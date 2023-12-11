Bitcoin İçin Süreç Nasıl Devam Edecek? Yükselişe Dair Dikkat Çeken Veriler

Birden birçok göstergenin satış sinyali vermesi ve yatırımcıların kar realizasyonu yapması ile Bitcoin fiyatı 11 Aralık gecesi %7’lik bir geri çekilmeye tanık oldu. Bitcoin fiyatının 42.000 doların üzerinde kalma kabiliyeti bu çöküşün bir dipten alım fırsatı mı yoksa genel bir piyasa dönüşü mü olduğunu belirleyecek en önemli unsur olabilir.

Bitcoin Grafiğinde RSI Detayı

Dört saatlik grafikte gözlemlenen keskin bir Bitcoin fiyat düşüşü, kripto para piyasasında %6,5’lik ani bir düşüşe ve 300 milyon doların üzerinde long likidasyona karşılık geldi. Bununla birlikte daha uzun bir günlük mum zaman dilimine yakınlaştırıldığında bu düşüş son birkaç ay içinde oluşan daha kapsamlı bir yükseliş eğiliminde küçük bir geri çekilme olarak tanımlanabilir.

Ayrıca düşüşle birlikte göreceli güç endeksi (RSI) günlük zaman diliminde 70’in altındaki nötr bölgeye geri çekildi. Geçen hafta yaşanan bar oluşumlarında, Bitcoin’in içinde bulunduğu güçlü yükseliş trendi teyit edildi ve fiyatın 40.000 dolar sınırını aşmasının ardından önemli bir ivme görüldü.

Bununla birlikte son düşüşün genel bir trendin tersine dönmesinden ziyade devam eden bir yükseliş trendi içinde kısa vadeli bir volatilite yaşanabileceği ancak önümüzdeki günlerde daha aşağı yönlü veya yatay hareketlerin göz ardı edilmemesi gerektiğini gösteriyor.

Bitcoin İçin Önemli İddialar

Kripto piyasasında yaşanan düzeltmeler her yükseliş trendinin normal bir parçası olarak kabul edilir. Genellikle piyasa için sağlıklı olarak görülen bu hareketler konsolidasyona izin verirler ve Kasım ortasındaki volatilitenin gösterdiği gibi yatırımcıları oyundan çıkarmaya yönelik adımlardır.

Eğer bunu güçlü bir yükseliş izlerse mevcut düşüş piyasanın hala olumlu bir trend içinde olduğunu ve yatırımcıların dip seviyeyi satın aldığını gösterecektir. Dolayısıyla son fiyat düşüşü uzun vadeli trend bağlamında değerlendirilmeli ve en azından şu ana kadar trendin tamamen tersine dönmesinden ziyade yükseliş evresindeki geçici bir düşüşün göstergesi olarak görülmelidir. Ancak yukarıda her bir boğa piyasası aşamasında uzun düşüş fitillerinin gösterdiği gibi önceki Bitcoin boğa dönemlerinin hepsinde %20’nin üzerinde geri çekilmeler görüldüğü de dikkate alınmalıdır.

Özetle, Bitcoin genel yükseliş trendini durdurmadan çok daha fazla düşebilir. Ancak 42.000 doların üzerinde tutunabilmesi bunun sadece kısa vadeli bir düşüş olduğu ve genel olarak yükseliş eğiliminin devam ettiği yönündeki argümanı daha da güçlendirecektir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.