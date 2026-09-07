Gümüşte 65 dolar desteği korunurken 70,87 dolar direnci izleniyor

Gümüş fiyatları eylül ayının ilk günlerinde dalgalı bir görünüm sergilerken XAG/USD paritesi 66 dolar civarında işlem görüyor. Son fiyat hareketleri, kısa vadede 65 dolar bölgesinin piyasa açısından kritik bir destek alanı olarak izlendiğini ortaya koyuyor.

65 dolar seviyesi kısa vadede öne çıkıyor

4 Ağustos ile 12 Ağustos arasında gümüş fiyatı yüzde 13,57 yükseldi. Aynı dönemde aylık bant 57,97 dolar ile 71,19 dolar arasında oluştu. Analistler, gün içi hareketlerden çok günlük kapanışların yön tayini açısından daha önemli olduğuna dikkat çekiyor.

Piyasa yorumları paylaşan Fthegurus, ağustos ayında gümüşün yüzde 17 yükseldiğini ve ardından yeniden 65 dolar bölgesine döndüğünü belirtiyor. Analistin günlük grafiğinde 65,03 dolar yatay destek olarak öne çıkıyor. Cuma günkü mum çubuğu gün içinde 64,74 dolara kadar inse de kapanışın bu seviyenin üzerinde gerçekleşmesi, alıcıların devreye girdiğine işaret etti.

Fthegurus, son geri çekilmenin sahte kırılım niteliği taşıyabileceğini, ancak bunun teyidi için bir güçlü kapanışın daha gerektiğini vurguluyor.

Bu görünüm korunursa 65 doların altına kalıcı sarkma yaşanmadığı sürece yukarı yönlü senaryo masada kalabilir. Buna karşılık bu desteğin kaybedilmesi halinde 63 dolar ve ardından psikolojik açıdan izlenen 60 dolar bölgesi gündeme gelebilir.

Eylülde kademeli toparlanma senaryosu öne çıkıyor

Analistler, fiyatın kısa sürede doğrudan 70 dolara sıçramasını beklemiyor. Eylül ayı için daha yavaş ve kademeli bir toparlanma olasılığı öne çıkarken, önce 65 dolar çevresinde yeniden test, ardından 71 ve 73 dolar yönünde toparlanma ihtimali değerlendiriliyor.

Bu çerçevede 65 dolar ile 70,87 dolar aralığı kısa vadeli ana bant olarak izleniyor. 67 dolar çevresindeki ilk direnç aşılmadan daha yukarıdaki bariyerlerin test edilmesi zor görünüyor. Buna karşılık 70,87 dolar üzerinde bir günlük kapanış, teknik olarak yeni bir kırılma sinyali oluşturabilir.

Seviye Tür Açıklama 65,00 dolar Destek Kısa vadede ana taban bölgesi 67,00 dolar Direnç İlk aşılması gereken bariyer 70,87 dolar Direnç Yukarı kırılma için kritik eşik

Uzun vadeli görünümde geniş bant izleniyor

Daha uzun vadeli grafiklerde ise 2025 yılında 40 dolar çevresindeki uzun tabanın üzerine çıkıldığı, ardından fiyatın 110 doların üzerine kadar yükseldiği ve sonrasında sert bir düzeltme sürecine girildiği görülüyor. Bu tablo, mevcut toparlanmaya rağmen oynaklığın sürdüğünü gösteriyor.

Uzun vadeli destek alanı 54 ile 56 dolar arasında yer alırken, daha aşağıda 46 dolar civarında başka bir destek basamağı bulunduğu değerlendiriliyor. Mevcut 60’lı seviyelerdeki destek, daha geniş çaplı bir satış dalgası yaşanması halinde yeniden önem kazanabilir.

Kırılan trend çizgisi yakın vadeli yönü etkiliyor

Rashad Hajiyev, kısa vadeli görünümde daha önce destek işlevi gören trend çizgisinin artık direnç haline geldiğini belirtiyor. Analiste göre 67 dolar civarındaki reddedilme, fiyatı bu çizginin altına itti ve yükseliş eğiliminin yeniden kurulabilmesi için bu alanın geri alınması gerekiyor.

Rashad Hajiyev, daha güçlü bir toparlanma öncesinde yeni bir geri çekilmenin mümkün olduğunu, buna karşın 69 dolar civarında trend çizgisinin yeniden aşılması halinde 72 doların üzerinin tekrar gündeme gelebileceğini değerlendiriyor.

Kısa vadede 67,30 dolar yükseliş yönlü ilk tetik seviyesi olarak izleniyor. Bunun üzerinde 70,06 ve 70,87 dolar dirençleri bulunuyor. Aşağıda ise 65,00, 64,62 ve 63,08 dolar destekleri öne çıkıyor. 63,08 dolar altında bir günlük kapanış, odağı yeniden 60 dolar ve 54 ile 56 dolar arasındaki daha geniş talep bölgesine çevirebilir.