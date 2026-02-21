“Bitcoin Öldü” Aramaları Zirvede: Piyasada Dip Sinyali mi Geliyor?

Kripto para piyasasında sert düzeltmeler devam ederken, lider dijital varlık Bitcoin yeniden yoğun tartışmaların odağında. 70 bin dolar seviyesinin altında işlem görmeye devam eden Bitcoin, yatırımcı psikolojisinde ciddi bir kırılmaya işaret eden yeni bir veriyle gündeme geldi. Zincir üstü analiz platformu Solid Intel’e göre, Google Trends verilerinde “Bitcoin öldü” aramasının tüm zamanların en yüksek seviyesine yaklaşması piyasa duyarlılığındaki panik boyutunu gözler önüne seriyor.

Şubat ayında 68 bin dolar civarında işlem gören Bitcoin için bu aramanın 100 puanla zirve yapması, tarihsel olarak dip bölgelerde görülen bir olguya işaret ediyor. Geçmiş döngülerde benzer arama trendleri, çoğunlukla yatırımcıların umutsuzluğa kapıldığı dönemlerde ortaya çıkmış ve ardından güçlü toparlanmalar yaşanmıştı. Son 30 günde yüzde 24’ü aşan değer kaybı yaşayan Bitcoin, Ocak 2026 sonunda gördüğü 88 bin dolar üzerindeki seviyelerden bu yana aşağı yönlü baskı altında kalmayı sürdürüyor.

Korku Endeksi Alarm Veriyor

Piyasalardaki bu sert düşüşün yatırımcı psikolojisine yansıması, teknik göstergelerde de açıkça görülüyor. Bitcoin’in korku ve açgözlülük endeksi 14 seviyesine kadar gerileyerek yılın en düşük bölgelerine yaklaştı. Bu tür aşırı korku dönemleri, tarihsel olarak güçlü toparlanmaların başlangıcı olarak yorumlanıyor. Analistler, yatırımcıların kitlesel panik yaşadığı dönemlerde piyasanın genellikle dip arayışında olduğunu belirtiyor.

Öte yandan, son haftalarda yayınlanan bazı raporlar da satış baskısının hafifleyebileceğine işaret ediyor. Varlık yönetim şirketi VanEck’e göre, yaklaşık yüzde 29’luk geri çekilme spekülatif yatırımcıların piyasadan temizlenmesine neden oldu. Bu durum, satış tarafındaki yorgunluğun artabileceği ve aşağı yönlü ivmenin zayıflayabileceği anlamına geliyor.

Benzer şekilde, son günlerde türev piyasalarındaki kaldıraçlı pozisyonların tasfiye edilmesi de dikkat çekiyor. Bu gelişme, kısa vadede volatilitenin sürmesine rağmen daha sağlıklı bir piyasa yapısına geçiş ihtimalini güçlendiriyor.

Balinalar Satmıyor, Topluyor

Kurumsal yatırımcıların temkinli duruşu sürerken, zincir üstü veriler büyük yatırımcıların tamamen geri çekilmediğini gösteriyor. Tanınmış analist Ali Martinez’e göre, balinalar yalnızca bir haftada 30 binin üzerinde Bitcoin biriktirdi. Bu gelişme, piyasanın geneline hakim olan korkuya rağmen akıllı paranın uzun vadeli iyimserliğini koruduğunu ortaya koyuyor.

Bitcoin fiyatı son günlerde 66 bin ile 68 bin dolar aralığında dalgalanırken, işlem hacminde de artış gözleniyor. 24 saatlik işlem hacminin 40 milyar doların üzerine çıkması, piyasada hareketliliğin arttığını gösteriyor. Analistler, fiyatın dar bantta sıkışmasının genellikle büyük kırılımlar öncesinde görüldüğünü ifade ediyor.

Bu noktada dikkat çeken bir diğer gelişme ise spot Bitcoin ETF’lerine yönelik para akışlarının yavaşlaması. Ancak bazı piyasa yorumcuları, bu durumun geçici olabileceğini ve fiyat istikrarı sağlandığında kurumsal ilginin yeniden artabileceğini düşünüyor