eleştirileri ve Topluluktan Tepki

Buna karşın Kiyosaki’nin açıklamaları kripto topluluğunda tartışma yaratmaya devam ediyor. Şubat ayında yaptığı bir paylaşımda 6 bin dolar seviyesinden sonra Bitcoin almayı bıraktığını söyleyen yazar, başka açıklamalarında 100 bin dolar üzerindeki alımlarından bahsetmişti. Bu durum sosyal medyada “tutarsızlık” eleştirilerini beraberinde getirdi.

Öte yandan, piyasada yalnızca bireysel yatırımcı söylemleri değil kurumsal hamleler de gündemi belirliyor. Örneğin son dönemde MicroStrategy’nin yeni Bitcoin alımları ve bilançosuna eklediği rezervler, kurumsal talebin sürdüğünü ortaya koydu. Analistler, bireysel yorumların aksine bu tür somut alımların piyasa algısı üzerinde daha kalıcı etki yarattığını belirtiyor. Kurumsal tarafın uzun vadeli stratejisi, Bitcoin’in “dijital altın” anlatısını güçlendirmeye devam ediyor.

Kiyosaki’nin açıklamaları yatırımcı psikolojisini etkileyen popüler söylemler arasında yer alsa da, piyasanın yönünü belirleyen tek faktör değil. Kripto piyasasında anlatı kadar veri de önem taşıyor; arz dinamikleri, kurumsal girişler ve makroekonomik koşullar birlikte değerlendiriliyor. Bu nedenle Kiyosaki’nin görüşleri dikkat çekici olsa da, yatırımcıların daha geniş bir perspektifle hareket etmesi gerektiği sık sık vurgulanıyor.

Genel tabloya bakıldığında, Kiyosaki’nin Bitcoin’i altına alternatif olarak konumlandırması yeni bir tartışma değil. Ancak tutarsız görülen açıklamalar ve zamanlama konusundaki belirsizlikler, yatırımcıların bu tür yorumlara temkinli yaklaşmasına neden oluyor. Kripto piyasası büyüdükçe, kişisel görüşlerden çok veriye dayalı analizlerin öne çıkması bekleniyor.