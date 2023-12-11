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Yapay Zeka Sektöründe Yeni Bir Oyuncu: 2 Milyar Dolar Değerleme İle 385 Milyon Euro Yatırım Aldı

Özet

  • Fransa merkezli Mistral AI, 2 milyar dolar değerleme ile 385 milyon euro yatırım aldı.
  • Şirketin Google DeepMind ve Meta'nın eski yöneticileri tarafından kurulması dikkat çekiyor.
  • Şirket ürünlerini 2024 yılında kullanıcıların beğenisine sunacak.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Alperen Turgan
Alperen Turgan

Yapay zeka teknolojisi birçok şirketin adım atmasına neden oluyor ve bu nedenle gün geçtikçe sektörde farklı oyuncular piyasaya çıkıyor. Buna göre Fransa merkezli yapay zeka (AI) girişimi Mistral AI, teknolojisini ve açık kaynaklı yazılımını geliştirmeye yönelik son finansman turunda 415 milyon dolar değerinde 385 milyon euro topladığını açıkladı.

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Yapay Zeka Sektöründe Yeni Bir OyuncuYapay Zeka Sektörüne Yönelik Yasal Adımlar

Yapay Zeka Sektöründe Yeni Bir Oyuncu

Amerika merkezli risk sermaye şirketi Andreessen Horowitz ve şirketin ilk destekçileri Lightspeed Ventures, 11 Aralık’ta gerçekleşen tura liderlik etti. Bu adım Mistral’in geçtiğimiz yazın başlarında 113 milyon dolar tohum fonu topladığı bir önceki finansman turunu takip ediyor. Yapılan incelemelere göre ise şirkete şu sıralar yaklaşık 2 milyar dolarlık bir değer biçiliyor.

Mistral AI; üretken yapay zeka araçları, chatbot geliştirme ve özelleştirilebilir uygulamalar için açık kaynak teknolojisine odaklanarak bu alanda dikkat çekiyor. Şirket yetkilileri ürünlerini 2024 yılının başında kullanıcıların beğenisine sunmayı hedefliyor. Ayrıca şirketin Mayıs ayında Google DeepMind ve Meta’nın eski yöneticileri tarafından kurulması ile bir başka odak noktası oluyor. Mistral AI’nın CEO’su Arthur Mensch, son finansman turuna yönelik şu ifadeleri paylaştı:

Mistral AI‘nin Mayıs ayında kuruluşundan bu yana net bir yörünge izliyoruz; teknolojiye açık, sorumlu ve merkezi olmayan bir yaklaşıma dayanan, üretken yapay zeka alanında küresel bir mesleğe sahip bir Avrupa şampiyonu yaratmak.”

Yapay Zeka Sektörüne Yönelik Yasal Adımlar

Tüm bu gelişmelerin yanısıra Avrupa Birliği yasal düzenleyicileri 8 Aralık Cuma günü yapay zeka gereksinimleri konusunda tarihi olarak nitelendirilen bir anlaşmaya vardılar. Anlaşma, biyometrik gözetim için hükümet kullanımı ve ChatGPT gibi güçlü yapay zeka modellerinin yasal olarak düzenlenmesi ve kamu pazarına girmeden önce şeffaflık gereklilikleri de dahil olmak üzere yapay zeka sektörünü birçok yönüne değiniyor.

Anlaşma ayrıca, telif hakkı konuları ve eğitim uygulamaları gibi Avrupa Birliği yasal mevzuatının diğer alanları ile kesişen unsurları da kapsıyor. Atılan bu adımlar ile Chat GPT ile başlayan yapay zeka sektörünün güvenlik ve güvenilirlik ilkeleri konusunda dikkat çeken gelişmeler atılıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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Alperen Turgan
By Alperen Turgan
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Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Mezunu, İçerik Editörü
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