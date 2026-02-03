FTX Kullanıcıları ve Fenwick & West Arasında Önerilen Anlaşma

Fenwick & West adlı ABD merkezli hukuk firması ile FTX kullanıcıları arasında, FTX’in iflası öncesi yaşanan dolandırıcılıkla ilgili açılan davada önerilen bir anlaşmaya varıldığı bildirildi. FTX, 2019 yılında Sam Bankman-Fried tarafından kurulan ve özellikle kripto varlık alım-satımı hizmeti sunan bir borsaydı. Fenwick & West ise Silikon Vadisi’nde yerleşik, teknoloji sektörüne hukuki danışmanlık veren tanınmış bir hukuk firması olarak biliniyor.

Davada Anlaşma Süreci

Her iki tarafın avukatları, ABD Florida federal mahkemesine sunulan ortak beyanda, anlaşmanın şartlarının açıklanmadığını ve önerilen anlaşmanın 27 Şubat’ta mahkemenin onayına sunulacağını belirtti. Taraflar ayrıca, anlaşma sonuçlanana kadar davadaki tüm süre ve işleyişlerin askıya alınmasını istedi.

Orijinal dava, FTX kullanıcılarının hesaplarındaki varlıklara erişememesinin ardından açılmış ve eski yöneticiler, iş ortakları, tanıtım yapanlar ve profesyonel hizmet sağlayıcılar dahil çeşitli aktörlere karşı birçok dava başlatılmıştı.

Fenwick & West’e Yöneltilen Suçlamalar

FTX kullanıcıları tarafından 2023 yılında açılan ve Ağustos ayında güncellenen davada, Fenwick & West’in FTX’in faaliyetlerini mevzuat yükümlülüklerinden kaçınacak şekilde yapılandırmasına yardım ettiği ve bu nedenle dolandırıcılığın gerçekleşmesinde önemli rol oynadığı iddia edildi.

Şikayette, “Fenwick’in operasyon yapısının tasarımı ve onayıyla yanlış uygulamaların tespit edilmeden devam etmesine olanak sağladığı” öne sürüldü.

Ayrıca firmanın; müşteri fonlarının farklı firmalar arasında aktarımına, FTX ve ilişkili kuruluşlar arasındaki sınırların belirsizleşmesine dair bilgiye sahip olduğu iddia edildi.

Fenwick & West, bu suçlamaları reddetti ve müşterilerine yasal çerçevede hizmet verdiğini savundu. Firma, davanın başından bu yana herhangi bir suça iştirak etmediğini ifade etti.

“Fenwick & West, hukuka aykırı hiçbir uygulamaya katılmadığını ve FTX müşterilerinin zarar görmesinden sorumlu tutulamayacağını” belirtti.

Mahkeme, Kasım ayında Fenwick’in davanın reddi için yaptığı başvuruyu kabul etmedi, böylece kullanıcıların iddialarının incelenmesinin önünü açtı.

Davada Son Gelişmeler ve Bankman-Fried’ın Açıklamaları

Kullanıcıların diğer bazı dış danışmanlara açtığı davalarda farklı sonuçlar elde edildi. Örneğin, FTX’in eski avukatı Sullivan & Cromwell’e açılan dava kanıt yetersizliği nedeniyle gönüllü olarak geri çekildi.

FTX’in kurucusu Sam Bankman-Fried ise son açıklamalarında, platformun hiçbir zaman iflas etmediğini iddia etti. Kendisi, Eylül ayında paylaştığı bir belgede, kayıtlarda yer aldığı gibi 8 milyar dolarlık açığın aslında olmadığını ve müşteri iade oranlarının yüzde 143’e ulaştığını savundu.

Bankman-Fried, platformun çöküşünü yoğun para çekme talepleriyle yaşanan bir “likidite krizi” olarak değerlendirdi ve FTX ile ilişkili tüm varlıkların yükümlülüklerinden fazla olduğunu öne sürdü.