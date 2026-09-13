ABD çekirdek enflasyonu ağustosta %2,4’e indi, gümüşte 66 dolar eşiği izlendi

Gümüş fiyatlarında kısa vadeli görünüm karışık seyrediyor. Elliott Dalga analizine göre son yükselişin ardından önce aşağı yönlü bir düzeltme yaşanabilir. Buna karşılık ABD’de açıklanan ağustos enflasyon verisi sonrasında hem altın hem de gümüşte sert bir alım dalgası görüldü ve fiyatlar yeniden 66 dolar bölgesine yaklaştı.

Elliott Dalga analizi düzeltme riskine işaret etti

Analist Elliottwave, gümüşün 4 saatlik grafiğinde düzeltme yapısının belirginleştiğini aktardı. Fiyatın 63,41 dolar civarında bulunduğu değerlendirmede, ilk aşamada 58 ile 60 dolar aralığına doğru geri çekilme ihtimali öne çıktı. Bu senaryoda 60 dolar seviyesi yakından izlenirken, bu bölgenin altına inilmesi halinde 58 dolar çevresi bir sonraki destek alanı olarak öne çıkıyor.

Analist Elliottwave, son yükselişin ardından oluşan yapının önce aşağı yönlü bir düzeltmeye, ardından yeniden toparlanmaya işaret ettiğini değerlendiriyor.

Aynı çalışmada düşüşün kalıcı bir bozulma anlamına gelmeyebileceği, düzeltmenin tamamlanmasının ardından gümüşün yeniden 66 dolar bölgesine yönelmesinin mümkün olduğu kaydedildi. Bu nedenle kısa vadede geri çekilme alanı, piyasada yön arayan yatırımcılar açısından kritik görülüyor.

ABD enflasyon verisi kısa vadeli ivmeyi değiştirdi

Bull Theory tarafından paylaşılan ayrı bir grafikte, ABD enflasyon raporunun ardından değerli metallerde çok sert bir tepki görüldü. Gümüş yaklaşık 63,8 dolardan 65 doların üzerine çıkarken, altında da güçlü bir yükseliş yaşandı. ABD’de çekirdek TÜFE ağustosta %2,4’e geriledi, temmuzda bu oran %2,5 düzeyindeydi.

Bull Theory, aylık verinin yıllık bazda son 66 ayın en düşük seviyesine işaret etmesinin ardından altın ve gümüşe 30 dakika içinde 740 milyar doların üzerinde giriş olduğunu öne sürdü.

Bununla birlikte enflasyon verisinin para politikası tarafında sıkılaşma baskısını artırabileceği değerlendirmesi, faiz getirisi sunmayan metaller için çelişkili bir zemin oluşturdu. Gümüş cuma günü 64,43 dolar civarında işlem gördü ve günlük artış %1,4 oldu.

66 dolar bölgesi kısa vadede direnç olarak öne çıktı

Vadeli işlemlerde gümüş 65,70 dolar çevresine kadar yükseldi ve son dönemdeki zirvelerin üzerine çıktı. Bu tablo, kısa vadede alım iştahının güçlendiğine işaret etti. Fiyatın 65,70 doların üzerinde kalması halinde 66 dolar, ardından 66,50 dolar gündeme gelebilir.

Öte yandan 66 dolar yakınında görülebilecek bir satış baskısı, fiyatı yeniden 65 dolara çekebilir. Daha aşağıda 64,60 dolar bölgesi kırılma alanı, 65 dolar ise yakın destek olarak izleniyor. Bu seviyelerin korunması halinde yükseliş eğiliminin devamı mümkün görülüyor.

Gösterge Seviye Anlamı Yakın destek 65,00 dolar Kısa vadeli tutunma alanı Ana direnç 66,00 dolar Yükselişin teyidi için izleniyor Alt destek bölgesi 60,00 ile 58,00 dolar Düzeltme senaryosunda öne çıkıyor

Kısa vadeli fiyatlamada alıcılar üstünlüğünü korusa da teknik görünümde düzeltme ihtimali tamamen ortadan kalkmış değil. Bu nedenle piyasada, enflasyon verisi sonrası başlayan yükselişin kalıcı olup olmayacağı ve 66 dolar bölgesinin aşılıp aşılamayacağı izleniyor.