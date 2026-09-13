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Gümüş

ABD çekirdek enflasyonu ağustosta %2,4’e indi, gümüşte 66 dolar eşiği izlendi

Bilmeniz Gerekenler

  • 📌 ABD'de çekirdek enflasyon ağustosta %2,4'e indi ve gümüşte 66 dolar eşiği izlendi.
  • 📈 Enflasyon verisi sonrası gümüş 63,8 dolardan 65 doların üzerine çıktı ve $XAG kısa vadede ivme kazandı.
  • 📉 Elliott Dalga analizinde ilk aşamada 60 ile 58 dolar aralığına doğru düzeltme riski öne çıktı.
  • 🧭 Piyasada şimdi 66 dolar direncinin aşılıp aşılamayacağı ve yükselişin kalıcı olup olmayacağı takip ediliyor.
İlayda Peker
İlayda Peker

Gümüş fiyatlarında kısa vadeli görünüm karışık seyrediyor. Elliott Dalga analizine göre son yükselişin ardından önce aşağı yönlü bir düzeltme yaşanabilir. Buna karşılık ABD’de açıklanan ağustos enflasyon verisi sonrasında hem altın hem de gümüşte sert bir alım dalgası görüldü ve fiyatlar yeniden 66 dolar bölgesine yaklaştı.

İçindekiler
1 Elliott Dalga analizi düzeltme riskine işaret etti
2 ABD enflasyon verisi kısa vadeli ivmeyi değiştirdi
3 66 dolar bölgesi kısa vadede direnç olarak öne çıktı

Elliott Dalga analizi düzeltme riskine işaret etti

Analist Elliottwave, gümüşün 4 saatlik grafiğinde düzeltme yapısının belirginleştiğini aktardı. Fiyatın 63,41 dolar civarında bulunduğu değerlendirmede, ilk aşamada 58 ile 60 dolar aralığına doğru geri çekilme ihtimali öne çıktı. Bu senaryoda 60 dolar seviyesi yakından izlenirken, bu bölgenin altına inilmesi halinde 58 dolar çevresi bir sonraki destek alanı olarak öne çıkıyor.

Analist Elliottwave, son yükselişin ardından oluşan yapının önce aşağı yönlü bir düzeltmeye, ardından yeniden toparlanmaya işaret ettiğini değerlendiriyor.

Aynı çalışmada düşüşün kalıcı bir bozulma anlamına gelmeyebileceği, düzeltmenin tamamlanmasının ardından gümüşün yeniden 66 dolar bölgesine yönelmesinin mümkün olduğu kaydedildi. Bu nedenle kısa vadede geri çekilme alanı, piyasada yön arayan yatırımcılar açısından kritik görülüyor.

ABD enflasyon verisi kısa vadeli ivmeyi değiştirdi

Bull Theory tarafından paylaşılan ayrı bir grafikte, ABD enflasyon raporunun ardından değerli metallerde çok sert bir tepki görüldü. Gümüş yaklaşık 63,8 dolardan 65 doların üzerine çıkarken, altında da güçlü bir yükseliş yaşandı. ABD’de çekirdek TÜFE ağustosta %2,4’e geriledi, temmuzda bu oran %2,5 düzeyindeydi.

Bull Theory, aylık verinin yıllık bazda son 66 ayın en düşük seviyesine işaret etmesinin ardından altın ve gümüşe 30 dakika içinde 740 milyar doların üzerinde giriş olduğunu öne sürdü.

Bununla birlikte enflasyon verisinin para politikası tarafında sıkılaşma baskısını artırabileceği değerlendirmesi, faiz getirisi sunmayan metaller için çelişkili bir zemin oluşturdu. Gümüş cuma günü 64,43 dolar civarında işlem gördü ve günlük artış %1,4 oldu.

66 dolar bölgesi kısa vadede direnç olarak öne çıktı

Vadeli işlemlerde gümüş 65,70 dolar çevresine kadar yükseldi ve son dönemdeki zirvelerin üzerine çıktı. Bu tablo, kısa vadede alım iştahının güçlendiğine işaret etti. Fiyatın 65,70 doların üzerinde kalması halinde 66 dolar, ardından 66,50 dolar gündeme gelebilir.

Öte yandan 66 dolar yakınında görülebilecek bir satış baskısı, fiyatı yeniden 65 dolara çekebilir. Daha aşağıda 64,60 dolar bölgesi kırılma alanı, 65 dolar ise yakın destek olarak izleniyor. Bu seviyelerin korunması halinde yükseliş eğiliminin devamı mümkün görülüyor.

GöstergeSeviyeAnlamı
Yakın destek65,00 dolarKısa vadeli tutunma alanı
Ana direnç66,00 dolarYükselişin teyidi için izleniyor
Alt destek bölgesi60,00 ile 58,00 dolarDüzeltme senaryosunda öne çıkıyor

Kısa vadeli fiyatlamada alıcılar üstünlüğünü korusa da teknik görünümde düzeltme ihtimali tamamen ortadan kalkmış değil. Bu nedenle piyasada, enflasyon verisi sonrası başlayan yükselişin kalıcı olup olmayacağı ve 66 dolar bölgesinin aşılıp aşılamayacağı izleniyor.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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