Önemli Gelişme: Dünyanın En Büyük İkinci Şirketinden Önemli Adım

Kripto paralar her segment şirket, yatırımcının ilgisini çekiyor. Özellikle son ETF başvurularının ardından bu ilgi arttı. Önümüzdeki yıl ETF onaylarıyla birlikte talebin daha da yükselmesi bekleniyor ve büyük şirketler şimdiden harekete geçiyor. Son haber Suudi Aramco hakkında.

Suudi Aramco ve Kripto

Dünyanın en büyük ikinci şirketi Aramco ve SBI Holdings yeni bir anlaşmaya imza attı. Ortaklık hem Japonya’da hem de Suudi Arabistan’da yarı iletken fabrikalarının inşası dahil birçok konuyu kapsıyor. Dijital varlıkları da kapsayan anlaşma belirlenen üç alandaki iş birliğinin genişletilmesini sağlayacak. Bu üç alan şunlardır;

Dijital varlık alanında iş birliği ve ortak yatırım

Suudi Arabistan’da işlerini genişletmek isteyen dijital varlık alanındaki Japon girişimlerin keşfi ve desteklenmesi

Her iki ülkede de fabrika kurulması dahil Yarı İletken alanında projeler

SBI Grubu, yerel ortaklarla ortak bir yatırım fonu kurulması da dahil olmak üzere Orta Doğu’daki girişimler üzerinde çalışıyor.

Bu anlaşma sayesinde dünyanın en büyük ikinci şirketi SBI’ın dijital varlık portföylerine yatırım yapabilecek. Üstelik erken dönem yatırım fırsatları için de Asya’nın büyük kripto oyuncusundan destek alacak.

Kripto Paraların Geleceği

Bu alan sadece token fiyatlarından ibaret değil ve Web3 dünyası halen erken aşamasında. Yatırımcıların çoğu için spekülasyondan, kolay para kazanmadan ibaret olan kripto aslında yıllar içinde yeni bir dijital dünya inşa etti. Merkeziyetsiz finanstan gerçek dünya varlıklarının tokenize edilmesine kadar onlarca hatta yüzlerde alanda binlerce farklı ürün yayınlandı.

Tüm bu çalışmalar mevcut internet çağının yani Web2’nin Web3’e dönüşümü için atılan adımlar. Gelecekte Web3’ün devleri büyük ölçüde bugün ismi az bilinen veya henüz doğmamış şirketler olacak. Aramco dahil trilyon dolarlık birçok şirket bu geleceğe hazırlık yapmak için erken dönemde fırsatları araştırıyor.

İnternetin yaygınlaşmaya başladığı günlerin farklı bir versiyonunda gibiyiz. Henüz internetten sipariş verebileceğimiz, sosyal medya diyebileceğimiz şeyler Web3’e tarafında tam olarak yok. Ancak hızla gelişen bu alanda dönüşümün beklenenden daha erken gerçekleşme potansiyeli azımsanacak gibi değil.

Geleceği bugünü yaşayarak göreceğiz ancak yarına hazırlanmayan şirketler, ülkeler geçmişteki hayal kırıklıklarıyla tekrar yüzleşecek.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.