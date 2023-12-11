DEFI

DeFi Devi Kripto Para Kralına Genişliyor

Özet

  • Uniswap v3 Bitcoin Sidechain'i Rootstock'a genişliyor.
  • Bitcoin ağının gücünden beslenen akıllı sözleşmeler için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.
  • UNI Coin fiyatı daha derin bir BTC düzeltmesinde 5 dolara kadar düşebilir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Bitcoin fiyatı saat ilerledikçe 42.000 dolar altında yerini sağlamlaştırıyor ve bu kısa vadede pek iyi bir gelişme değil. Ancak boğa sezonuna hazırlanan ve daha uzun vadeli hedeflere odaklananlar çoğunlukta. Bugün dev DeFi platformunun Bitcoin’e genişlediğini gördük. Son atılan adımını detayları ve uzun vadeli etkilerini ele alıyoruz.

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Uniswap, Bitcoin’e GenişlediUNI Coin Fiyat Tahminleri

Uniswap, Bitcoin’e Genişledi

GFX Labs bugün Merkezi olmayan borsa Uniswap’in Bitcoin yan ağı olan Rootstock’a genişletildiğini açıkladı. En büyük DeFi platformunu Ethereum ve yan ağları Arbitrum, Optimism ve Polygon‘da faaliyet gösteriyor. Ethereum tabanlı Uniswap’in Bitcoin’in güvenliği ve gücünden istifade etmesini sağlayacak son adım DeFi kullanıcı tabanını daha da genişletebilir. Basın açıklamasında şunlar yazıyordu;

Rootstock‘un Bitcoin’in güvenliği ve Ethereum’un akıllı sözleşme yeteneklerini bir araya getirmesi ve şimdi Uniswap v3 ile güçlendirilmesi yeni bir sürece işaret ediyor”.

Bitcoin 2021 sonundaki Taproot güncellemesinin ardından potansiyel olarak akıllı sözleşme yeteneklerine kavuşmuştu. Ancak yakın zamanda başlatılan Ordinals protokolüne kadar bunun uygulamalarını görememiştik. Şimdi geliştiriciler yan ağlar ve direkt Bitcoin ağı üzerinden kripto para kralını farklı türden Ethereum benzeri bir şeye dönüştürmeye çalışıyor.

Eğer Bitcoin ağındaki akıllı sözleşmeler için daha somut adımlar atılırsa ve ilgi artarsa Solana, Aptos, Avalanche ve hatta Ethereum gibi devlerin çok büyük bir rakibi olacak.

UNI Coin Fiyat Tahminleri

Bitcoin fiyatındaki dalgalanmanın ortasında UNI Coin tekrar 6 dolar eşiğine döndü. Kritik destek seviyesi 5,9 dolarda ve altındaki kapanışlar son kazanımları silme potansiyeline sahip. Düşüşün devam ettiği senaryoda 5,65 ve 5 dolara kadar düşüş görebiliriz. Çarşamba günü ABD’den gelecek haberlere odaklanan yatırımcılar şimdilik altcoinlerde risklerini azalmayı tercih ediyor.

Kripto paraların kümülatif değeri 1,63 trilyon dolardan 1,25 trilyon bölgesine düşme riskiyle karşı karşıya. Diğer altcoinlerin yatırımcıları gibi UNI Coin tutanlar da BTC fiyatının devam eden düzeltmesini yakından izleyecek. Eğer BTC 42.000 dolar altında kalmaya devam ederse 36.000 dolara kadar düşüş yaşayabilir bu durumda UNI Coin fiyatının 5 dolara gerilemesi şaşırtıcı olmayacaktır.

Aşırı satışlar 4,87 ve 4 dolara kadar iğne atıldığını da görmemizi sağlayabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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Fatih Uçar
By Fatih Uçar
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Yıllar önce yeni teknolojilere merakım beni kripto paraların içine sürükledi. 2017 yılından bu yana hem yazar hem de yatırımcı olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, yazılım gibi alanlardaki merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
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