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Bitcoin fiyatı birkaç dakika önce aniden 20.300 dolara düştü. Aniden gelen satışların ortasında bu hareket şaşırtıcı olmadı. Bitcoin fiyatının yaşadığı yükselişler ve düşüşler aralıksız devam etmez. Günlerdir devam eden yükselişin bir geri çekilmeyi beraberinde getirmesi zaten bekleniyordu. Fiyatı 21.000 doların üzerindeyken birkaç dakika önce aniden 20.300 dolara geriledi. Yazı hazırlandığı sırada ise 20.500 dolarda bulunuyor.

Bitcoin Neden Düştü?

Kripto para yatırımcılarına en fazla para kaybettiren olay FOMO’dur. Aralıksız yükselişlerin sürekli devam edeceğini bekleyen yatırımcılar aşırı iyimserliğe kapıldığı için istikrarlı yükselişlerin ana kuralını unutuyor. Bitcoin fiyatı geçmişte aralıksız yükselişler yaşamadı. Yıllık grafiği incelediğinizde her ralliden sonra eğer boğa sezonuyla daha yüksek diplerin geldiği görülür. Ayı sezonlarında ise tam tersi şekilde daha yüksek tepeler oluşur. Bitcoin şimdilik 20.000 doların üzerinde tutunabilirse fiyat 23.000 dolara doğru ikinci hareketine başlayabilir.

Ancak aylardır olduğu seviyelerin üzerinde bulunan Bitcoin fiyatı olası hızlı düşüşlerde çok fazla yatırımcının kar satışları yapmasını sağlayabilir. Bu panik satışları şişen RSI’ın gevşemesi için önemli olsa da güncel 18.300 dolar destek seviyesinin altında kapanışları görmemiz altcoinler için %40’ı aşan kayıplar getirebilir.

Ünlü Analistin Kripto Tahmini

Son yükselişi doğru biçimde tahmin edemeyen ancak aylardır birçok büyük düşüşü önceden gören popüler analist Capo nihayet sessizliğini bozdu. 17.000 doların altında açılan 5x kaldıraçlı short pozisyonlar bile tasfiye edilmişken Capo’nun ne diyeceği merak konusuydu. Çünkü geçtiğimiz hafta paylaştığı piyasa güncellemesinde Bitcoin fiyatının 12.000 dolara doğru bir hareketi yakında başlatabileceğini söylemişti.

Capo bugün birkaç dakika önce şunları paylaştı;

“Piyasa beklenenden daha fazla sıçrama yapıyor, bu kesin. Şimdi… düşüş senaryosu geçersiz mi? Neden yeni dip seviyelerin hala olası olduğunu düşündüğümü açıklayacağım. BTC hala büyük dirençleri test ediyor. Haftalık kapanış önemli olacak, ancak henüz yükseliş teyidi yok. Bu durum $ETH, TOTAL ve DİĞERLERİ için de geçerli. Öte yandan, altcoinler rastgele ralliler yaşanıyor bunların çoğu da dirence giriyor (DİĞERLERİNDE gösterildiği gibi). Bu ayı piyasasındaki her sıçrama sırasında bunu gördük. Dibe vurulduğuna dair yanlış bir yanılsama yaratıyor. Geleneksel piyasaların düşüş trendi de bozulmamıştır. SPX her zaman daha düşük zirveler oluşturmaya devam ediyor ve kazanç seansının kötü olması bekleniyor. Geçersizlikler, uzun zaman diliminde yeni zirveler oluştuğunda ve kilit seviyeler geri alındığında netleşecektir. Bu henüz gerçekleşmedi.”

“BTC düşük zaman diliminde parabolik bir hareket içinde. Ancak boğalar için bir sorun var. Bu hareket zaten aşırı genişletilmiş durumda. Parabolün tabanı zayıftı ve bu kısa vadeli grafikte trend kırıldığında genellikle keskin düşüşlere ve tam tersine dönüşlere neden olur. 19 bin ila 21 bin arasındaki son ralli çok fazla zayıflık gösterdi ve boğaları tuzağa düşürdü. OI düştü ve fonlama 16k yerel dipten bu yana daha önce hiç olmadığı kadar artıyor. Bu, parabolik ltf hareketinin zirveye ulaştığı teorisini destekliyor. Boğalar sadece coşkulu değil, yine çok kibirli davranıyorlar. Başkalarıyla alay ederek bir zaferi sürekli kutlama ihtiyacı, argümanlarında bir zayıflık olduğunu gösteriyor. Çünkü en iyi yükseliş argümanı “piyasa zaten çok düştü” argümanıdır. Ocak/Şubat 2022’den bu yana ortalama 41,5 bin satış fiyatıyla piyasadan tamamen çıktığımı ve portföyümün çoğunun altcoin olduğunu unutmayın. Bu altcoinler satış noktamdan hala %70-90 aşağıda, bu nedenle geçersizlik durumunda satın almaktan çok mutlu olurum.”

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.