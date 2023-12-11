RIPPLE (XRP)

2220 Kat Artabilir! İlk 10 İçerisindeki Altcoin’de Analistin İnanılmaz 18 Dolar Beklentisi!

Özet

  • Dark Defender, XRP'nin 0,6649 dolar seviyesini kırmasıyla 1 dolara yükselebileceğini belirtti.
  • Analist, olası bir durumda 1,88 doların aşılmasıyla XRP'nin çığ gibi yükselebileceğini öngördü.
  • Topluluk, Dark Defender'ın yüksek fiyat tahminine karşı farklı görüşler belirterek temkinli yaklaşımını sürdürüyor.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Alican Ülker
Alican Ülker

Önde gelen analist Dark Defender’ın yakın bir zamanda XRP için iyimser bakış açısını paylaşmıştı. Paylaştığı teknik seviyeler ve potansiyel Elliott Dalga modelleriyle beslenen bu analizde yükselişin hakim olduğu gelecek öngörmesi nedeniyle XRP yatırımcıları da heyecanlandı.

Alt Başlıklar
Analistin XRP YorumuAnaliste Göre XRP Coin Geleceği

Analistin XRP Yorumu

Dark Defender’ın yapmış olduğu analizin merkezinde, XRP’nin yeniden test ettiğini söylediği 0,6649 dolar fiyat seviyesi bulunuyor. XRP’nin ilerleyişinde hayati bir önem taşıdığını düşündüğü bu nokta için kırılması durumunda yaklaşık 1 dolara doğru gerçekleşecek önemli bir fiyat hareketinin başlayabileceğini öne sürüyor.

Dark Defender’ın gerçekleştirdiği analiz bununla da sınırlı kalmadı. XRP fiyatının bununla sınırlı kalmayacağını düşünen analist olası bir durumda 1,88 dolar seviyesinin aşılmasıyla, XRP’nin “Kaboom” yapacağını ve potansiyel olarak hiç görülmemiş seviyelere ilerleyebileceğini öngörüyor.

Analistin sahip olduğu yükseliş beklentisi, aylık grafikte tanımladığı 5 dalgalı Elliott Dalga yapısı ile daha da güçlü bir hissiyat ortaya koyuyor. Olası bir şekilde bu yapının doğrulanması durumunda, XRP’nin kısa ve orta vadede 18,22 dolar gibi inanılmaz bir seviyeye ulaşarak yatırımcılarını bayram ettirebileceğini düşünüyor.

Analiste Göre XRP Coin Geleceği

Topluluk tarafından Dark Defender’ın XRP için yaptığı yükseliş tahminlerine gelen yorumlar olumlu oldu. Buna rağmen bazı kullanıcılara göre bu tahminin yakın zamanda gerçekleşmesini pek de mümkün görünmüyor.

Dark Defender’ın kısa ve orta vade için belirttiği 18,22 dolarlık fiyat tahmini üzerine, bir kullanıcı XRP’nin bu fiyata ulaşmasının yıllarca sürebileceğini belirtirken, bir diğeri de bunun 2025 yılının sonu öncesinde gerçekleşemeyeceğini belirtti.

Yine buna benzer görüşe sahip bazı kullanıcılar Dark Defender’ın tahminine inanmadıklarını belirtitleri. Bir kullanıcı XRP’nin her zaman yaptığından farklı bir hareket gerçekleştirmediğini ve gibi hiçbir yere hızlı gitmediğini belirtti.

Buna rağmen analist tarafından yapılan analizlere ve grafiklerle dayandırılmış olsa da, kripto para yatırımlarına temkinli yaklaşım büyük bir önem taşıyor.

XRP topluluğunun ünlü isimlerinden Bitboy Crypto kısa süre önce XRP ile ilgili büyük beklentilerini ortaya koyan bir açıklama yaptı ve XRP’nin de bir sonraki boğa koşusu için diğer altcoin’lerden farkı olmadığını belirtti. Bir yandan devam eden SEC davasında sonuç beklenirken bir yandan da 2024 yılında gerçekleşecek halving’in kripto paralar üzerindeki etkisinin nasıl olacağı merak ediliyor. Buna rağmen XRP’nin geleceğinin nasıl şekilleneceği ise merak konusu olmaya devam edecekmiş gibi görünüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Acı Reçete Sonrası Analist XRP İçin Konuştu! Hedefim Burası

Bitcoin ve Altcoin’ler Düşerken Balinalar XRP’de Harekete Geçti! Milyonlarca Dolarlık XRP Neden Borsalara Gönderildi?

Tarihe Tanıklık Ediliyor! 4. Sıraya 100 Milyon Dolar Kaldı! SEC’in Deviremediği Altcoin Zirveye Tırmanıyor!

XRP Coin Fiyatı 8-15 Aralık Tahminleri, Güncel Uzman Analist Yorumları

Değeri Tam 645 Milyon Dolardı! XRP’de Kilidi Açılan 1 Milyar Coin’in Akıbeti Belli Oldu!

Bu Haberi Paylaş
Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Alican Ülker
By Alican Ülker
Çağ Üniversitesi Uluslararası İşletmecilik mezunu olan Alican, otomasyon alanındaki 6 yıllık gelişimi sonrası 2020 yılında kripto paralara yönelmiş ve ardından NFT projelerinde görev almıştır. Çevrimiçi kripto medyacılığı alanında çalışmalarını CoinTürk'te sürdürmektedir.
Bir Önceki Yazı Kripto Paralar İçin Şimdi Karar Zamanı
Yorum Yazın

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Kripto Paralar İçin Şimdi Karar Zamanı
Kripto Para
Euler Network’ün 3,5 Milyon Dolarlık Fon Toplaması Bitcoin ve Ethereum’u Geride Mi Bıraktı? 
Sponsorlu Makale
Bitcoin Neden Düşüyor? Önemli Veriler ve Olası Senaryolar İle BTC Fiyat Analizi
BITCOIN (BTC)
Shiba Coin Fiyat Tahmini! Shiba Geleceği İçin Risk ve Fırsatların Analizi
SHIBA INU (SHIB)
Lost your password?