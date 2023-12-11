Bu Kripto Para 329 Dolar Olabilir

Popüler kripto para Haziran ayında trilyon dolarlık devlerin desteğiyle çok hızlı bir toparlanma evresine giriş yapmıştı. Citadel Securities, Fidelity Digital Assets, Charles Schwab Corporation, Virtu Financial ve Sequoia tarafından desteklenen EDX Markets aylar sonra BCH Coin desteğini çektiği için yatırımcılar sarsıldı. Fiyat düşüşünü tetikleyen BCH Coin fiyatını dibe iten gelişmenin ardından yükseliş umudu bitti mi?

BCH Coin Yorum

Bir zamanlar dört haneli fiyatıyla ünlenen altcoin şimdi 200 doların altına düşme riskiyle karşı karşıya. Zorlu 270 dolar direncini aşamayan Bitcoin forku altcoin daha derin dipler yapabilir. Son BTC düşüşüyle 210 dolara kadar gerileyen fiyat panik satışlarının ne denli riskli olduğunu bugün Asya piyasaları açıldıktan sonra herkese gösterdi.

250 doları koruyan fiyat şimdi BTC kayıplarının etkisiyle 234 dolarda bulunuyor. 50 günlük EMA’da oyalanan fiyat şimdilik burada destek buldu. Ancak altında kapanışlar gelirse 200 dolara kadar düşüş görülebilir.

Dört saatlik grafikte kısa vadede yükselişe işaret eden bir golden cross var. Buna karşın MACD negatif ve fiyat 245 doları aşamadığı sürece riskli bölgede oyalanmaya devam edecek.

BCH Coin Kaç Dolar Olur?

BCH‘nin Altın Oran direnç seviyesi 270 dolarda ve bu bölgeyi aştığı senaryoda 329 dolara kadar yükselebilir. BTC eğer daha derin bir düzelme yapacaksa kar satışları için daha fazla likidite toplamak adına özellikle Çarşamba gününden sonra son bir zirve denemesi yapabilir.

Bu da altcoinlerde spekülatif yükselişleri tetikleme potansiyeline sahip. Eğer BCH Coin cephesinde spekülatif yükseliş göreceksek dibi değerlendiren balinaların fiyatı 270 dolar üstüne atması muhtemel.

Spekülatif yükseliş senaryosu BTC kazançlarının ötesinde bir toparlanma ihtimalinden bahsediyor. Peki BTC paritesinde son durum ne? Güncel durumda 0,0062 BTC desteği aşağı yönlü kırıldı. Şu anda fiyat, kabaca 0,00497 BTC ile 0,0059 BTC aralığında destek bulmak için mücadele ediyor.

Kırılan destek bölgesi dirence dönüştüğü için beklenen spekülatif yükselişte BTC paritesinin önemli artıyor. Yatırımcılar eski destek yeni direnç seviyesi olan 0,0062 BTC bölgesi aşıldıktan sonra 329 dolara giden yolculuk için daha fazla umutlanabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.