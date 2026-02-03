Kripto Para

Kripto Para ETF Verileri Bize 2026 Şubat İçin Ne Söylüyor?

Özet

  • BTC ETF'leri uzun süredir devam eden çıkışların ardından yeniden 561 milyon dolarlık net giriş gördü.
  • ETH ETF çıkışları sürse de Fidelity müşterilerinin ilgisi dünkü çıkışları yaklaşık 2 milyon dolarla sınırlandırdı.
  • DOGE ve LTC ETF'leri hiç ilgi görmüyor gelecekte ETF delistleri görebiliriz.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Bitcoin fiyatı ETF yatırımcılarının ortalama maliyet seviyesinin altına indi ve zarardalar. Trump seçilmeden önceki seviyelerine gerileyen Bitcoin geçtiğimiz yıl giriş yapan yatırımcıların büyük kayıplarla yüzleşmesine neden oldu. Peki hafta sonu düşüşünün ardından ETF yatırımcıları Pazartesi günü ne tepki verdi?

İçindekiler
1 Bitcoin (BTC) ETF Verileri
2 Altcoin ETF Verileri

Bitcoin (BTC) ETF Verileri

28, 29 ve 30 Ocak tarihinde devasa çıkışlar yaşayan BTC ETF’leri uzun süredir kan kaybediyordu. Ancak Pazartesi günü 561 milyon dolar net giriş gördük. Bu durum ETF kanalındaki yatırımcıların son düşüşü kaçış fırsatı olarak değil artık giriş fırsatı olarak algıladığını gösterir.

Bireysel yatırımcıların önemli kısmı 56 bin dolar endişesine kaplanmışken ETF kanalındaki yatırımcıların düşüşü ucuzluk olarak yorumlaması önemli bir sinyal. BTC eğer haftalık mum kapanışın 78 bin dolar üzerinde yapabilirse ve ETF yatırımcısının talebi güçlü kalırsa yeniden 80-90 bin dolar aralığına dönülebilir.

Eğer BTC ETF’leri 700 milyon dolar civarında daha net giriş görürse 2026 yılı net çıkış yılından yeniden net giriş yılına dönebilir.

Altcoin ETF Verileri

Bitcoin için girişler olumlu peki aynı eğilim ETH tarafında var mı? Önceki günlere göre Ether ETF’lerinde de değişim var ancak BTC’deki gibi devasa net giriş yok. 30 Ocak günü ETH ETF’lerinden 252 milyon dolarlık büyük bir çıkış olmuştu ancak dün özellikle Fidelity müşterilerinin ilgisiyle sadece 2,9 milyon dolarlık çıkış oldu. BlackRock müşterilerinin 82 milyon dolarlık satışı neredeyse karşılanacaktı.

Diğer altcoinlerde durum şöyle;

  • XRP ETF’leri dün yarım milyon dolara yakın çıkış gördü. 29 Ocak günkü 92 milyon dolarlık panik çıkışı Cuma günkü 16 milyon dolarlık girişle dengelenemedi spot fiyat da zayıflamış durumda.
  • SOL Coin TEF’leri 29 ve 30 Ocak günleri toplamda 14 milyon dolar çıkış gördü.
  • DOGE ETF hiç ilgi görmüyor kümülatif net giriş epeydir 6 milyon dolar civarında.
  • LINK Coin ETF’leri neredeyse 1 aydır günü ya hacimsiz geçiriyor ya da 1 milyon dolar civarında ortalama girişle. Çıkış olmaması olumlu.
  • LTC ETF’leri son haftalarda hiç hacim çekemiyor neredeyse 1 aydır kümülatif net giriş aynı seviyede.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Fatih Uçar
