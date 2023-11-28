BITCOIN (BTC)

Son Dakika: 1,5 Trilyon Dolarlık Şirketin Bitcoin ETF Başvurusunda Karar Çıktı

Özet

  • SEC, Franklin spot BTC ETF kararını erteledi.
  • 1,5 trilyon dolarlık varlık yöneticisi gecikmeli başvuru yapmıştı.
  • SEC'in Ocak ayında son kararının vermesi bekleniyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

SEC şaşırtmadı ve bu ay gelmesi beklenen son ETF kararında da beklenen adımı atarak erteleme kararı verdi. Uzmanlar ETF’lerin ayrı ayrı onaylanmasına düşük ihtimal verdiği için bugün gelen karar şaşırtıcı değildi. Bitcoin fiyatı haberin ardından tekrar 38.000 doların altına indi.

Spot Bitcoin ETF Kararı

ABD Menkul Kıymet Düzenleyicisi SEC bu ayki son spot Bitcoin ETF kararının da verdi. Franklin Templeton Investments tarafından yapılan başvuru için erteleme kararı alan kurum bekleneni yaptı. Ancak Bitcoin fiyatı haberin ardından 38.100 dolar seviyesinden 37.947 dolara geriledi. SEC başvuru sahipleriyle iletişimini güçlendirme de tarihi onay kararı konusunda aceleci davranmıyor.

Franklin Templeton Investments tarafından yapılan gecikmeli başvuru BlackRock hamlesinin ardından gelmişti. Uzmanlar 1,5 trilyon dolarlık varlık yöneticisine ait başvurunun eğer onaylar verilirse geç kaldığından dolayı gecikmeli onay alabileceğini tahmin ediyor. Diğer taraftan Bloomberg uzmanlarının 10 Ocak tarihine kadar spot Bitcoin ETF onayına verdiği yüzde 90 ihtimal güncelliğini koruyor.

Yaklaşık 40 gün sonra SEC yıllardır hayali kurulan ETF konusunda güzel haberi verebilir. Özellikle Binance borsasının denetime girmesiyle birlikte SEC’in piyasa manipülasyonu endişesinin boşa çıkması bekleniyor. Üstelik vadeli ETF onayı nedeniyle volatilite, dolandırıcılık riski endişesi de (GBTC kararının ardından) geçersiz kılındı.

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Fatih Uçar
By Fatih Uçar
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Yıllar önce yeni teknolojilere merakım beni kripto paraların içine sürükledi. 2017 yılından bu yana hem yazar hem de yatırımcı olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, yazılım gibi alanlardaki merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
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