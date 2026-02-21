Winvest — Bitcoin investment
BITCOIN (BTC)

“Bitcoin Öldü” Aramaları Zirvede: Piyasada Dip Sinyali mi Geliyor?

Özet

  • Google Trends verileri Bitcoin için yatırımcı paniğinin zirveye ulaştığını gösteriyor.
  • Balinaların yüklü alımları piyasada uzun vadeli güvenin sürdüğüne işaret ediyor.
  • Aşırı korku ortamı geçmişte güçlü Bitcoin toparlanmalarının habercisi olmuştu.
İlayda Peker
İlayda Peker

Kripto para piyasasında sert düzeltmeler devam ederken, lider dijital varlık Bitcoin yeniden yoğun tartışmaların odağında. 70 bin dolar seviyesinin altında işlem görmeye devam eden Bitcoin, yatırımcı psikolojisinde ciddi bir kırılmaya işaret eden yeni bir veriyle gündeme geldi. Zincir üstü analiz platformu Solid Intel’e göre, Google Trends verilerinde “Bitcoin öldü” aramasının tüm zamanların en yüksek seviyesine yaklaşması piyasa duyarlılığındaki panik boyutunu gözler önüne seriyor.

İçindekiler
1 Korku Endeksi Alarm Veriyor
2 Balinalar Satmıyor, Topluyor

Şubat ayında 68 bin dolar civarında işlem gören Bitcoin için bu aramanın 100 puanla zirve yapması, tarihsel olarak dip bölgelerde görülen bir olguya işaret ediyor. Geçmiş döngülerde benzer arama trendleri, çoğunlukla yatırımcıların umutsuzluğa kapıldığı dönemlerde ortaya çıkmış ve ardından güçlü toparlanmalar yaşanmıştı. Son 30 günde yüzde 24’ü aşan değer kaybı yaşayan Bitcoin, Ocak 2026 sonunda gördüğü 88 bin dolar üzerindeki seviyelerden bu yana aşağı yönlü baskı altında kalmayı sürdürüyor.

Korku Endeksi Alarm Veriyor

Piyasalardaki bu sert düşüşün yatırımcı psikolojisine yansıması, teknik göstergelerde de açıkça görülüyor. Bitcoin’in korku ve açgözlülük endeksi 14 seviyesine kadar gerileyerek yılın en düşük bölgelerine yaklaştı. Bu tür aşırı korku dönemleri, tarihsel olarak güçlü toparlanmaların başlangıcı olarak yorumlanıyor. Analistler, yatırımcıların kitlesel panik yaşadığı dönemlerde piyasanın genellikle dip arayışında olduğunu belirtiyor.

Öte yandan, son haftalarda yayınlanan bazı raporlar da satış baskısının hafifleyebileceğine işaret ediyor. Varlık yönetim şirketi VanEck’e göre, yaklaşık yüzde 29’luk geri çekilme spekülatif yatırımcıların piyasadan temizlenmesine neden oldu. Bu durum, satış tarafındaki yorgunluğun artabileceği ve aşağı yönlü ivmenin zayıflayabileceği anlamına geliyor.

Benzer şekilde, son günlerde türev piyasalarındaki kaldıraçlı pozisyonların tasfiye edilmesi de dikkat çekiyor. Bu gelişme, kısa vadede volatilitenin sürmesine rağmen daha sağlıklı bir piyasa yapısına geçiş ihtimalini güçlendiriyor.

Balinalar Satmıyor, Topluyor

Kurumsal yatırımcıların temkinli duruşu sürerken, zincir üstü veriler büyük yatırımcıların tamamen geri çekilmediğini gösteriyor. Tanınmış analist Ali Martinez’e göre, balinalar yalnızca bir haftada 30 binin üzerinde Bitcoin biriktirdi. Bu gelişme, piyasanın geneline hakim olan korkuya rağmen akıllı paranın uzun vadeli iyimserliğini koruduğunu ortaya koyuyor.

Bitcoin fiyatı son günlerde 66 bin ile 68 bin dolar aralığında dalgalanırken, işlem hacminde de artış gözleniyor. 24 saatlik işlem hacminin 40 milyar doların üzerine çıkması, piyasada hareketliliğin arttığını gösteriyor. Analistler, fiyatın dar bantta sıkışmasının genellikle büyük kırılımlar öncesinde görüldüğünü ifade ediyor.

Bu noktada dikkat çeken bir diğer gelişme ise spot Bitcoin ETF’lerine yönelik para akışlarının yavaşlaması. Ancak bazı piyasa yorumcuları, bu durumun geçici olabileceğini ve fiyat istikrarı sağlandığında kurumsal ilginin yeniden artabileceğini düşünüyor

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Kiyosaki’den Yeni Bitcoin Hamlesi: Altına Meydan Okudu!

Trump’ın Küresel Yüzde 10 Gümrük Vergisi Kararı Sonrası Kripto Piyasaları Sakinliğini Korudu

Bitcoin “Gerçek Değerinin” Altında mı? Kurumsal Akımlar Yeni Bir Yol Sinyali Veriyor

Nakamoto Inc., BTC Inc. ve UTXO Management’ı Satın Aldığını Duyurdu

ABD Yüksek Mahkemesi’nin Trump’ın Gümrük Vergilerini İptal Kararı Bitcoin’de Hareketlilik Yarattı

Bitcoin’deki Değer Kaybı: Kuantum Tehdidi mi, Sermaye Rotasyonu mu?

Bitcoin’deki Son Düşüşe Kuantum Bilgisayar Endişesinin Etkisi Tartışılıyor

Bu Haberi Paylaş
İlayda Peker
By İlayda Peker
Takip Et:
Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
Bir Önceki Yazı Binlerce Yatırımcının 5 Tam Puan Verdiği Uygulamanın Sırrı Ne?
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Binlerce Yatırımcının 5 Tam Puan Verdiği Uygulamanın Sırrı Ne?
BITCOIN Haberleri
Kiyosaki’den Yeni Bitcoin Hamlesi: Altına Meydan Okudu!
BITCOIN (BTC)
ABD Spot Kripto ETF’lerinde Yüksek Giriş: Bitcoin İlgisi Sürerken Diğer Varlıklar Sınırlı Kaldı
Kripto Para
Robert Kiyosaki, Bitcoin Düşüşünde Yeni Alım Gerçekleştirdi
Kripto Para
ASTER İçin Kritik Eşik: 0,81 Dolar Hedefi Masada
ASTER
Lost your password?