Kripto Para

Garanti’den Sonra Şimdi de Akbank Kripto Adımını Attı

Özet

  • Akbank, Ak Yatırım aracılığıyla Stablex'in çoğunluk hissesini resmen aldı.
  • Garanti BBVA'da Ağustos ayında kripto hizmeti için denemeler yaptığını açıklamıştı.
  • Türkiye'deki bankalar da dünyadaki rakipleri gibi kripto alanında çalışmalar yapıyor.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Kripto para piyasalarıyla alakalı gelişmeleri paylaşırken hep yurt dışındaki büyük finans kurumlarından bahsediyoruz. Türkiye’deki bankaların da bir kısmı yurt dışı merkezli olsa da bunların Türkiye şubelerinin ve yerli bankaların da kripto konusunda atığı adımlar var. Sonuncusu bugün duyuruldu ve gelecekte epey ses getirebilir.

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Akbank Kripto ParaKripto Paraların Türkiye’de Geleceği

Akbank Kripto Para

94 Milyar dolar seviyesinde aktif büyüklüğüyle Türkiye’nin en büyük özel bankaları arasında yer alan Akbank, Ak Yatırım aracılığıyla Stablex Bilişim Teknoloji Anonim Şirketi’nin çoğunluk hissesini satın aldı. Kripto para platformunun hakim ortağı olan Ak Yatırım gelecekte atılacak adımların da sinyalini verdi.

Mayıs ayında imzalar atılmış olsa da çoğunluk hisselerin alımı yeni yapıldı. Bu adım dünya genelinde güçlenen hazırlığın Türkiye’deki yansıması. Geleneksel finans kuruluşları Fed’in gevşemesiyle önümüzdeki birkaç yıl boyunca kripto alanındaki talebin hususen kurumsal segmentte güçlenmesini bekliyor. Aynı şekilde spot Bitcoin ETF onayı için çabalayan BlackRock gibi devlerin de temel motivasyonu bu.

Kripto Paraların Türkiye’de Geleceği

Önümüzdeki yıl için kriptonun vergilendirmeden hukuka kadar birçok alanda nereye konulacağının belirlendiği bir yıl olacak. Yasal tanımın netleşmesi gerekli düzenlemelerin yapılmasıyla kriptoyla ilgili resmi işlemlerdeki puslu havanın dağılması bekleniyor.

Bu aynı zamanda bankaların kripto para saklama, takas hizmeti verebileceği ortamın da önünü açacak. Nitekim 4 Ağustos 2023 tarihinde Garanti BBVA’nın kripto hizmetlerini test etmeye başladığını duyurmuştuk. Onlar da önümüzdeki yıl için müşterilere bu hizmeti açmayı planladıklarından bahsetmişti.

Görünen o ki dünyanın en büyük finans kuruluşları nasıl kripto para yatırım hizmetlerini müşterilerine sunmak için çabalıyorsa Türk bankaları da aynı niyetle çalışmalarını sürdürüyor. Daha birkaç yıl öncesinde kripto platformlarının şüpheli işlem statüsünde muamele gördüğü dünyadan bugünlere evirilebilmek pazarın ne kadar büyüdüğünü de gösteriyor.

İlerleyen süreçte belki de ETF onaylarının ardından kısa süre sonra Türkiye’de Bitcoin’e endeksli bireysel emeklilik ürünlerinin başlatıldığını görebiliriz. Daha ötesinde direkt banka uygulamaları üzerinden varlıkların saklanabildiği, alım/satım yapılabildiği bir dünya da çok uzak görünmüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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Fatih Uçar
By Fatih Uçar
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Yıllar önce yeni teknolojilere merakım beni kripto paraların içine sürükledi. 2017 yılından bu yana hem yazar hem de yatırımcı olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, yazılım gibi alanlardaki merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
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