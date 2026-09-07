Ethereum, 2.700 dolar direncinin aşılmasıyla 3.000 doları hedefliyor

Ethereum son 24 saatte yüzde 0,34 gerileyerek 2.505 dolar civarında işlem gördü. Fiyat, kısa vadede 2.500 dolar çevresinde sıkışırken, teknik göstergeler bir sonraki yön hareketinin mevcut yatay seyrin işaret ettiğinden daha önemli olabileceğine işaret ediyor.

2.500 ile 2.700 dolar aralığı öne çıkıyor

Piyasadaki ilk önemli mücadele alanı 2.500 ile 2.700 dolar bandında bulunuyor. Analistler, aylık zaman dilimindeki adil değer boşluğu olarak izlenen bu bölgenin Ethereum için güçlü bir direnç alanı haline geldiğini, fiyatın ise henüz bu seviyenin üzerinde ikna edici bir kapanış yapamadığını değerlendiriyor.

Mini sözlük: Adil değer boşluğu, fiyatın belirli bir aralıkta hızlı hareket etmesiyle grafikte oluşan ve daha sonra yeniden test edilmesi beklenen dengesiz alanı ifade eder.

Alex Marzell, 2.500 ile 2.700 dolar arasındaki bölgeyi daha büyük bir yukarı hareketten önceki son kapı olarak görüyor.

Alex Marzell, bu bölgenin haftalık kapanışla aşılmasının piyasa yapısını belirgin biçimde güçlendirebileceğini ve sonraki aşamada 2.800 ile 3.000 dolar bandının gündeme gelebileceğini belirtiyor. Bu senaryoda fiyatın önce 2.700 dolar üzerinde kalıcılık sağlaması gerekiyor.

2.600 dolar kısa vadede izlenen seviye oldu

Likidite verileri, yakın vadede yukarı yönlü en dikkat çekici kümenin 2.600 dolar çevresinde kaldığını gösteriyor. Bu nedenle söz konusu bölge, Ethereum 2.500 dolar yakınında seyrederken kısa vadeli hedef olarak öne çıkıyor.

Ted Pillows, 2.600 dolar seviyesinin alınması halinde piyasa altındaki likidite yoğunluğunun daha belirgin hale geleceğini aktarıyor. Aşağı bölgede 1.800 ile 2.200 dolar arasında büyük likidite kümeleri bulunurken, 1.500 dolar civarında da ek yoğunlaşma görülüyor.

2.600 ile 2.700 dolar bandının aşılamaması halinde yatırımcıların fiyatın altındaki likidite alanlarına yeniden odaklanabileceği değerlendiriliyor.

Borsalardaki ETH arzı geriledi

Arz tarafındaki veriler de yakından izleniyor. Son 48 saatte borsalardan 116.000 ETH’den fazla çıkış gerçekleşti. Güncel fiyatlarla bu miktarın değeri yaklaşık 300 milyon dolara ulaşıyor.

Ali Charts tarafından paylaşılan verilere göre borsalarda tutulan toplam ETH miktarı hafta başındaki 15,74 milyon ile 15,78 milyon aralığından yaklaşık 15,66 milyon seviyesine indi. Borsalardaki bakiyenin düşmesi, satış için hemen erişilebilir token miktarının azalması şeklinde yorumlanıyor.

Destek ve direnç seviyeleri netleşti

12 saatlik grafikte Ethereum, daha önce direnç olarak çalışan 2.400 ile 2.450 dolar bölgesinin üzerinde tutunuyor. Castillo Trading, fiyatın 2.450 ile 2.520 dolar aralığında yatay kalmasını, son kırılmanın geri verilmemesi açısından yapıcı bir görünüm olarak değerlendiriyor.

Mevcut tabloda 2.400 ile 2.450 dolar bandı ilk destek, 2.600 dolar kısa vadeli hedef, 2.500 ile 2.700 dolar aralığı ise ana direnç bölgesi olarak izleniyor. Haftalık kapanışın 2.700 dolar üzerinde gerçekleşmesi halinde 2.800 ve 3.000 dolar seviyeleri daha güçlü biçimde gündeme gelebilir. Buna karşılık 2.400 dolar desteğinin kaybedilmesi, daha derin bir geri çekilme riskini artırabilir.