SHIBA INU (SHIB)

Shiba Coin Fiyat Tahmini! Shiba Geleceği İçin Risk ve Fırsatların Analizi

Özet

  • Shiba fiyatı için teknik göstergeler bir düşüşe işaret etti.
  • Shiba için önemli uyarılar söz konusu.
  • Eğere gerçekleşirse yüzde 22'lik bir düşüş kapıda olabilir.
Dr. Mesut İnan
Dr. Mesut İnan

Kripto paraların dinamik dünyasında, Shiba Inu (SHIB) yakın zamanda çok önemli bir anla karşı karşıya kaldı. Bu durum fiyat yörüngesinin daha yakından incelenmesini gerektirdi. Bu Shiba Inu fiyat tahmini, özellikle yaklaşan yüzde 22’lik düşüşle birlikte potansiyel risklere ışık tutarken, daha geniş piyasa bağlamını da araştırıyor. Shiba geleceği için çizilen projeksiyona bakalım.

Alt Başlıklar
Piyasa Belirsizliğinin Ortasında Shiba GeleceğiPotansiyel Destek ve Direnç Seviyeleri: Shiba Ne Olur?Kısa Vadeli Görünüm ve Shiba İçin Gelecek BeklentilerShiba Kaç TL?

Piyasa Belirsizliğinin Ortasında Shiba Geleceği

Piyasadaki belirsizlikler devam ederken, Shiba Inu‘nun fiyatındaki toparlanma 0,0000106 dolar civarında kayda değer bir ret ile karşılaştı. Bu önemli nokta, potansiyel bir düzeltme aşamasına işaret eden bir direnç trend çizgisiyle çakıştı.

Burada önemli bir soru ortaya çıkıyor: Yatırımcılar bu beklenen gerileme döneminde satış yapmayı mı düşünmeli yoksa pozisyonlarını korumalı mı? Shiba Inu’nun son sekiz aydaki fiyat davranışı, simetrik bir üçgen formasyonuyla işaretlenen yatay bir trend ortaya koydu.

Potansiyel Destek ve Direnç Seviyeleri: Shiba Ne Olur?

Yukarıdaki formasyon, fiyatın kesin bir hareketten önce dar bir aralıkta konsolide olmasının beklendiği bir birikim aşamasına işaret etti. Kripto piyasasında bugün yaşanan satış dalgası, formasyonun üst trend çizgisinden geri çekilmeye yol açarak yeni bir ayı döngüsü olasılığının sinyalini verdi.

Bir düşüş trendi durumunda, Shiba Inu’nun fiyatı 0,0000096 dolar ve ardından 0,00000764 dolarda destek bulabilir. Mevcut gün içi işlem hacmi yüzde 12,6’lık bir kayıpla birlikte 382 milyon dolar seviyesinde seyrederek piyasadaki volatilitenin devam ettiğini vurguladı.

Kısa Vadeli Görünüm ve Shiba İçin Gelecek Beklentiler

Son güncelleme itibariyle Shiba Inu 0,00000973 dolar seviyesinden işlem görmekte. Buna göre gün içi kaybının yüzde 6 olduğunu görüyoruz. Acil destek olan 0,00000964 doların altına inilmesi, daha uzun süreli bir düşüş eğiliminin önünü açabilir ve potansiyel olarak yüzde 22’lik bir düşüşle 0,0000076 dolara yakın daha düşük bir trend çizgisine ulaşılmasına neden olabilir.

Kısa vadeli görünüm düşüş senaryosuna işaret etse de, simetrik üçgen formasyonu önümüzdeki haftalarda veya aylarda yatay hareket potansiyeline işaret ediyor. Belirleyici bir hareket arayan yatırımcılar, üçgen sınırlarından bir kırılmayı yakından takip etmeli. Üst dirençten başarılı bir kırılma, fiyatları 0,00000119 dolara ve ardından 0,00000158 dolara yükseltebilir.

Shiba Kaç TL?

SHIB fiyatına TL bazında baktığımızda SHIB fiyatının 0.0002819 TL’den işlemde olduğunu görüyoruz. SHIB fiyatı TL bazında en çok 0.002564 seviyesini görmüştü.

Bu fiyat seviyesinin zirve rakamdan yüzde 88 aşağıda olduğunu belirtelim. Özetle kripto piyasası dinamik değişimlerini sürdürürken, bu modellerin ve göstergelerin stratejik farkındalığı, Shiba Inu’nun oynaklığında gezinen yatırımcılar için çok önemli hale geliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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By Dr. Mesut İnan
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1981 yılında Erzincan’da doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. İkinci lisans programı olarak Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans yaptı. Doktora eğitimini ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. Sosyoloji alanında 3 kitabı ve çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Bitcoin ve kripto para alanında kitap çalışmalarına devam etmekte ve 2018 yılından beri kripto para alanında içerik hazırlamaktadır.
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