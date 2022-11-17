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Dikkat! Nam Salan Analistten Bitcoin’de Çarpıcı Dip Açıklaması!

Piyasalarda analizleriyle nam yapmış kripto para analistinden Bitcoin'de (BTC) çarpıcı dip seviyesi yorumu! Dip seviyelere ulaşıldı mı!
22:02
17 Kasım 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasalarının tanınan kripto para analisti Kevin Svenson, Bitcoin’in (BTC) piyasa hakimiyetinin dip sinyali vermeye başladığını gösteren bir endeksin ele alarak görüşlerini bildirdi.

Bitcoin’de Pozitif İşaretler

Uzman kripto para analisti Kevin Svenson yaptığı son açıklamalarda, ABD dolar endeksinin (DXY) mevcut şartlarda 2015 yılına benzer şekilde davrandığını belirtti. Ayrıca uzman isim, kripto para biriminin yatay seyri ile bir dip bölgeyi ilişkilendirdi. Analist, ABD dolarının momentumunu kaybettiğini ve parabolik bir trendi kırdığını ileri sürdü.

Kevin Svenson’un belirttiği durumun lider kripto para birimi Bitcoin’in mevcut fiyat seviyesinde kilit destek seviyesine ulaşmaya başlayabileceğini ve daha düşük seviyelere gerilemek yerine bir süre yatay hareket edeceğine dair olası bir sinyal oluştuğunu öne sürdü. Ayrıca kripto para ekosistemine ciddi zarar veren iflas bayrağını çeken borsa FTX’in ekosistem üzerindeki etkisinin devam edebileceğini ve Bitcoin’in fiyatı üzerinde aşağı yönlü bir baskı oluşturabileceğini belirtti. Kıdemli analist açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

DXY’de gerçekleşen çok önemli bir makro kaymamız var. ABD dolar endeksi Bitcoin’in 2015 yılındaki hareketine benzer şekilde dip gerçekleştirmesine izin veren aynı piyasa yapısını tekrarlıyor. FTX krizinin piyasa üzerinde daha fazla etki yapıp yapmayacağı belli değil. Ancak büyük oyuncuların iflas etmesi piyasalarda genellikle bir düşüş ivmesine sebep olabilir.

“BTC’de Dip Sinyali”

Bununla birlikte FTX’e benzer şekilde büyük çaplı kripto para şirketlerinin girdiği zorlu süreçlerinden dolaylı yoldan piyasaları da etkileyebileceğini belirterek şunları söyledi:

Bu borsa çöküşleri ortaya çıktıkça fiyatların daha düşük seviyeler gerilemesinin potansiyeli mevcut. Ancak yaşanan kriz durumları genellikle bir döngünün dibine yaklaştığımızın bir işareti olabilir. Parabolik trendini kıran ABD dolar endeksi (DXY), grafiklerde gördüğüm en olumlu sinyal olduğunu söyleyebilirim. Bu durum Bitcoin’in destek kazanmasına ve doğrudan aşağı yönlü fiyatlaması yerine daha yatay bir ilerlemeye başlamasına izin verebilir.

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