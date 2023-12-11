Son Dakika: Binance Duyurusundan Saatler Sonra Başka Yerden Listeleme Müjdesi

Kripto para borsaları piyasalar yeniden canlandığı için listelemelere hız veriyor. Hacimler tekrar toparlanıyor. Bitcoin fiyatındaki ara düzelmeye rağmen uzun vadeli hedeflerine odaklanan borsalar listelemelere devam ediyor. Bugün Binance ACE Coin’i duyurdu ve saatler sonra da Coinbase kendi müjdesini verdi.

Binance vs Coinbase

Birkaç saat önce takip edebildiyseniz Binance borsasının ACE Coin duyurusunu yazmıştık. Binance tarafından desteklenen altcoin stake edenlere hakkedişleri verildikten sonra Binance borsasında da listelenecek. Şimdiyse Coinbase borsası Base tabanlı merkezi olmayan borç verme ve borç alma platformu Seamless Protocol’ün tokeni olan SEAM’i listeleyeceğini açıkladı.

Seamless Protocol tarafından yapılan duyuruda şunlar yazıyordu;

“SEAM, Coinbase’de listelenen ilk ve tek yerel Base tabanlı proje token’ı olacak. Her kullanıcının ekosisteme katılımına dayalı olarak dağıtılan adil bir lansman airdrop’una sahip ilk yönetişim token’ı olduğunu da söylemeliyim”.

Evet bu BASE ağındaki bir uygulamanın ilk airdrop listelemesi olduğu için de önemli. Popüler borsa Big Time ve JTO Token listelemelerinde de hızlı davranmış, önemli hacim yakalamıştı.

Adını vermek istemeyen Seamless Protocol‘ün bir topluluk katılımcısı Coinbase’in ilk airdrop listelemesi konusunda nasıl katı olduğunu şu cümlelerle ifade etti;

“Gereklilikleri ekstra katı. Day One listelemeleri için gerçek merkeziyetsizlik de dahil olmak üzere ayrı bir listeleme süreci var. Ayrıca çok detaylı incelemeler yapıyorlar tokenlerin önceden piyasaya sürülmemiş olması gerekiyor. Örneğin BEAM Token henüz hiçbir DeFi platformunda bile yok, Coinbase listeleyene kadar hiçbir yerde olmayacak”.

Seamless Protocol, Eylül ayında Ethereum tabanlı bir DeFi borç verme protokolü olan Aave v3’ün forku olarak başlatıldı.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.