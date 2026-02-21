Bitcoin’in Kısa Vadeli Sharpe Oranı Tarihi Dipte: Uzmanlar Yeni Bir Dönüm Noktasına İşaret Ediyor

Bitcoin’in kısa vadeli Sharpe oranı, ölçülmüş en düşük seviyelerden birine geriledi. Bu durum, piyasa tarihinde genellikle yoğun baskı ve satış dönemlerine işaret eden bir tablo sunuyor. Kısa vadeli Sharpe oranındaki bu derin negatiflik, risk ayarlı getirinin önemli ölçüde düştüğüne işaret ediyor.

Sharpe Oranında Tarihi Düşüş

Kripto paralarla ilgili yaptığı analizlerle bilinen Michaël van de Poppe, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Bitcoin’in kısa vadeli Sharpe oranının -38,38 olarak ölçüldüğünü belirtti. Sharpe oranı, bir varlığın risk karşılığında ne kadar getiri sağladığını gösteriyor ve bu oranın çok düşük seviyelere inmesi, hem geçmişte hem de günümüzde piyasada endişe yaratan bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Geçmiş Döngülerle Benzerlikler

Daha önceki piyasa döngülerinde de hem 2015’in başlarında, hem 2019’un ilk aylarında, hem de 2022’nin sonlarında benzer şekilde aşırı negatif Sharpe oranı seviyeleri görülmüştü. Bu dönemler, uzun vadeli yatırımcıların birikim yaptığı ve takip eden aylarda önemli yükselişler yaşanan periyotlar olarak öne çıkıyor.

Grafiklerde bu tür dip seviyelerin genellikle güçlü yükselişlerle takip edildiği ve piyasanın tekrar yukarı yönlü hareket ettiği ifade ediliyor. Piyasanın aşırı kötümser olduğu bu zaman dilimleri, bazı yatırımcılar açısından fırsat olarak nitelendiriliyor.

Bitcoin ile Altın Arasındaki Farklılaşma

Son dönemdeki düzeltme hareketi sonrası Bitcoin’in değeri, altına göre dikkate değer biçimde geriledi. Bu durum, riskli varlıklar ile güvenli limanlar arasında bir dengesizlik oluştuğunu gösteriyor. Analistler, bu tür dönemlerde Sharpe oranının önemli bir sinyal fonksiyonu gördüğüne dikkat çekiyor. Çünkü risk ayarlı performansın bu derece düşmesi, tarihsel olarak satış baskısının zirveye yaklaştığı ve gerçekleşen kayıpların çoğunun fiyatlara işlenmiş olduğu dönemlerle örtüşüyor.

İstatistikler, bu seviyenin Bitcoin’de şimdiye kadar sadece birkaç kez görüldüğünü ortaya koyuyor ve her seferinde uzun vadede anlamlı toparlanmalar yaşanıyor.

Konuyla ilgili olarak Michaël van de Poppe şu değerlendirmeyi yaptı:

Bitcoin’in kısa vadeli Sharpe oranında gözlenen mevcut seviye, geçmişte belirgin birikim bölgelerini işaret etmişti.

Mevcut tablo, geçmiş döngülerle benzer bir görüntü sergiliyor ve analistler fiyat grafiğinde düşük seviyelerin ardından dikkat çekici yükselişlerin geldiğini not ediyor.

Piyasa gözlemcileri, kısa vadeli oynaklığın devam ettiğine değinirken, daha önce görülen bu boyuttaki Sharpe oranı düşüşlerinin, yıl boyu süren yükseliş dönemleriyle sonuçlandığını belirtiyor. Bu nedenle mevcut dip seviye, tarihsel örneklerle paralellik taşıyor.