Arizona Başsavcısı, Kripto ATM Dolandırıcılığına Karşı Uyarıda Bulundu

Arizona Eyaleti Başsavcısı Kris Mayes, 2024 yılında Arizonalıların 177 milyon dolardan fazla kayıp yaşadığı kripto ATM dolandırıcılıklarıyla ilgili eyalet genelinde bir uyarı yayımladı. Mayes’in ofisinden yapılan açıklamaya göre, dolandırıcılar nüfusun çeşitli kesimlerini hedef almaya devam ederken yeni bir şikayet formu da kullanıma açıldı. Söz konusu form sayesinde mağdurlar, maruz kaldıkları olayları 30 gün içinde bildirilebilecek.

Kripto Kiosklarında Artan Dolandırıcılık ve Yasal Düzenlemeler

Kris Mayes, uzun yıllardır hukuk alanında üst düzey pozisyonlarda yer alan bir siyasetçi olup 2023 yılında Arizona’nın başsavcısı olarak görev yapmaya başladı. Mayes, açıklamasında kripto ATM’lerini kullanırken dikkatli olunması gerektiğine özellikle vurgu yaptı. Son aylarda, yalnızca Arizona’da değil Amerika genelinde de kripto kiosk dolandırıcılığıyla ilgili şikayetlerde büyük artış görüldüğü aktarıldı.

Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) verilerine göre, 2024 yılında bu tür dolandırıcılıklarla ilişkili şikayetler neredeyse iki katına çıkarak toplamda 246 milyon dolara ulaştı. Konuyla ilgili yasal mücadele çabaları hız kazanırken, çeşitli eyaletlerde hem sektöre hem de dolandırıcılıkla mücadeleye yönelik yeni düzenlemeler yürürlüğe girdi.

Kris Mayes, “Kripto para ATM’leri kullanırken her türlü önlemi almalısınız ve kesinlikle tanımadığınız kişilere para göndermemelisiniz. Eğer dolandırıcılığın mağduru olduğunuzu düşünüyorsanız, şikayet edin” dedi.

Arizona’da yaklaşık 600 kripto ATM’sinin bulunduğu ve dolandırıcıların genellikle kurbanları arayarak kendilerini banka, güvenlik güçleri ya da yakınları gibi tanıttığı; ardından da bu ATM’lere para yatırılması yönünde baskı yaptığı bildirildi. Scottsdale polisinin paylaştığı verilere göre, yıl başından bu yana kentte toplam 5 milyon dolar dolandırıcılık kaynaklı kayıp oluştu.

Yeni Yasal Sınırlar ve Kurumsal İşbirlikleri

Arizona’da kripto kiosklarıyla ilgili yapılan yasal düzenleme kapsamında, yeni müşterilere günlük 2.000 dolar, mevcut kullanıcılara ise 10.500 dolar işlem limiti getirildiği belirtildi. Bu uygulama Eylül 2025’ten itibaren yürürlükte. Ayrıca yetkililer, ATM’lerin üzerine “Dur” işaretleri yerleştirerek vatandaşları uyarmaya başladı.

Bir başka yasal düzenlemeyle, operatörlerin dolandırıcılık mağdurlarına 30 gün içinde şikayet ve polis raporu sunmaları halinde tam iade yapmakla yükümlü olduğu bildirildi. Arizona Valisi Katie Hobbs ise başsavcılığın girişimlerine destek amacıyla, eyalete ait bir Bitcoin rezerv fonunun kurulmasına ilişkin yasayı imzaladı. Bu rezerv fonunun kaynağını ise talep edilmeyen dijital varlıklar oluşturacak.

Başsavcı Mayes, “Eğer biri sizi kripto ATM’si kullanmaya yönlendiriyorsa, dolandırılma ihtimaliniz çok yüksektir” şeklinde konuştu.

ABD ve Dünya Çapında Regülasyon Adımları

Arizona’daki gelişmelerle birlikte, Amerika genelinde de kripto ATM sektörüne yönelik hukuki süreçler hız kazandı. Washington DC’de Başsavcı Brian Schwalb tarafından Athena Bitcoin firmasına dava açıldı. Yapılan incelemelerde, firmanın şehirdeki ilk beş ayındaki işlemlerinin %93’ünün dolandırıcılıklarla bağlantılı olduğu iddia edildi. Athena Bitcoin’in mağdur müşterilere geri ödeme yapmadığı ve yüksek oranlı gizli işlem ücretleri aldığı belirtildi.

Federal savcılar ayrıca Chicago merkezli Crypto Dispensers’ın CEO’sunu kara para aklama gerekçesiyle suçlarken, New York’taki bazı yetkililer de ruhsatsız kripto işleticiliğinin suç olarak tanımlanmasını talep etti. Uluslararası düzeyde ise Yeni Zelanda kripto ATM’lerine tamamen yasak getirdi. Avustralya’da ise hükümetin, bu ATM’leri “yüksek riskli” olarak tanımlayarak ek önlemler aldığı kaydedildi.

Kripto ATM sektöründeki bu gelişmelerin, hem yerel hem de ulusal düzenlemelerle yakından izlendiği ve birçok ülkede yeni sınırlamalar getirildiği aktarıldı.