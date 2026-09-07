Ripple, 1,36 milyon RLUSD’yi XRPL’den Ethereum’a taşıdı

Ripple’ın stabilcoini RLUSD’de iki blokzincir arasında dikkat çeken bir arz kaydırması gerçekleşti. Zincir üstü verilere göre 6 Eylül’de toplam 1.363.614,85 RLUSD, XRP Ledger üzerinde yakıldı ve kısa süre sonra aynı miktar Ethereum ağında yeniden basıldı.

İki ağ arasında arz dengesi değişti

İşlemler, RLUSD arzının toplam büyüklüğünden çok hangi ağda tutulduğuna işaret ediyor. XRP Ledger üzerindeki tokenlerin dolaşımdan çıkarılmasının ardından Ethereum’da birebir aynı tutarın oluşturulması, likiditenin bir ağdan diğerine taşındığını gösteriyor.

Söz konusu transferin ihraççı tarafında yürütüldüğü değerlendiriliyor. XRP Ledger’daki yakım işlemi tokenleri erişilemeyen bir adrese gönderirken, Ethereum tarafındaki basım işlemi birkaç saniye sonra kayda geçti. Bu eş zamanlı yapı, yeni arz artışından çok ağlar arası yeniden dengeleme ihtimalini öne çıkarıyor.

6 Eylül’de XRP Ledger üzerinde yakılan 1.363.614,85 RLUSD’nin, saniyeler sonra Ethereum’da aynı miktarda yeniden basılması, arzın azaltılmasından çok likiditenin ağlar arasında yeniden konumlandırıldığına işaret ediyor.

Likiditeyi genişletme amacı öne çıkıyor

Ethereum’da basılan RLUSD’nin daha sonra harici bir cüzdana aktarılması, işlemin teknik bir iç kayıt güncellemesinin ötesine geçmiş olabileceğini düşündürüyor. Bu adım, Ripple’ın desteklenen ağlar arasında RLUSD erişimini ve kullanım alanını genişletmeye yöneldiği şeklinde yorumlanıyor.

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Toplam arzdan çok dağılım dikkat çekti

Veriler, bu hamlenin RLUSD arzını artırma ya da azaltma amacı taşımadığını ortaya koyuyor. Yakılan ve yeniden basılan miktarın birebir aynı olması, toplam arzın korunurken token dağılımının değiştirildiğini gösterdi.

Bu tür işlemler, çoklu ağ desteği sunan stabilcoinlerde zaman zaman görülebiliyor. Ancak aynı tutarın kısa aralıkla iki ayrı zincirde işleme alınması, RLUSD tarafında Ethereum likiditesine daha fazla alan açılmak istendiği yönündeki değerlendirmeleri güçlendirdi.

Ethereum’a taşınan yaklaşık 1,36 milyon dolarlık RLUSD, yeni ihraçtan çok mevcut likiditenin desteklenen zincirler arasında yeniden dağıtıldığını ortaya koydu.

RLUSD’nin benimsenmesi artarken, bu tür arz kaydırmalarının hangi ağlarda daha yoğun kullanım hedeflendiğine dair ek sinyaller üretmesi bekleniyor. Son işlem dizisi de Ripple’ın XRP Ledger ve Ethereum arasındaki dengeyi aktif biçimde yönettiğini gösteren örneklerden biri olarak öne çıktı.