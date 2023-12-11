Solana (SOL) Neden Düşüyor? Yüzde 14’lük Düşüş Geçici Mi? Solana’nın Geleceği İçin Kritik Seviye Neresi?

Solana (SOL) ağında son zamanlarda önemli bir etkileşim artışı yaşandı. Önce gelen fiyat artışı sonrasında yaşanan NFT hareketliliği ve en son olarak gerçekleşen Jito (JTO) airdrop’u buna sebep olarak gösterilebilir. Buna bağlı olarak, Solana’nın ağındaki DEX hacminde de büyük bir artış yaşandı.

Solana’nın NFT satışlarında geçtiğimiz hafta yükseliş yaşandı. Geçtiğimiz günlerde ağ aktivitesinde bir artış olduğu ortaya çıkmış ve bu artış Solana blockchain’inin Kasım ayında toplam işlemler konusunda 1. sırada olduğunu ortaya çıkarmıştı. Ancak bu gelişmelere rağmen, token son zamanlarda fiyat cephesinde bir geri çekilme yaşadı.

Solana Grafik ve Yorumları

Solana Kasım ayı boyunca aşağıda görünen grafikte bulunan sarı sarı renkli seviyeler arasında işlem görmüştü. Bu süreçte 51,1 dolar seviyesinden 64 dolara bir tırmanış gerçekleştirmişti. 7 Aralık’ta SOL, aralığın dışında kalan bir zirve seviyesine ulaştı ve 77,78 dolara kadar yükseldi. Bunun ardından Bitcoin‘de de yaşanan düşüşle birlikte gerilemeye ev sahipliği yaptı.

Bu sürecin ardından RSI nötr 50’nin altına düştü ve momentumda ayılar lehine dönmüş göründü. Dengede Hacim (OBV) de son üç günlük süreçte düşüş belirtileri gösteriyordu. Bu göz önünde olduğunda satış hacminin güçlü olduğu düşünülebilir. Pazartesi günü fiyatta yaşanan dalgalanmanın ardından, 2 saatlik grafikte de görüldüğü üzere fiyat 64,18 dolara kadar geriledi ve ardından hızlı bir tepki aldı.

Yine de yapılan incelemeye göre iki saatlik zaman diliminde düşüş eğiliminin sürdüğünü söylemek pek de yanlış sayılmaz. Geçtiğimiz günlerde bu seviyenin geçilmesinin ardından destek olarak görülen en düşük seviye 70 doların (turuncu) altına inilmesi düşüş yorumlarını da beraberinde getirdi.

Fibonacci geri çekilme seviyeleri (camgöbeği), gerçekleşen en büyük rallileri dikkate alarak çizilmiştir ve 63,11 dolar ile 66,24 dolarlık seviyeler yükselişin tersine dönüşünün tetiklenebileceği noktalar olarak dikkat çekiyor.

Solana Coin Geleceği

Son iki gündür gerçekleşen işlemler sonunda Solana’nın fiyatı 78 dolardan yavaşça geri çekildi ve ardından 70 dolara kadar geriledi. Bu düşüşe Açık Faizdeki (OI) düşüş de ortak oldu. OI ve fiyatlardaki düşüşün piyasaya yansıması ise yatırımcıların yükseliş eğilimlerini kaybetmekte oldukları yönünde yorumlanabilir.

Buna rağmen, spot CVD yükseliş yönlü bir ivme gösterdi. Bu durum yatırımcıları bir miktar rahatlatabilir çünkü kısa vadeli duyarlılık düşüş yönünde olsa bile spot piyasalarda CVD’nin bu görüntüsü token için sağlıklı bir talebi işaret edebilir. Yatırımcılar buna bağlı olarak yaşanan son geri çekilmenin geçici ve derinliği olmayan bir yapıda olduğunu düşünebilir.

Geniş zaman dilimi incelemesinde ise 60 dolar ile 65 dolar arasında bulunan bölgenin boğalar adına toparlanmanın yeniden başlayabileceği ilk destek seviyesi olarak hesaplandığını söylemek pek de yanlış olmayacaktır.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.