Kayıt Banner
RIPPLE (XRP)

Ripple, 1,36 milyon RLUSD’yi XRPL’den Ethereum’a taşıdı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Ripple, 6 Eylül'de 1.363.614,85 RLUSD'yi XRPL'de yakıp Ethereum'da yeniden bastı.
  • 📌 İşlem, toplam arzı değil $RLUSD likiditesinin hangi ağda tutulduğunu değiştirdi.
  • 🔄 Ethereum'da basılan tokenler daha sonra harici bir cüzdana aktarıldı.
  • 🧭 Son adım, Ripple'ın RLUSD dağılımını XRP Ledger ile Ethereum arasında yeniden dengelediğini gösterdi.
İlayda Peker
İlayda Peker

Ripple’ın stabilcoini RLUSD’de iki blokzincir arasında dikkat çeken bir arz kaydırması gerçekleşti. Zincir üstü verilere göre 6 Eylül’de toplam 1.363.614,85 RLUSD, XRP Ledger üzerinde yakıldı ve kısa süre sonra aynı miktar Ethereum ağında yeniden basıldı.

İçindekiler
1 İki ağ arasında arz dengesi değişti
2 Likiditeyi genişletme amacı öne çıkıyor
3 Toplam arzdan çok dağılım dikkat çekti

İki ağ arasında arz dengesi değişti

İşlemler, RLUSD arzının toplam büyüklüğünden çok hangi ağda tutulduğuna işaret ediyor. XRP Ledger üzerindeki tokenlerin dolaşımdan çıkarılmasının ardından Ethereum’da birebir aynı tutarın oluşturulması, likiditenin bir ağdan diğerine taşındığını gösteriyor.

Söz konusu transferin ihraççı tarafında yürütüldüğü değerlendiriliyor. XRP Ledger’daki yakım işlemi tokenleri erişilemeyen bir adrese gönderirken, Ethereum tarafındaki basım işlemi birkaç saniye sonra kayda geçti. Bu eş zamanlı yapı, yeni arz artışından çok ağlar arası yeniden dengeleme ihtimalini öne çıkarıyor.

6 Eylül’de XRP Ledger üzerinde yakılan 1.363.614,85 RLUSD’nin, saniyeler sonra Ethereum’da aynı miktarda yeniden basılması, arzın azaltılmasından çok likiditenin ağlar arasında yeniden konumlandırıldığına işaret ediyor.

Likiditeyi genişletme amacı öne çıkıyor

Ethereum’da basılan RLUSD’nin daha sonra harici bir cüzdana aktarılması, işlemin teknik bir iç kayıt güncellemesinin ötesine geçmiş olabileceğini düşündürüyor. Bu adım, Ripple’ın desteklenen ağlar arasında RLUSD erişimini ve kullanım alanını genişletmeye yöneldiği şeklinde yorumlanıyor.

Piyasada tek bir ağdaki arz miktarı kadar, bu arzın hangi ekosistemde kullanılabildiği de önem taşıyor. Tek bir Fed kararının veya ani bir altcoin listelemesinin her şeyi saniyeler içinde değiştirebildiği bir piyasada, grafikler, haberler ve portföy takibi için farklı uygulamalar arasında gezinmek yatırımcılara para kaybettiriyor. Akıllı trader’lar artık her şeyi tek ekranda toplayan CryptoAppsy gibi gizlilik odaklı araçlara yöneliyor. Hesap oluşturma derdi bile olmadan anlık grafikleri, akıllı fiyat alarmlarını, coin’inize özel haberleri ve kritik makroekonomik verileri tek bir yerden yönetebilirsiniz.

Toplam arzdan çok dağılım dikkat çekti

Veriler, bu hamlenin RLUSD arzını artırma ya da azaltma amacı taşımadığını ortaya koyuyor. Yakılan ve yeniden basılan miktarın birebir aynı olması, toplam arzın korunurken token dağılımının değiştirildiğini gösterdi.

Bu tür işlemler, çoklu ağ desteği sunan stabilcoinlerde zaman zaman görülebiliyor. Ancak aynı tutarın kısa aralıkla iki ayrı zincirde işleme alınması, RLUSD tarafında Ethereum likiditesine daha fazla alan açılmak istendiği yönündeki değerlendirmeleri güçlendirdi.

Ethereum’a taşınan yaklaşık 1,36 milyon dolarlık RLUSD, yeni ihraçtan çok mevcut likiditenin desteklenen zincirler arasında yeniden dağıtıldığını ortaya koydu.

RLUSD’nin benimsenmesi artarken, bu tür arz kaydırmalarının hangi ağlarda daha yoğun kullanım hedeflendiğine dair ek sinyaller üretmesi bekleniyor. Son işlem dizisi de Ripple’ın XRP Ledger ve Ethereum arasındaki dengeyi aktif biçimde yönettiğini gösteren örneklerden biri olarak öne çıktı.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

XRP vadeli işlemler hacmi 6 ayın zirvesine çıktı

BIS, resmi veri doğrulama için XRP Ledger testlerine başladı

XRP, SOL ve Bitcoin kritik dirençleri aşmaya hazırlanıyor

XRPL ekosisteminde binlerce cüzdan boşaltıldı, eski geliştiriciler uyardı

XRPL, fixCleanup3_3_0 güncellemesini 11 Eylülde devreye alabilir

Alex Jones, XRP için devlet müdahalesi riskine karşı uyardı

XRPL’de yapay zeka işlemleri 4 milyon eşiğine yaklaştı

Bu Haberi Paylaş
İlayda Peker
By İlayda Peker
Takip Et:
Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
Bir Önceki Yazı Monero, piyasa değerinde Chainlink’i geride bırakarak ilk 10’a girdi
Bir Sonraki Yazı Ethereum, 2.700 dolar direncinin aşılmasıyla 3.000 doları hedefliyor
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Tokenleştirilmiş Hisse
ETH ETH
SOL SOL
BSC BSC
Robinhood ROBINHOOD
ÖDE
USDT USDT
AL
AAPL AAPL

Son Haberler

Gümüşte 65 dolar desteği korunurken 70,87 dolar direnci izleniyor
Gümüş
Ethereum, 2.700 dolar direncinin aşılmasıyla 3.000 doları hedefliyor
Ethereum (ETH)
Lost your password?